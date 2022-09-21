Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации

Открыть место творчества и вдохновения, полюбоваться растениями и узнать больше о побережье

Едем из Геленджика в Кабардинку, чтобы совершить путешествие вокруг света за 4 часа! Вас ждет Старый парк, созданный одним талантливым и увлеченным человеком: вы узнаете о его детище и погуляете среди буйной растительности. В парке не только красиво, но и интересно, здесь вы прикоснетесь к истории и культуре разных эпох. А еще поговорим о наших краях вчера и сегодня.
Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации
Старый парк, или путешествие сквозь цивилизации
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Что помнит наше побережье?

Перед тем, как вы попадете в Старый парк, предлагаю поближе познакомиться с Геленджиком, Кабардинкой и окрестностями. Я расскажу о начале начал — о том, как из огромного океана Тетис образовалось Черное море, и о заселении этих земель греками (почему мы все еще вспоминаем их богов?). Вы услышите легенды Маркхотского хребта и поймете, почему климат нашего курорта приравнивается к средиземноморскому.

Старый парк — звезда Кабардинки международного уровня!

Старый парк без преувеличения уникален: в России нет другого места, где были бы созданы в миниатюре значимые архитектурные строения, олицетворяющие достижения той или иной цивилизации. Здесь и египетская пирамида, и греческий храм, и японская пагода! Вы погуляете по ухоженным аллеям, полюбуетесь цветущими растениями со всего света, отдохнете на лавочках и в беседках, а еще сможете:

  • Послушать журчание бирюзовой воды у виадука;
  • Узнать о вечном танце бога Шивы в Музее восточной культуры;
  • Забраться на башню старого рыцарского замка, охраняемого драконом;
  • Открыть тайну гадания на фигурках, олицетворяющих грехи человека;
  • Посмеяться у кривых зеркал;
  • Погадать на палочках и получить ответ на сокровенный вопрос в японском домике.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на моем автомобиле — это включено в стоимость
  • Я заберу вас у вашего отеля в Кабардинке или Геленджике и после экскурсии привезу обратно
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк (а также музеи и галерею по желанию): взрослые — 600 рублей, школьники — 300 рублей, детям до 7 лет бесплатно, есть льготы.
  • В самом парке экскурсия проходит в составе группы с гидом парка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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