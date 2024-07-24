Е Елена Маршруты Куршской косы Мы абсолютно довольны путешествием. Людмила аккуратный водитель, интересный и знающий рассказчик! Очень рекомендую! Программа грамотно построена, были во всех важных локациях без беготни и при этом без толп туристов. Спасибо!

Е Елена Маршруты Куршской косы читать дальше в программе места, душевно пообедали в поселке Рыбачий, получили много интересной информации, купили подарки и просто замечательно провели этот день. Людмиле огромное спасибо!!! Сегодня состоялось наше увлекательное путешествие в уникальный природный заповедник Куршская коса. Его для нас проводила Людмила. Мы посетили все заявленные

Р РАКОВИЧ Все секреты Калининграда за 3 часа Замечательная Людмила провела нам праздничную экскурсию по прекрасному городу. Нас было 4 человек, где двое были дети. Они были тоже в восторге. Когда спросили, что больше всего понравилось, они сказали «Экскурсия с Людой!» Благодарим за проведенные предновогодние часы в вашей компании.