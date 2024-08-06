Однодневные – экскурсии в Калининграде

Найдено 6 экскурсий в категории «Однодневные» в Калининграде, цены от 1 290 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
На автобусе
скидка
10%
260 отзывов
8 часов
Групповая
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
21001 890 за человека
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
На автобусе
скидка
10%
3 отзыва
7.5 часов
Групповая
Лучший выбор
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Групповая автобусная экскурсия в атмосферный город-курорт, где улочки пропитаны историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: в среду в 13:00 и 13:30, в пятницу в 14:00 и 14:30
9 авг в 14:00
14 авг в 13:00
14331 290 за человека
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
На автобусе
102 отзыва
6 часов
Групповая
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Расписание: По вторникам в 13:00
13 авг в 13:00
20 авг в 13:00
1 750 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
На машине
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
16 авг в 09:00
19 авг в 09:00
13 900 за всё до 4 чел.
Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
На машине
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
Услышать историю двух прусских городов и отыскать их следы в современности
20 авг в 16:00
24 авг в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
Погрузиться в историю и устроить пикник на безлюдном берегу моря
Начало: Согласовывается в переписке
21 авг в 07:30
26 авг в 07:30
11 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    6 августа 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
    Экскурсия для любителей европейской архитектуры и развалин средневековых замков. Очень красивые города Гвардейск и Черняховск, замечательные кирхи. Экскурсовод Ирина приятный
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    рассказчик, интересный материал. Оценка 4 за тайминг экскурсии: мне совершенно не хватило свободного времени в Гвардейске, в таком симпатичном городе хотелось погулять не торопясь, вглядываясь в каждое строение, а ввиду ограниченного времени пришлось везде бегом, прогулка по набережной вообще оказался смазанной. В Черняховске времени достаточно, но если тратить его на обед, то тоже приходится чем-то интересным жертвовать. В целом экскурсию рекомендую, но организаторам пожелание изменить тайминг, чтобы гости наладились полноценно красотой вашего края

  • О
    Оксана
    3 августа 2024
    Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
    👍
  • Е
    Екатерина
    2 августа 2024
    Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
    Если описать в нескольких словах, то это просто восторг! Потрясающая экскурсия, Алексей очень интересно рассказывает, приятный собеседник. Нам очень понравилось путешествовать с ним по Калининградской области!
  • Е
    Екатерина
    29 июля 2024
    Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
    Экскурсия очень понравилась! Благодарим гида Ирину за очень интересный, увлекательный и познавательный рассказ. Из всех экскурсий, на которых мы были в Калининграде, это самая интересная.
  • Т
    Татьяна
    29 июля 2024
    Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
    Замечательный день с замечательным гидом. Очень обширная программа, которую Сергей доносит понятно и доступно. Если обратитесь к его услугам, однозначно не пожалеете. Дружелюбная обстановка и интересные истории будут вас сопровождать на протяжении всего экскурсионного дня.
  • Т
    Татьяна
    27 июля 2024
    Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
    Спасибо за прекрасную организацию экскурсии, отличный гид Виктория, очень интересно рассказывала и все было прекрасно.
    Спасибо за прекрасную организацию экскурсии, отличный гид Виктория, очень интересно рассказывала и все было прекрасно
  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Выездная экскурсия «Тени старых городов»
    Экскурсия по теме" Тени старых городов" началась сразу как только автобус тронулся в путь. Много полезной исторической информации о Калининграде
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    и его пригородах пока мы выезжали в сторону Правдинска (ФРИДЛАНД). Замечательная экскурсовод Инна Васильевна. Чудесная экскурсия, много информации, юмора, прекрасная атмосфера, ответы на все интересующие вопросы, мы с племяницей остались очень довольны. Благодарим за высокий профессионализм.

  • И
    Ирина
    15 июля 2024
    Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
    9-го июля были с друзьями на экскурсии по Тильзиту (Советск) и Инстербургу (Черняховск). На восток Калининградской области ехали долго, но
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    не зря. Приятно было увидеть, что городки стали восстанавливать, в них уже есть, что посмотреть и чем полюбоваться. Особо нужно отметить нашего гида - Сергея: человек абсолютно влюблён в то, что показывает и хочет передать свое отношение гостям этих городков. Было понятно, что для него главное - не дежурное:"посмотрите направо, посмотрите налево", а сделать так, чтобы мы искренне полюбили эти места и получили колоссальное удовлетворение от путешествия. Особенно трогательным моментом оказалось посещение частного музея Тильзитского мира. Сергей добился, чтобы экскурсию нам провела именно тот экскурсовод, которого он считал лучшим, мы очень ему за это благодарны. Желая показать, как можно больше интересных мест, Сергей дополнительно завез нас в маленький Неман, что нам тоже очень понравилось. Поездку с Сергеем рекомендуем всем, кто хочет проникнуться очарованием маленьких городов. Еще мы с Сергеем ездили на Выштенецкое озеро: вот это необыкновенное удовольствие, но совершенно другого толка. Тоже очень далеко, немного утомительно ехать в машине (погода стояла жаркая), но, если мы еще раз приедем, поездка на Выштенец будет в нашем плане. Это совершенно "отдыхательное" путешествие. Красота озера, купание в его тёплых водах, необыкновенно вкусный шашлык, который приготовил Сергей на мангале - все хочется повторить. Спасибо Сергею за два чудесных дня!!!

  • Е
    Елена
    2 июля 2024
    Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
    Наш гид Сергей знает историю края, много рассказывает и о событиях сегодняшнего дня. Это помогает понять произошедшие изменения и перспективы
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    Калинградской области. Он просто влюблён в архитектуру городов и влюбляет в неё гостей. Рассказывает очень интересно, заинтересованно и с юмором. С ним легко общаться, с удовольствием отвечает на вопросы. Даже проливной дождь во время путешествия не испортил настроение. Можно много ещё написать, но лучше отправиться с Сергеем в путешествие…

  • М
    Марина
    27 июня 2024
    Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
    Замечательная экскурсия и великолепный гид. Та ситуация, когда понравилось все, начиная от внешнего вида, знаний и тактичности гида до мельчайших
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    нюансов маршрута и хорошей погоды. Мы узнали много нового, полюбоваться морем, побывали в царстве янтаря, влюбились в Светлогорск, и все это в нашем темпе, без перегрузки информацией. Спасибо Алексею за потрясающий день!!!

    Замечательная экскурсия и великолепный гид. Та ситуация, когда понравилось все, начиная от внешнего вида, знаний и

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Однодневные»

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  1. Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
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  3. Выездная экскурсия «Тени старых городов»
  4. Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
  5. Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
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