8 часов
Групповая
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить Высоту Эфа, Танцующий лес, Куршскую косу и Зеленоградск в поездке на автобусе
Начало: Октябрьская 4,Рыбная Деревня
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 09:45, в среду в 09:15, в воскресенье в 10:15
6 авг в 09:45
7 авг в 09:15
2 000₽ за человека
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Разноцветная провинция
Изучить Правдинск, Железнодорожный и шлюз Мазурского канала на групповой экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке во дворе гостиницы «Турист»
Расписание: в субботу в 09:00
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
2 000₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экологическая тропа «Так начинается Куршская коса»
Лес, залив, торфяник, валы викингов и море - на авторской экскурсии по национальному парку
Начало: У вашего отеля в Калининграде или Зеленоградске
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 4 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
25%
3 часа
Квест
до 4 чел.
Мистический квест «Сердце города»
Только вы, Калининград и ключи-подсказки к нему
Начало: В Рыбной деревне
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
32002 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Загадки Верхнего озера
Окунуться в атмосферу европейского средневековья и разгадать тайные символы на зданиях Калининграда
Начало: У Музея янтаря
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
35003 325₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Групповая
Виштынецкое озеро - «европейский Байкал»
Автобусная экскурсия по живописным локациям на границе Калининградской области
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: в среду в 09:00
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
2 500₽ за человека
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Куршская коса и Зеленоградск. Море, дюны, город: увидеть - и влюбиться
Проникнуться красотой природы и побывать в городе, созданном людьми, но будто вышедшем из сказки
Начало: У Южного вокзала, гостиницы "Калининград" либо гос...
Расписание: в понедельник в 09:00
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
2 000₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
От «Кровавого суда» до современных клопсов: гастрономическая экскурсия по Калининграду
Попробовать город на вкус и окунуться в его насыщенную на события историю
Начало: У руин королевского замка
Расписание: в понедельник в 09:30 и 12:00, во вторник в 10:00 и 12:30, в четверг в 15:00
Завтра в 09:30
6 авг в 10:00
700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина22 июля 2024Я побывала в старой старой сказке. Именно такое впечатление произвел этот маршрут. Невероятной красоты маленькие города, завораживающий рассказ гида, полное погружение в действительно древнюю историю. Я в полном восторге
- ВВладислав22 июля 2024Теперь я знаю, какой у меня любимый маршрут в Калининградской области! Правдинск - маленький городок с огромной историей, Железнодорожный это нечто!!! Езжайте на эту экскурсию, не пожалеете!
- ТТатьяна21 июля 2024Интересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывал интересно. Все хорошо организовано, никуда не бежали, все четко, размеренно.
- ЕЕлена15 мая 2024Сама экскурсия и гид - очень неплохо. !!!Но. не знаю чья вина. В информационном письме от сайта tripster нам было указано
- ТТатьяна26 сентября 2023Интересно и познавательно. Экскурсовод Катя- профи, спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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