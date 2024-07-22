Экскурсии для пенсионеров

Найдено 8 экскурсий в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Калининграде, цены от 700 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
На автобусе
20 отзывов
8 часов
Групповая
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить Высоту Эфа, Танцующий лес, Куршскую косу и Зеленоградск в поездке на автобусе
Начало: Октябрьская 4,Рыбная Деревня
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 09:45, в среду в 09:15, в воскресенье в 10:15
6 авг в 09:45
7 авг в 09:15
2 000 за человека
Разноцветная провинция
На автобусе
4 отзыва
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Разноцветная провинция
Изучить Правдинск, Железнодорожный и шлюз Мазурского канала на групповой экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке во дворе гостиницы «Турист»
Расписание: в субботу в 09:00
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
2 000 за человека
Экологическая тропа «Так начинается Куршская коса»
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экологическая тропа «Так начинается Куршская коса»
Лес, залив, торфяник, валы викингов и море - на авторской экскурсии по национальному парку
Начало: У вашего отеля в Калининграде или Зеленоградске
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 4 900 за всё до 3 чел.
Мистический квест «Сердце города»
Пешая
скидка
25%
3 часа
Квест
до 4 чел.
Мистический квест «Сердце города»
Только вы, Калининград и ключи-подсказки к нему
Начало: В Рыбной деревне
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
32002 400 за всё до 4 чел.
Загадки Верхнего озера
Пешая
скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадки Верхнего озера
Окунуться в атмосферу европейского средневековья и разгадать тайные символы на зданиях Калининграда
Начало: У Музея янтаря
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
35003 325 за всё до 5 чел.
Виштынецкое озеро - «европейский Байкал»
На автобусе
12 часов
Групповая
Виштынецкое озеро - «европейский Байкал»
Автобусная экскурсия по живописным локациям на границе Калининградской области
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: в среду в 09:00
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
2 500 за человека
Куршская коса и Зеленоградск. Море, дюны, город: увидеть - и влюбиться
На автобусе
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Куршская коса и Зеленоградск. Море, дюны, город: увидеть - и влюбиться
Проникнуться красотой природы и побывать в городе, созданном людьми, но будто вышедшем из сказки
Начало: У Южного вокзала, гостиницы "Калининград" либо гос...
Расписание: в понедельник в 09:00
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
2 000 за человека
От «Кровавого суда» до современных клопсов: гастрономическая экскурсия по Калининграду
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
От «Кровавого суда» до современных клопсов: гастрономическая экскурсия по Калининграду
Попробовать город на вкус и окунуться в его насыщенную на события историю
Начало: У руин королевского замка
Расписание: в понедельник в 09:30 и 12:00, во вторник в 10:00 и 12:30, в четверг в 15:00
Завтра в 09:30
6 авг в 10:00
700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    22 июля 2024
    Разноцветная провинция
    Я побывала в старой старой сказке. Именно такое впечатление произвел этот маршрут. Невероятной красоты маленькие города, завораживающий рассказ гида, полное погружение в действительно древнюю историю. Я в полном восторге
  • В
    Владислав
    22 июля 2024
    Разноцветная провинция
    Теперь я знаю, какой у меня любимый маршрут в Калининградской области! Правдинск - маленький городок с огромной историей, Железнодорожный это нечто!!! Езжайте на эту экскурсию, не пожалеете!
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Разноцветная провинция
    Интересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывал интересно. Все хорошо организовано, никуда не бежали, все четко, размеренно.
    Интересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывалИнтересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывалИнтересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывал
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Сама экскурсия и гид - очень неплохо. !!!Но. не знаю чья вина. В информационном письме от сайта tripster нам было указано
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    одно место отправления, а автобус от турфирмы ожидал нас в другом. (Гид сказала, что получила от tripster другую информация о месте начала экскурсии для нас). Пришлось срочно хватать такси и мчаться к месту, где нас ждала группа. Автобус, конечно же, был уже полностью загружен, выбора мест уже не было. А ведь мы пришли к указанному в письме месту за 20 минут до начала. РЕКОМЕНДУЮ И САМА БУДУ ТАК ДЕЛАТЬ - накануне связываться с организаторами (турфирмой или человеком) и уточнять время и место. НЕ НАДЕЯТЬСЯ НА ИНФОРМАЦИЮ ОТ tripster.

  • Т
    Татьяна
    26 сентября 2023
    Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
    Интересно и познавательно. Экскурсовод Катя- профи, спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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  2. Разноцветная провинция
  3. Экологическая тропа «Так начинается Куршская коса»
  4. Мистический квест «Сердце города»
  5. Загадки Верхнего озера
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
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