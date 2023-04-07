Светлана — Организатор в Калининграде

Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Путешествуя на инвалидной коляске более 20 лет, я посетила более 40 стран и 400 городов. Я автор проекта «Путешествия мечты», первый дипломированный гид-экскурсовод с инвалидностью в России, победитель конкурса «Мастера гостеприимства» и руководитель туроператора в лице АНО «Аура». Моя команда занимается развитием доступной среды на объектах показа, проживания и питания и, конечно, организацией путешествий для людей с разными формами инвалидности. Рада предложить экскурсии на комфортабельном автобусе-трансформере (2022 года), как для всех желающих, так и для путешественников с инвалидностью.

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