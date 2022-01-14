На Эндуро по Геленджикским горам

Выбирая, как разнообразить ваш пляжный отдых на юге, не раздумывая остановитесь на адреналиновом туре по горам

В группе
до 5 чел.
Выбирая, как разнообразить ваш пляжный отдых на юге, не раздумывая остановитесь на адреналиновом туре по горам Геленджика на мотоциклах Эндуро.

Это может быть поездка в компании друзей, а может отправляясь с нами вы найдёте новых хороших знакомых, ведь приключения объединяют.

Потрясающим фоном этой поездки станут горы и невероятно красивый ландшафт.

Ведь горы — это всегда сложный рельеф и много красоты.
На Эндуро по Геленджикским горам
На Эндуро по Геленджикским горам
На Эндуро по Геленджикским горам
На Эндуро по Геленджикским горам
На Эндуро по Геленджикским горам
На Эндуро по Геленджикским горам
На Эндуро по Геленджикским горам

Что вы можете увидеть 🤩

  • В зависимости от выбранного маршрута:
  • озеро Церковное
  • скала Парус
  • пляж Сосновка
  • Цегельский водопад
  • гора Нексис
  • дольмены
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Мото-тур по горным тропам

Не всегда есть возможность брать мот с собой в поездки, а так хочется объехать наши прекрасные горы. Мы предоставим Вам наши Эндуро и двухчасовой маршрут для любителей приключений!
Новенькие GR2 объёмом 250 кубов. Можно взять мот с гидом, всю необходимую экипировку мы предоставим, а можно покатать самому. Оба варианта доступны для бронирования. Так что ждём Вас, будем покорять горные тропы вместе!
Тур начинается в Геленджике, турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе, то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Экипировка
  • Гид
  • Трансфер
Что не входит
  • Видеосъёмка
  • Напитки
Место начала и завершения?
В Геленджике по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Тур начинается в Геленджике
  • турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе
  • то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00

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