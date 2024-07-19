1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Амалиенау в объективе: уникальная фотосессия в Калининграде
Погрузитесь в атмосферу старого Кенигсберга с профессиональной фотосессией в районе Амалиенау. Откройте для себя красоту и историю через объектив
Начало: В районе проспекта Мира (Центральный парк)
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Зима в Амалиенау - европейском уголке Калининграда
Прогуляться меж изысканных вилл и узнать, почему без прегельской вони нет веселья
Начало: В районе Центрального парка
25 авг в 10:00
26 авг в 10:00
5 350₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
8 авг в 08:00
14 авг в 08:00
2 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана19 июля 2024Все прошло отлично, надеюсь, что фото получатся красивые
- ММарина13 июля 2024Это была замечательная экскурсия. Слушать Анну было интересно, но самое главное с ней было так легко фотографироваться. Она подсказывала как
- ННаталья30 июня 2024Отличная фотопрогулка, всё прошло легко и непринуждённо, были всей семьёй, с детьми, все остались довольны. Фотографии получили быстро, красота! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Рождественские»
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