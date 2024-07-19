читать дальше лучше встать. В итоге вся экскурсия прошла как на одном дыхании. И много, много супер фото. Из 406 забраковала около 10. Я очень довольна и рекомендую

Это была замечательная экскурсия. Слушать Анну было интересно, но самое главное с ней было так легко фотографироваться. Она подсказывала как