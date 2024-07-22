По пригородам – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «По пригородам» в Калининграде, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Янтарный, Светлогорск + посещение производства янтаря в мини-группе
На автобусе
37 отзывов
7 часов
Групповая
Янтарный, Светлогорск + посещение производства янтаря в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
2 800 за человека
Правдинск и Железнодорожный - шарм городов трех эпох
На автобусе
5 отзывов
9 часов
Групповая
Правдинск и Железнодорожный - шарм городов трех эпох
Расписание: Каждый понедельник
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
от 1 700 за человека
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Пешая
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Приеду по адресу
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    22 июля 2024
    Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
    Сплав очень понравился, но дорого за одну байдарку 1400р.
  • Д
    Дмитрий
    8 июля 2024
    Правдинск и Железнодорожный - шарм городов трех эпох
    Прекрасная обзорная экскурсия по городам области. Интересные рассказы и предложенные активности. На расслабончике погуляли, послушали, полазили, покушали. День прошел весьма эффективно.
  • Р
    Римма
    18 июня 2024
    Правдинск и Железнодорожный - шарм городов трех эпох
    Все понравилось. Достаточно свободного времени. Автобус 20-местный. Пешеходная экскурсия подходит и для пожилых. Шли небыстрым шагом. На задних местах не очень было слышно гида из-за работы кондиционера (было жарко). Спасибо.
  • в
    василий
    6 июня 2024
    Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
    очень красивый Светлогорск, город-конфетка. к сожалению, ремонтируется набережная и конца ремонту не видно. Замок Шаакен - рыцарское оружие, доспехи, камера
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    пыток, стены замка, очень интересно. Куршская коса- необычное место между морер и заливом, дюны высоты, обзорные площадки, лес. Зеленоградск - красивый курортный город, пляжи, набережная. надо сьездить и посмотреть

  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
    Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
  • Г
    Галина
    21 мая 2024
    Правдинск и Железнодорожный - шарм городов трех эпох
    18 мая побывали в Правдинске и Железнодорожном. Остались довольны. Экскурсовод Виктория провела нас по интересным местам, весьма увлекательно рассказала об истории этих городов. По времени экскурсия оптимальна, хорошо провели время, спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «По пригородам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Янтарный, Светлогорск + посещение производства янтаря в мини-группе
  2. Правдинск и Железнодорожный - шарм городов трех эпох
  3. Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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