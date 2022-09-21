Перед тем, как вы попадете в Старый парк, предлагаю поближе познакомиться с Геленджиком, Кабардинкой и окрестностями. Я расскажу о начале начал — о том, как из огромного океана Тетис образовалось Черное море, и о заселении этих земель греками (почему мы все еще вспоминаем их богов?). Вы услышите легенды Маркхотского хребта и поймете, почему климат нашего курорта приравнивается к средиземноморскому.
Старый парк без преувеличения уникален: в России нет другого места, где были бы созданы в миниатюре значимые архитектурные строения, олицетворяющие достижения той или иной цивилизации. Здесь и египетская пирамида, и греческий храм, и японская пагода! Вы погуляете по ухоженным аллеям, полюбуетесь цветущими растениями со всего света, отдохнете на лавочках и в беседках, а еще сможете: