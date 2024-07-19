Рождественские – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Рождественские» в Калининграде, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Пешая
77 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Амалиенау в объективе: уникальная фотосессия в Калининграде
Погрузитесь в атмосферу старого Кенигсберга с профессиональной фотосессией в районе Амалиенау. Откройте для себя красоту и историю через объектив
Начало: В районе проспекта Мира (Центральный парк)
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:30
6 000 за всё до 4 чел.
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Прогуляться меж изысканных вилл и узнать, почему без прегельской вони нет веселья
Начало: В районе Центрального парка
25 авг в 10:00
26 авг в 10:00
5 350 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Пешая
11 отзывов
2 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
8 авг в 08:00
14 авг в 08:00
2 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    19 июля 2024
    Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
    Все прошло отлично, надеюсь, что фото получатся красивые
  • М
    Марина
    13 июля 2024
    Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
    Это была замечательная экскурсия. Слушать Анну было интересно, но самое главное с ней было так легко фотографироваться. Она подсказывала как
    читать дальше

    лучше встать. В итоге вся экскурсия прошла как на одном дыхании. И много, много супер фото. Из 406 забраковала около 10. Я очень довольна и рекомендую

  • Н
    Наталья
    30 июня 2024
    Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
    Отличная фотопрогулка, всё прошло легко и непринуждённо, были всей семьёй, с детьми, все остались довольны. Фотографии получили быстро, красота! Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Рождественские»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
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  3. Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Рождественские" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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