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Золотые ворота Крыма: однодневный тур

Риал Т.
Риал Т. – Гид из Кабардинки
Золотые ворота Крыма - прибрежная скала, напоминающая арку.

Она находится неподалеку от потухшего вулкана Кара-Даг.

Это легендарные места, о которых ходит множество историй.

На этой экскурсии 🧭 мы увидим Золотые ворота и Кара-Даг с моря 🌊.

Также посетим Коктебель, Судак, Новый Свет и Феодосию.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 3 600 ₽ за человека

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Золотые ворота Крыма: однодневный тур
Золотые ворота Крыма: однодневный тур

Что вы увидите

  • Золотые ворота и потухший вулкан Кара-Даг.
  • Новый Свет
  • Судак и Судакская крепость
  • Феодосия
  • Коктебель
Что вас ожидает?
  • Мы отправимся на экскурсионном автобусе 🚌 через Крымский мост в Коктебель.
  • Наша знакомство с Крымом мы начнем с небольшой прогулки по набережной Коктебеля.
  • Следующий пункт программы - морская прогулка 👣 на парусно-моторной яхте 🛥️ вдоль потухшего вулкана Кара-Даг к Золотым воротам. Также Вы сможете искупаться в открытом море 🌊 мы отправимся в Новый Свет. посетим Разбойничью бухту, и пройдем по тропе Голицина через грот Шаляпина и прогуляемся по набережной Новый Свет.
  • Также мы посетим Судак. Здесь вас ждет обзорная экскурсия ⛳ по крепости.
  • В Феодосии состоится экскурсия по «Старому городу» на электромобилях. Мы увидим фонтан ⛲ Айвазовского, древний Армянский храм, башню Константина и остатки Генуэзской крепости. После насыщенной экскурсионной программы Вы сможете попробовать местные вина на дегустации.
  • В Анапу мы вернемся в 23:00 - 00:00 ночи.
Что входит
  • 1. Проезд на комфортабельном автобусе (18 - Mercedes-Benz Sprinter, 50 мест - Европа)
  • 2. Экскурсионное обслуживание
  • 3. Страхование
  • 4. Дегустация вин Крыма
Что не входит
  • 1. Морская прогулка к «Золотым воротам» Карадага - 700/500 руб
  • 2. Судакская крепость - 250/150 руб.
  • 3. Трансфер Судак - Новый Свет/200 руб
  • 4. Морская прогулка в Новом Свете в одну сторону - 250 руб
  • 5. Музей Айвазовского - 350/200 руб.
  • 6. Доп. питание на маршруте - ориентировочно по 300-400 руб
Начало и место завершения
🚩 ул. Революционная, 71, Кабардинка
Золотые ворота Крыма: однодневный тур
Золотые ворота Крыма: однодневный тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Риал Т.
Риал Т.
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