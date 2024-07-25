Осенние экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Осенние экскурсии» в Калининграде, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
На теплоходе
751 отзыв
45 минут
Водная прогулка
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
Расписание: Ежедневно днем
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
800 за человека
Приморские города: Светлогорск, Балтийск и Янтарный
29 отзывов
9 часов
Групповая
Приморские города: Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Расписание: 8.30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 800 за человека
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Пешая
На машине
На автобусе
411 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
4 000 за человека
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
На машине
скидка
20%
160 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: По договоренности по Вашему адресу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1862514 900 за всё до 4 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу
На машине
скидка
20%
283 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду на автомобиле
Исследуйте Калининград на авто: от старинного Кёнигсберга до Рыбной деревни с увлекательным рассказом гида
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
111258 900 за всё до 4 чел.
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Пешая
На машине
107 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 19 785 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    25 июля 2024
    Приморские города: Светлогорск, Балтийск и Янтарный
    Увидела очень красивые города, незабываемые впечатления. Остались очень довольны. Спасибо вам большое. Особенно экскурсоводу Андрею.
  • О
    Оксана
    22 июля 2024
    Приморские города: Светлогорск, Балтийск и Янтарный
    Добрый день. Были на экскурсии 21.07.24г. Балтийск, Янтарный, Светлогорск! Начну со встречи гида: гид Сергей это просто самый вежливый и
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    внимательный гид. Пока ехали рассказывает про города, очень интересно, отвечает на все интересующие вопросы. Балтийск- морской красивый город. Янтарный- были на производстве, есть не большой магазинчик, цены приемлемые. Были на пляже и там же покушали. Светлогорск- очень красивый и яркий город. Обратно в Калининград не возвращали, остались в Светлогорске, т. к. живем в Зеленоградске, удобнее было добираться до дома. Вся поездка заняла 9 часов. Сергею отдельное спасибо, за интересное путешествие!!!!

  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    Приморские города: Светлогорск, Балтийск и Янтарный
    Прогулка на катере в Балтийске, пляж в Янтарном, старые улочки Светлогорска. Удивительная дорога в обрамлении лип, гнезда аистов. Супер
  • В
    Виктория
    25 июня 2024
    Городские домовые
    Хочется сказать огромное спасибо Юлии за экскурсию. Программа так построена, что за 4 часа успеваешь не только собрать домовых, но
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    и узнать много о городе и его истории, посмотреть исторический центр и очень красивый район Амалиенау. До экскурсии переживала, что дети устанут, но это не так. Четыре часа пролетели незаметно, пешие прогулки разбавлены переездами на машине. Отдельное спасибо Юлии за отличную компанию и интересную беседу!

  • Н
    Натали
    25 июня 2024
    Морские экскурсии прогулки на парусной яхте
    Все понравилось! Интереснейшая экскурсия по кораблям ВМФ❤️ прекрасная яхта❤️ шикарные фото вам обеспечены! Спасибо капитану! ❤️💔 Спасибо!!! ⛵️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Осенние экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
  2. Приморские города: Светлогорск, Балтийск и Янтарный
  3. Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
  4. Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
  5. Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
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