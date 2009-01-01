Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кабардинки

В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива

«Атамань» - это музей под открытым небом, где все экспонаты не только можно, но и нужно трогать руками

«Атамань» — это музей под открытым небом, где все экспонаты не только можно, но и нужно трогать руками.

Музей занимает площадь в 20 га и рассказывает о быте казаков и истории кубанской земли.

Здесь есть на что посмотреть: сторожевые вышки, рынок, мост, колодцы, харчевни, церковь, трактир, школа и многое другое.
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива
В Атамань! Казачья станица на берегу Таманского залива

Об экскурсии

Этнокомплекс появился в 2009 г. на в районе Лысой горы — здесь в 18 веке высадились первые казаки-переселенцы. Как раз отсюда есть пошла земля кубанская. Это основа основ, точка отсчета, нулевой километр и прочее в том же духе.
С тех пор с весны по осень в музей приезжают десятки тысяч туристов для того, чтобы лучше узнать, как раньше жили казаки. Стоит отметить, что, судя по «Атамани», жили они замечательно. Комплекс находится на берегу залива, к морю уходят четыре улицы. По территории рассыпаны подворья, причем каждое из них — со своим смыслом. Вот вам дом кузнеца, вот дом хлебопека, вот типично казацкий и так далее.

Экспозиция

Музей занимает площадь в 20 га. А ведь здесь есть на что посмотреть: сторожевые вышки, рынок, мост, колодцы, харчевни, церковь, трактир, школа и многое другое. О каждом объекте экскурсоводы могут рассказывать часами. Здесь нет ни одного муляжа, ни одной подделки! Посуда, кружева, вышивка, фотографии, образа, сундуки, люльки, инструменты, брички — все эти вещи хранились в семьях казаков.
Периодически в «Атамани» проводятся большие праздники — фестивали и тематические выставки. Можно попасть на казачью свадьбу. Близким другом жениха или невесты вы не станете, но вас радушно встретят в качестве дорогого гостя. Каждый такой праздник заканчивается байками — невероятными историями, достойными фантазии барона Мюнхгаузена.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход в станицу Атамань. Взрослый билет 500р. Детский 7-14 лет 250р. Дети до 7 лет бесплатно.
  • Экскурсовод по комплексу взрослый 200р. Детский 100р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас возле отеля
Завершение: Кабардинка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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