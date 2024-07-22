Природные – экскурсии в Калининграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Природные» в Калининграде, цены от 2 750 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Пешая
На машине
На автобусе
411 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
4 000 за человека
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Пешая
37 отзывов
7 часов
Групповая
до 16 чел.
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам, субботам 09:00
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
2 750 за человека
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Пешая
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Приеду по адресу
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
7 000 за человека
Необычный тур! Маяк 🔥Заливино, больница Алленберг, сыроварня и 3 замка
На машине
7 часов
Индивидуальная
Необычный тур! Маяк 🔥Заливино, больница Алленберг, сыроварня и 3 замка
Начало: По Вашему адресу
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    22 июля 2024
    Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
    Сплав очень понравился, но дорого за одну байдарку 1400р.
  • в
    василий
    6 июня 2024
    Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
    очень красивый Светлогорск, город-конфетка. к сожалению, ремонтируется набережная и конца ремонту не видно. Замок Шаакен - рыцарское оружие, доспехи, камера
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    пыток, стены замка, очень интересно. Куршская коса- необычное место между морер и заливом, дюны высоты, обзорные площадки, лес. Зеленоградск - красивый курортный город, пляжи, набережная. надо сьездить и посмотреть

  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
    Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Природные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
  2. Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
  3. Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
  4. Необычный тур! Маяк 🔥Заливино, больница Алленберг, сыроварня и 3 замка
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Природные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 750 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 449 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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