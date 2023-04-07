Амалиенау, «Дом китобоя», Форт № 11 и другие места Калининграда

Отправиться в авто-пешеходное путешествие по городу в группе до 18 человек

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Город-крепость, город-сад, город-порт — это всё наш многоликий Калининград, с которым мы хотим вас познакомить.

С нами вы не только пешком изучите часть исторического центра, но и побываете в отдалённых районах, где находятся не менее интересные достопримечательности — старинные виллы, мощные форты. Вы откроете разные грани города и узнаете его историю.
Амалиенау, «Дом китобоя», Форт № 11 и другие места Калининграда
Амалиенау, «Дом китобоя», Форт № 11 и другие места Калининграда
Амалиенау, «Дом китобоя», Форт № 11 и другие места Калининграда
Амалиенау, «Дом китобоя», Форт № 11 и другие места Калининграда
Амалиенау, «Дом китобоя», Форт № 11 и другие места Калининграда
Амалиенау, «Дом китобоя», Форт № 11 и другие места Калининграда
Амалиенау, «Дом китобоя», Форт № 11 и другие места Калининграда
Амалиенау, «Дом китобоя», Форт № 11 и другие места Калининграда
Амалиенау, «Дом китобоя», Форт № 11 и другие места Калининграда
Амалиенау, «Дом китобоя», Форт № 11 и другие места Калининграда
Амалиенау, «Дом китобоя», Форт № 11 и другие места Калининграда
Амалиенау, «Дом китобоя», Форт № 11 и другие места Калининграда
Ближайшие даты:
8
апр
14
апр
22
апр
28
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Особенность и преимущество этой экскурсии в том, что наш автобус оснащён оборудованием для маломобильных путешественников (до 6 мест для людей на инвалидных колясках), а сам маршрут подходит для людей с разными формами инвалидности.

Что вас ожидает

Знакомство с Калининградом

  • Начнём наше путешествие у модернистского Дома Советов — на площади, где в 13 веке рыцари Тевтонского ордена построили свою крепость, Кёнигсберг.
  • Двигаемся вдоль второго оборонительного кольца середины 19 века: вы увидите башни, ворота, бастионы, а гид расскажет, почему центр города имеет преимущественно советскую застройку.
  • На очереди — музей «Дом китобоя», где вы погрузитесь в быт жителей Калининграда советской эпохи и узнаете, почему работа китобоев была в почёте.
  • Отправляемся в старый квартал с сохранившейся застройкой начала 20 века — Амалиенау. Вы оцените архитектуру довоенных вилл и особую атмосферу района.
  • Следующая остановка — Рыбная деревня. Это прогулочная набережная, застроенная домами, стилизованными под ганзейскую архитектуру. Здесь вы сможете выпить кофе с выпечкой в одной из лучших пекарен города.
  • Пройдём к Кафедральному собору, у северной стены которого похоронен знаменитый философ Иммануил Кант. Гид расскажет о самом известном кёнигсбержце и о соборе, а вы сделаете великолепные фотографии в знаковом месте.
  • И финальный штрих — экскурсия по самому хорошо сохранившемуся форту Калининграда «Дёнхофф», которую проведут специально для нашей группы. Вы побываете в его подземельях, осмотрите экспонаты и услышите, в каких боях участвовал этот бастион.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей дружной и профессиональной команды
  • Информация для маломобильных путешественников: на территории Форта № 11 есть специальная станция для зарядки инвалидных колясок и скутеров, а наш автобус-трансформер оснащён электроподъёмником, ремнями безопасностями, багажными полками, кондиционером, USB-зарядками для телефонов и инвалидных колясок, микрофоном или радиогидом и вмещает 26 путешественников без инвалидности или не более 6 инвалидных колясок и 12 обычных мест.
  • По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Условия уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

  • Билет в Форт № 11 — 400 руб. /обычный, 250 руб. /льготный
  • Билет в музей «Дом китобоя» — 500 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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