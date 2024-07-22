За городом и природа – экскурсии в Калининграде

Найдено 4 экскурсии в категории «За городом и природа» в Калининграде, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Разноцветная провинция
На автобусе
4 отзыва
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Разноцветная провинция
Изучить Правдинск, Железнодорожный и шлюз Мазурского канала на групповой экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке во дворе гостиницы «Турист»
Расписание: в субботу в 09:00
10 авг в 09:00
17 авг в 09:00
2 000 за человека
Экологическая тропа «Так начинается Куршская коса»
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экологическая тропа «Так начинается Куршская коса»
Лес, залив, торфяник, валы викингов и море - на авторской экскурсии по национальному парку
Начало: У вашего отеля в Калининграде или Зеленоградске
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 4 900 за всё до 3 чел.
Виштынецкое озеро - «европейский Байкал»
На автобусе
12 часов
Групповая
Виштынецкое озеро - «европейский Байкал»
Автобусная экскурсия по живописным локациям на границе Калининградской области
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: в среду в 09:00
7 авг в 09:00
14 авг в 09:00
2 500 за человека
Куршская коса и Зеленоградск. Море, дюны, город: увидеть - и влюбиться
На автобусе
8 часов
Групповая
до 25 чел.
Куршская коса и Зеленоградск. Море, дюны, город: увидеть - и влюбиться
Проникнуться красотой природы и побывать в городе, созданном людьми, но будто вышедшем из сказки
Начало: У Южного вокзала, гостиницы "Калининград" либо гос...
Расписание: в понедельник в 09:00
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    22 июля 2024
    Разноцветная провинция
    Я побывала в старой старой сказке. Именно такое впечатление произвел этот маршрут. Невероятной красоты маленькие города, завораживающий рассказ гида, полное погружение в действительно древнюю историю. Я в полном восторге
  • В
    Владислав
    22 июля 2024
    Разноцветная провинция
    Теперь я знаю, какой у меня любимый маршрут в Калининградской области! Правдинск - маленький городок с огромной историей, Железнодорожный это нечто!!! Езжайте на эту экскурсию, не пожалеете!
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Разноцветная провинция
    Интересная экскурсия. Очень понравился Железнодорожный, ощущение что попали в средневековье. Гид Станислав прекрасно знает маршрут, рассказывал интересно. Все хорошо организовано, никуда не бежали, все четко, размеренно.
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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Разноцветная провинция
  2. Экологическая тропа «Так начинается Куршская коса»
  3. Виштынецкое озеро - «европейский Байкал»
  4. Куршская коса и Зеленоградск. Море, дюны, город: увидеть - и влюбиться
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "За городом и природа" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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