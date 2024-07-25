45 минут
Водная прогулка
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
800₽ за человека
9 часов
Групповая
Расписание: 8.30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 800₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
4 000₽ за человека
скидка
20%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: По договоренности по Вашему адресу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1862514 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду на автомобиле
Исследуйте Калининград на авто: от старинного Кёнигсберга до Рыбной деревни с увлекательным рассказом гида
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
111258 900₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 19 785₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия25 июля 2024Увидела очень красивые города, незабываемые впечатления. Остались очень довольны. Спасибо вам большое. Особенно экскурсоводу Андрею.
- ООксана22 июля 2024Добрый день. Были на экскурсии 21.07.24г. Балтийск, Янтарный, Светлогорск! Начну со встречи гида: гид Сергей это просто самый вежливый и
- ННаталья21 июля 2024Прогулка на катере в Балтийске, пляж в Янтарном, старые улочки Светлогорска. Удивительная дорога в обрамлении лип, гнезда аистов. Супер
- ВВиктория25 июня 2024Городские домовыеХочется сказать огромное спасибо Юлии за экскурсию. Программа так построена, что за 4 часа успеваешь не только собрать домовых, но
- ННатали25 июня 2024Морские экскурсии прогулки на парусной яхтеВсе понравилось! Интереснейшая экскурсия по кораблям ВМФ❤️ прекрасная яхта❤️ шикарные фото вам обеспечены! Спасибо капитану! ❤️💔 Спасибо!!! ⛵️❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Осенние экскурсии»
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