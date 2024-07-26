Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Калининграде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
На автобусе
Hop-on hop-off
775 отзывов
3.5 часа 36 секунд
Билет на автобус
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова 34
Сегодня в 16:45
Завтра в 09:15
900 за человека
Приморские города: Светлогорск, Балтийск и Янтарный
29 отзывов
9 часов
Групповая
Приморские города: Светлогорск, Балтийск и Янтарный
Расписание: 8.30
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 2 800 за человека
Янтарный, Светлогорск + посещение производства янтаря в мини-группе
На автобусе
37 отзывов
7 часов
Групповая
Янтарный, Светлогорск + посещение производства янтаря в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
2 800 за человека
Балтийск и Балтийская коса в мини-группе
На автобусе
38 отзывов
7 часов
Групповая
до 18 чел.
Балтийск и Балтийская коса в мини-группе
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    26 июля 2024
    Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
    23.07.2024 (14 ч) Экскурсия замечательная! Хороший обзор города с высоты автобуса. Экскурсовод грамотная, приятная в общении, рассказала много интересного о
    читать дальше

    городе. Из пожеланий: можно немного больше внимания уделить району Амалиенау, театр драмы проехали по углу здания (по факту не увидели), кирха в деревьях тоже пролетела за окном🙂. А так все понравилось, насыщенно.

  • С
    Сергей
    26 июля 2024
    Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
    Хороший комфортабельный двухэтажный автобус с кондиционером👍 очень хороший гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
  2. Приморские города: Светлогорск, Балтийск и Янтарный
  3. Янтарный, Светлогорск + посещение производства янтаря в мини-группе
  4. Балтийск и Балтийская коса в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 900 до 2 800. Туристы уже оставили гидам 879 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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