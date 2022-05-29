Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда

Амалиенау

Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда
Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда
Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда
Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда
Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда
Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда
Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда

Что вас ожидает 🤩

  • Капелла Святого Адальберта
  • Вилла Винтер
  • Вилла Розенталь
  • Шведский сквер
  • Вилла Штайнкопф
  • Вилла Шмидта
Что может быть интереснее для путешественника, чем часами гулять по исторической части старого города, любуясь чудесными памятниками архитектуры столетней давности?
Посетите район богатых немецких вилл Амалиенау, где вы сможете в полной мере прочувствовать атмосферу довоенного Кёнигсберга, пройтись по брусчатке в тени вековых деревьев, увидеть прекрасно сохранившиеся дома зажиточных кёнигсбержцев и примыкающие к ним фруктовые сады.
Ваша прогулка начнется у виллы «Сельский дом Рутт» и завершится у виллы «Либек». Вы встретите как знаменитые дома Амалиенау, так и менее популярные, но не менее красивые особняки. Вам предстоит узнать историю застройки района и познакомиться с именами немецких архитекторов. Вы поймете, почему в этом районе нет перекрестков с прямыми углами, и как в начале XX века здесь строили идеальный «город-сад».
Взять паузу и насладиться видами вы сможете в Шведском или Литовском сквере, которые были разбиты между особняками.
В заключении экскурсии вы найдете советы к посещению тематических музеев и кафе. Одевайтесь по погоде и отправляйтесь на поиски духа старого Кёнингсберга!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации, где найти традиционную кухню, вкусные завтраки и красивые сувениры
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Кутузова, 8 (Сельский дом Рутт)
Завершение: Улица Пушкина, 8 (Вилла Либек)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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