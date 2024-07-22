Что ещё посмотреть – экскурсии в Калининграде

Найдено 7 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Калининграде, цены от 2 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
На автобусе
20 отзывов
8 часов
Групповая
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить Высоту Эфа, Танцующий лес, Куршскую косу и Зеленоградск в поездке на автобусе
Начало: Октябрьская 4,Рыбная Деревня
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 09:45, в среду в 09:15, в воскресенье в 10:15
6 авг в 09:45
7 авг в 09:15
2 000 за человека
Разноцветная провинция
На автобусе
4 отзыва
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Разноцветная провинция
Изучить Правдинск, Железнодорожный и шлюз Мазурского канала на групповой экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке во дворе гостиницы «Турист»
Расписание: в субботу в 09:00
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
2 000 за человека
Экологическая тропа «Так начинается Куршская коса»
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экологическая тропа «Так начинается Куршская коса»
Лес, залив, торфяник, валы викингов и море - на авторской экскурсии по национальному парку
Начало: У вашего отеля в Калининграде или Зеленоградске
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 4 900 за всё до 3 чел.
Загадки Верхнего озера
Пешая
скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадки Верхнего озера
Окунуться в атмосферу европейского средневековья и разгадать тайные символы на зданиях Калининграда
Начало: У Музея янтаря
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
35003 325 за всё до 5 чел.
Виштынецкое озеро - «европейский Байкал»
На автобусе
12 часов
Групповая
Виштынецкое озеро - «европейский Байкал»
Автобусная экскурсия по живописным локациям на границе Калининградской области
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: в среду в 09:00
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
2 500 за человека
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
На катере
8 часов
Водная прогулка
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Начало: На Правой набережной
13 авг в 09:30
17 авг в 09:30
32 500 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка по Рыбной деревне и острову Канта
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Рыбной деревне и острову Канта
Получить атмосферные снимки и душевные воспоминания о поездке
Начало: В районе Медового моста
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    22 июля 2024
    Разноцветная провинция
    Я побывала в старой старой сказке. Именно такое впечатление произвел этот маршрут. Невероятной красоты маленькие города, завораживающий рассказ гида, полное погружение в действительно древнюю историю. Я в полном восторге
  • В
    Владислав
    22 июля 2024
    Разноцветная провинция
    Теперь я знаю, какой у меня любимый маршрут в Калининградской области! Правдинск - маленький городок с огромной историей, Железнодорожный это нечто!!! Езжайте на эту экскурсию, не пожалеете!
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Разноцветная провинция
    Интересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывал интересно. Все хорошо организовано, никуда не бежали, все четко, размеренно.
    Интересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывалИнтересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывалИнтересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывал
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Сама экскурсия и гид - очень неплохо. !!!Но. не знаю чья вина. В информационном письме от сайта tripster нам было указано
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    одно место отправления, а автобус от турфирмы ожидал нас в другом. (Гид сказала, что получила от tripster другую информация о месте начала экскурсии для нас). Пришлось срочно хватать такси и мчаться к месту, где нас ждала группа. Автобус, конечно же, был уже полностью загружен, выбора мест уже не было. А ведь мы пришли к указанному в письме месту за 20 минут до начала. РЕКОМЕНДУЮ И САМА БУДУ ТАК ДЕЛАТЬ - накануне связываться с организаторами (турфирмой или человеком) и уточнять время и место. НЕ НАДЕЯТЬСЯ НА ИНФОРМАЦИЮ ОТ tripster.

  • Т
    Татьяна
    26 сентября 2023
    Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Интересно и познавательно. Экскурсовод Катя- профи, спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
  2. Разноцветная провинция
  3. Экологическая тропа «Так начинается Куршская коса»
  4. Загадки Верхнего озера
  5. Виштынецкое озеро - «европейский Байкал»
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
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