Экскурсии со скидками

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии со скидками» в Калининграде, цены от 750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
На машине
скидка
20%
160 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: По договоренности по Вашему адресу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1862514 900 за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу
На машине
скидка
20%
283 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду на автомобиле
Исследуйте Калининград на авто: от старинного Кёнигсберга до Рыбной деревни с увлекательным рассказом гида
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
111258 900 за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск + посещение производства в мини-группе
На автобусе
скидка
10%
30 отзывов
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск + посещение производства в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
32002 880 за человека
Индивидуальная поездка в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
На машине
скидка
20%
41 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная поездка в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1862514 900 за всё до 4 чел.
Амалиенау
Пешая
скидка
15%
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Амалиенау
Начало: Просп. Победы, 1
Расписание: Каждый день 9:00, 11:30, 14:00
8 авг в 14:00
9 авг в 09:00
882750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    14 июля 2024
    Амалиенау
    Уже в день отъезда из Калининграда решили пойти на пешеходную экскурсию остров Канта - район Амалиенау. Не смотря на прогноз
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    дождя, экскурсовод Руслан пообещал нам всепогодную прогулку)) Впечатления от экскурсии - восторг! интересная подача информации от Руслана, с юмором, неожиданными фактами, фотографиями, фамилиями и датами. Трехчасовая экскурсия пролетела незаметно, в комфортном темпе, Руслан предложил кофе-паузу, но мы отказались в пользу продолжения прогулки. Рекомендуем всем гостям Калининграда!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Экскурсии со скидками»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
  2. Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу
  3. Балтийск, Янтарный, Светлогорск + посещение производства в мини-группе
  4. Индивидуальная поездка в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
  5. Амалиенау
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Экскурсии со скидками" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 750 до 14 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 515 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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