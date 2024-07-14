скидка
20%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: По договоренности по Вашему адресу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1862514 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду на автомобиле
Исследуйте Калининград на авто: от старинного Кёнигсберга до Рыбной деревни с увлекательным рассказом гида
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
111258 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск + посещение производства в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
32002 880₽ за человека
скидка
20%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная поездка в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1862514 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
2 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Амалиенау
Начало: Просп. Победы, 1
Расписание: Каждый день 9:00, 11:30, 14:00
8 авг в 14:00
9 авг в 09:00
882750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна14 июля 2024Уже в день отъезда из Калининграда решили пойти на пешеходную экскурсию остров Канта - район Амалиенау. Не смотря на прогноз
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Экскурсии со скидками»
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