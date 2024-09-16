Я приглашаю вас на прогулку по району, в котором жили почётные граждане города, меценаты, промышленники, преподаватели университета. Тихий, красивый, зелёный, неповторимый Амалиенау.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Калининграде

Руслан Ваш гид в Калининграде

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Экскурсия по Амалиенау начинается от живописного парка Луизенваль. В ходе нашей прогулки мы познакомимся с юным хомлином Антошкой в историческом районе Хуфен. Этот район порадует нас великолепной виллой Маковски и погрузит в увлекательную историю гауляйтера Коха, а также откроет множество других интересных фактов.

Важно знать

Данная экскурсия проходит в пешеходном формате, поэтому перед началом стоит учесть несколько важных моментов:

Убедитесь, что ваша обувь удобна для длительной прогулки.

Не забудьте взять с собой питьевую воду, а также зонтик или дождевик на случай непогоды.

Проверьте, готов ли ваш гаджет к обилию фотографий — мы увидим много интересного!

Какое у вас настроение? Это важный аспект для успешной экскурсии!

Приходите, и давайте вместе откроем новые горизонты и насладимся атмосферой этого удивительного места!