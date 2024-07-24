Экскурсии на Новый год

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на Новый год» в Калининграде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
На автобусе
4324 отзыва
3 часа
Групповая
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 900 за человека
Маршруты Куршской косы
На машине
72 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маршруты Куршской косы
Начало: От вашего отеля в городе или по договорённости
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
11 999 за всё до 4 чел.
Знакомство с городом у моря
На машине
11 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с городом у моря
Начало: Пл. Победы, 1 или любое
Расписание: Ежедневно в 9:30
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
8 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    Маршруты Куршской косы
    Мы абсолютно довольны путешествием. Людмила аккуратный водитель, интересный и знающий рассказчик! Очень рекомендую! Программа грамотно построена, были во всех важных локациях без беготни и при этом без толп туристов. Спасибо!
  • Е
    Елена
    9 июня 2024
    Маршруты Куршской косы
    Сегодня состоялось наше увлекательное путешествие в уникальный природный заповедник Куршская коса. Его для нас проводила Людмила. Мы посетили все заявленные
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    в программе места, душевно пообедали в поселке Рыбачий, получили много интересной информации, купили подарки и просто замечательно провели этот день. Людмиле огромное спасибо!!!

  • Р
    РАКОВИЧ
    1 января 2024
    Все секреты Калининграда за 3 часа
    Замечательная Людмила провела нам праздничную экскурсию по прекрасному городу. Нас было 4 человек, где двое были дети. Они были тоже в восторге. Когда спросили, что больше всего понравилось, они сказали «Экскурсия с Людой!» Благодарим за проведенные предновогодние часы в вашей компании.
  • Д
    Даниил
    23 ноября 2023
    Все секреты Калининграда за 3 часа
    Экскурсия нас порадовала. Время пролетело быстро и насыщенно. Видно, что Людмила любит свой город и хочет дать максимум от совместно проведенного времени. Большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Экскурсии на Новый год»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
  2. Маршруты Куршской косы
  3. Знакомство с городом у моря
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 11 999. Туристы уже оставили гидам 4407 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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