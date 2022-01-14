Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Мото-тур по горным тропам
Не всегда есть возможность брать мот с собой в поездки, а так хочется объехать наши прекрасные горы. Мы предоставим Вам наши Эндуро и двухчасовой маршрут для любителей приключений!
Новенькие GR2 объёмом 250 кубов. Можно взять мот с гидом, всю необходимую экипировку мы предоставим, а можно покатать самому. Оба варианта доступны для бронирования. Так что ждём Вас, будем покорять горные тропы вместе!
Тур начинается в Геленджике, турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе, то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике.
Ответы на вопросы
Что входит
Страховка
Экипировка
Гид
Трансфер
Что не входит
Видеосъёмка
Напитки
Место начала и завершения?
В Геленджике по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Тур начинается в Геленджике
турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе
то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00
Юлиана Л.
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