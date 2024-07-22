очень красивый Светлогорск, город-конфетка. к сожалению, ремонтируется набережная и конца ремонту не видно. Замок Шаакен - рыцарское оружие, доспехи, камера

пыток, стены замка, очень интересно. Куршская коса- необычное место между морер и заливом, дюны высоты, обзорные площадки, лес. Зеленоградск - красивый курортный город, пляжи, набережная. надо сьездить и посмотреть

В Владимир

Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава

Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….