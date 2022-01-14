Что вы можете увидеть 🤩

Мото-тур по горным тропам

Не всегда есть возможность брать мот с собой в поездки, а так хочется объехать наши прекрасные горы. Мы предоставим Вам наши Эндуро и двухчасовой маршрут для любителей приключений!

Новенькие GR2 объёмом 250 кубов. Можно взять мот с гидом, всю необходимую экипировку мы предоставим, а можно покатать самому. Оба варианта доступны для бронирования. Так что ждём Вас, будем покорять горные тропы вместе!

Тур начинается в Геленджике, турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе, то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике.