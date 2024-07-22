7 часов
Групповая
Янтарный, Светлогорск + посещение производства янтаря в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
2 800₽ за человека
9 часов
Групповая
Расписание: Каждый понедельник
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
от 1 700₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Приеду по адресу
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений22 июля 2024Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке ЛаваСплав очень понравился, но дорого за одну байдарку 1400р.
- ДДмитрий8 июля 2024Прекрасная обзорная экскурсия по городам области. Интересные рассказы и предложенные активности. На расслабончике погуляли, послушали, полазили, покушали. День прошел весьма эффективно.
- РРимма18 июня 2024Все понравилось. Достаточно свободного времени. Автобус 20-местный. Пешеходная экскурсия подходит и для пожилых. Шли небыстрым шагом. На задних местах не очень было слышно гида из-за работы кондиционера (было жарко). Спасибо.
- ввасилий6 июня 2024очень красивый Светлогорск, город-конфетка. к сожалению, ремонтируется набережная и конца ремонту не видно. Замок Шаакен - рыцарское оружие, доспехи, камера
- ВВладимир25 мая 2024Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке ЛаваОчень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
- ГГалина21 мая 202418 мая побывали в Правдинске и Железнодорожном. Остались довольны. Экскурсовод Виктория провела нас по интересным местам, весьма увлекательно рассказала об истории этих городов. По времени экскурсия оптимальна, хорошо провели время, спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «По пригородам»
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