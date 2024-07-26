3.5 часа 36 секунд
Билет на автобус
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34
Сегодня в 16:45
Завтра в 09:15
900₽ за человека
9 часов
Групповая
Расписание: 8.30
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 2 800₽ за человека
7 часов
Групповая
Янтарный, Светлогорск + посещение производства янтаря в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
2 800₽ за человека
7 часов
Групповая
до 18 чел.
Балтийск и Балтийская коса в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 июля 202423.07.2024 (14 ч) Экскурсия замечательная! Хороший обзор города с высоты автобуса. Экскурсовод грамотная, приятная в общении, рассказала много интересного о
- ССергей26 июля 2024Хороший комфортабельный двухэтажный автобус с кондиционером👍 очень хороший гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Популярные экскурсии»
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