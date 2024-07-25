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внимательный гид. Пока ехали рассказывает про города, очень интересно, отвечает на все интересующие вопросы. Балтийск- морской красивый город. Янтарный- были на производстве, есть не большой магазинчик, цены приемлемые. Были на пляже и там же покушали. Светлогорск- очень красивый и яркий город. Обратно в Калининград не возвращали, остались в Светлогорске, т. к. живем в Зеленоградске, удобнее было добираться до дома. Вся поездка заняла 9 часов. Сергею отдельное спасибо, за интересное путешествие!!!!