Мы отправимся на экскурсионном автобусе 🚌 через Крымский мост в Коктебель.
Наша знакомство с Крымом мы начнем с небольшой прогулки по набережной Коктебеля.
Следующий пункт программы - морская прогулка 👣 на парусно-моторной яхте 🛥️ вдоль потухшего вулкана Кара-Даг к Золотым воротам. Также Вы сможете искупаться в открытом море 🌊 мы отправимся в Новый Свет. посетим Разбойничью бухту, и пройдем по тропе Голицина через грот Шаляпина и прогуляемся по набережной Новый Свет.
Также мы посетим Судак. Здесь вас ждет обзорная экскурсия ⛳ по крепости.
В Феодосии состоится экскурсия по «Старому городу» на электромобилях. Мы увидим фонтан ⛲ Айвазовского, древний Армянский храм, башню Константина и остатки Генуэзской крепости. После насыщенной экскурсионной программы Вы сможете попробовать местные вина на дегустации.
В Анапу мы вернемся в 23:00 - 00:00 ночи.
Что входит
1. Проезд на комфортабельном автобусе (18 - Mercedes-Benz Sprinter, 50 мест - Европа)
2. Экскурсионное обслуживание
3. Страхование
4. Дегустация вин Крыма
Что не входит
1. Морская прогулка к «Золотым воротам» Карадага - 700/500 руб
2. Судакская крепость - 250/150 руб.
3. Трансфер Судак - Новый Свет/200 руб
4. Морская прогулка в Новом Свете в одну сторону - 250 руб
5. Музей Айвазовского - 350/200 руб.
6. Доп. питание на маршруте - ориентировочно по 300-400 руб
Начало и место завершения
🚩 ул. Революционная, 71, Кабардинка
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.