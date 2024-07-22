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одно место отправления, а автобус от турфирмы ожидал нас в другом. (Гид сказала, что получила от tripster другую информация о месте начала экскурсии для нас). Пришлось срочно хватать такси и мчаться к месту, где нас ждала группа. Автобус, конечно же, был уже полностью загружен, выбора мест уже не было. А ведь мы пришли к указанному в письме месту за 20 минут до начала. РЕКОМЕНДУЮ И САМА БУДУ ТАК ДЕЛАТЬ - накануне связываться с организаторами (турфирмой или человеком) и уточнять время и место. НЕ НАДЕЯТЬСЯ НА ИНФОРМАЦИЮ ОТ tripster.