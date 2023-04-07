Отправиться в авто-пешеходное путешествие по городу в группе до 18 человек
Город-крепость, город-сад, город-порт — это всё наш многоликий Калининград, с которым мы хотим вас познакомить.
С нами вы не только пешком изучите часть исторического центра, но и побываете в отдалённых районах, где находятся не менее интересные достопримечательности — старинные виллы, мощные форты. Вы откроете разные грани города и узнаете его историю.
С нами вы не только пешком изучите часть исторического центра, но и побываете в отдалённых районах, где находятся не менее интересные достопримечательности — старинные виллы, мощные форты. Вы откроете разные грани города и узнаете его историю.
Ближайшие даты:
8
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14
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22
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28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Особенность и преимущество этой экскурсии в том, что наш автобус оснащён оборудованием для маломобильных путешественников (до 6 мест для людей на инвалидных колясках), а сам маршрут подходит для людей с разными формами инвалидности.
Что вас ожидает
Знакомство с Калининградом
- Начнём наше путешествие у модернистского Дома Советов — на площади, где в 13 веке рыцари Тевтонского ордена построили свою крепость, Кёнигсберг.
- Двигаемся вдоль второго оборонительного кольца середины 19 века: вы увидите башни, ворота, бастионы, а гид расскажет, почему центр города имеет преимущественно советскую застройку.
- На очереди — музей «Дом китобоя», где вы погрузитесь в быт жителей Калининграда советской эпохи и узнаете, почему работа китобоев была в почёте.
- Отправляемся в старый квартал с сохранившейся застройкой начала 20 века — Амалиенау. Вы оцените архитектуру довоенных вилл и особую атмосферу района.
- Следующая остановка — Рыбная деревня. Это прогулочная набережная, застроенная домами, стилизованными под ганзейскую архитектуру. Здесь вы сможете выпить кофе с выпечкой в одной из лучших пекарен города.
- Пройдём к Кафедральному собору, у северной стены которого похоронен знаменитый философ Иммануил Кант. Гид расскажет о самом известном кёнигсбержце и о соборе, а вы сделаете великолепные фотографии в знаковом месте.
- И финальный штрих — экскурсия по самому хорошо сохранившемуся форту Калининграда «Дёнхофф», которую проведут специально для нашей группы. Вы побываете в его подземельях, осмотрите экспонаты и услышите, в каких боях участвовал этот бастион.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей дружной и профессиональной команды
- Информация для маломобильных путешественников: на территории Форта № 11 есть специальная станция для зарядки инвалидных колясок и скутеров, а наш автобус-трансформер оснащён электроподъёмником, ремнями безопасностями, багажными полками, кондиционером, USB-зарядками для телефонов и инвалидных колясок, микрофоном или радиогидом и вмещает 26 путешественников без инвалидности или не более 6 инвалидных колясок и 12 обычных мест.
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Условия уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
- Билет в Форт № 11 — 400 руб. /обычный, 250 руб. /льготный
- Билет в музей «Дом китобоя» — 500 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Центральной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Калининграде
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Путешествуя на инвалидной коляске более 20 лет, я посетила более 40 стран и 400 городов. Я автор проекта «Путешествия мечты», первый дипломированный гид-экскурсовод с инвалидностью в России, победитель конкурса «Мастера гостеприимства» и руководитель туроператора в лице АНО «Аура». Моя команда занимается развитием доступной среды на объектах показа, проживания и питания и, конечно, организацией путешествий для людей с разными формами инвалидности. Рада предложить экскурсии на комфортабельном автобусе-трансформере (2022 года), как для всех желающих, так и для путешественников с инвалидностью.
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