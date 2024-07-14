читать дальше дождя, экскурсовод Руслан пообещал нам всепогодную прогулку)) Впечатления от экскурсии - восторг! интересная подача информации от Руслана, с юмором, неожиданными фактами, фотографиями, фамилиями и датами. Трехчасовая экскурсия пролетела незаметно, в комфортном темпе, Руслан предложил кофе-паузу, но мы отказались в пользу продолжения прогулки. Рекомендуем всем гостям Калининграда!

Уже в день отъезда из Калининграда решили пойти на пешеходную экскурсию остров Канта - район Амалиенау. Не смотря на прогноз