10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
4 000₽ за человека
7 часов
Групповая
до 16 чел.
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: По понедельникам, средам, пятницам, субботам 09:00
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
2 750₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Приеду по адресу
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
7 000₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
Необычный тур! Маяк 🔥Заливино, больница Алленберг, сыроварня и 3 замка
Начало: По Вашему адресу
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений22 июля 2024Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке ЛаваСплав очень понравился, но дорого за одну байдарку 1400р.
- ввасилий6 июня 2024очень красивый Светлогорск, город-конфетка. к сожалению, ремонтируется набережная и конца ремонту не видно. Замок Шаакен - рыцарское оружие, доспехи, камера
- ВВладимир25 мая 2024Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке ЛаваОчень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Природные»
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