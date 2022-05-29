Что может быть интереснее для путешественника, чем часами гулять по исторической части старого города, любуясь чудесными памятниками архитектуры столетней давности?

Посетите район богатых немецких вилл Амалиенау, где вы сможете в полной мере прочувствовать атмосферу довоенного Кёнигсберга, пройтись по брусчатке в тени вековых деревьев, увидеть прекрасно сохранившиеся дома зажиточных кёнигсбержцев и примыкающие к ним фруктовые сады.

Ваша прогулка начнется у виллы «Сельский дом Рутт» и завершится у виллы «Либек». Вы встретите как знаменитые дома Амалиенау, так и менее популярные, но не менее красивые особняки. Вам предстоит узнать историю застройки района и познакомиться с именами немецких архитекторов. Вы поймете, почему в этом районе нет перекрестков с прямыми углами, и как в начале XX века здесь строили идеальный «город-сад».

Взять паузу и насладиться видами вы сможете в Шведском или Литовском сквере, которые были разбиты между особняками.

В заключении экскурсии вы найдете советы к посещению тематических музеев и кафе. Одевайтесь по погоде и отправляйтесь на поиски духа старого Кёнингсберга!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).