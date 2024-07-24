3 часа
Групповая
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 900₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маршруты Куршской косы
Начало: От вашего отеля в городе или по договорённости
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
11 999₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с городом у моря
Начало: Пл. Победы, 1 или любое
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
8 999₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 июля 2024Мы абсолютно довольны путешествием. Людмила аккуратный водитель, интересный и знающий рассказчик! Очень рекомендую! Программа грамотно построена, были во всех важных локациях без беготни и при этом без толп туристов. Спасибо!
- ЕЕлена9 июня 2024Сегодня состоялось наше увлекательное путешествие в уникальный природный заповедник Куршская коса. Его для нас проводила Людмила. Мы посетили все заявленные
- РРАКОВИЧ1 января 2024Все секреты Калининграда за 3 часаЗамечательная Людмила провела нам праздничную экскурсию по прекрасному городу. Нас было 4 человек, где двое были дети. Они были тоже в восторге. Когда спросили, что больше всего понравилось, они сказали «Экскурсия с Людой!» Благодарим за проведенные предновогодние часы в вашей компании.
- ДДаниил23 ноября 2023Все секреты Калининграда за 3 часаЭкскурсия нас порадовала. Время пролетело быстро и насыщенно. Видно, что Людмила любит свой город и хочет дать максимум от совместно проведенного времени. Большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Экскурсии на Новый год»
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