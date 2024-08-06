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не зря. Приятно было увидеть, что городки стали восстанавливать, в них уже есть, что посмотреть и чем полюбоваться. Особо нужно отметить нашего гида - Сергея: человек абсолютно влюблён в то, что показывает и хочет передать свое отношение гостям этих городков. Было понятно, что для него главное - не дежурное:"посмотрите направо, посмотрите налево", а сделать так, чтобы мы искренне полюбили эти места и получили колоссальное удовлетворение от путешествия. Особенно трогательным моментом оказалось посещение частного музея Тильзитского мира. Сергей добился, чтобы экскурсию нам провела именно тот экскурсовод, которого он считал лучшим, мы очень ему за это благодарны. Желая показать, как можно больше интересных мест, Сергей дополнительно завез нас в маленький Неман, что нам тоже очень понравилось. Поездку с Сергеем рекомендуем всем, кто хочет проникнуться очарованием маленьких городов. Еще мы с Сергеем ездили на Выштенецкое озеро: вот это необыкновенное удовольствие, но совершенно другого толка. Тоже очень далеко, немного утомительно ехать в машине (погода стояла жаркая), но, если мы еще раз приедем, поездка на Выштенец будет в нашем плане. Это совершенно "отдыхательное" путешествие. Красота озера, купание в его тёплых водах, необыкновенно вкусный шашлык, который приготовил Сергей на мангале - все хочется повторить. Спасибо Сергею за два чудесных дня!!!