скидка
10%
8 часов
Групповая
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
21001 890₽ за человека
скидка
10%
7.5 часов
Групповая
Лучший выборЗамки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Групповая автобусная экскурсия в атмосферный город-курорт, где улочки пропитаны историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: в среду в 13:00 и 13:30, в пятницу в 14:00 и 14:30
9 авг в 14:00
14 авг в 13:00
14331 290₽ за человека
6 часов
Групповая
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Расписание: По вторникам в 13:00
13 авг в 13:00
20 авг в 13:00
1 750₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
16 авг в 09:00
19 авг в 09:00
13 900₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
Услышать историю двух прусских городов и отыскать их следы в современности
20 авг в 16:00
24 авг в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
Погрузиться в историю и устроить пикник на безлюдном берегу моря
Начало: Согласовывается в переписке
21 авг в 07:30
26 авг в 07:30
11 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 августа 2024Экскурсия для любителей европейской архитектуры и развалин средневековых замков. Очень красивые города Гвардейск и Черняховск, замечательные кирхи. Экскурсовод Ирина приятный
- ООксана3 августа 2024👍
- ЕЕкатерина2 августа 2024Если описать в нескольких словах, то это просто восторг! Потрясающая экскурсия, Алексей очень интересно рассказывает, приятный собеседник. Нам очень понравилось путешествовать с ним по Калининградской области!
- ЕЕкатерина29 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Благодарим гида Ирину за очень интересный, увлекательный и познавательный рассказ. Из всех экскурсий, на которых мы были в Калининграде, это самая интересная.
- ТТатьяна29 июля 2024Замечательный день с замечательным гидом. Очень обширная программа, которую Сергей доносит понятно и доступно. Если обратитесь к его услугам, однозначно не пожалеете. Дружелюбная обстановка и интересные истории будут вас сопровождать на протяжении всего экскурсионного дня.
- ТТатьяна27 июля 2024Спасибо за прекрасную организацию экскурсии, отличный гид Виктория, очень интересно рассказывала и все было прекрасно.
- ЕЕлена25 июля 2024Экскурсия по теме" Тени старых городов" началась сразу как только автобус тронулся в путь. Много полезной исторической информации о Калининграде
- ИИрина15 июля 20249-го июля были с друзьями на экскурсии по Тильзиту (Советск) и Инстербургу (Черняховск). На восток Калининградской области ехали долго, но
- ЕЕлена2 июля 2024Наш гид Сергей знает историю края, много рассказывает и о событиях сегодняшнего дня. Это помогает понять произошедшие изменения и перспективы
- ММарина27 июня 2024Замечательная экскурсия и великолепный гид. Та ситуация, когда понравилось все, начиная от внешнего вида, знаний и тактичности гида до мельчайших
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Однодневные»
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