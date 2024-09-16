Я приглашаю вас на прогулку по району, в котором жили почётные граждане города, меценаты, промышленники, преподаватели университета. Тихий, красивый, зелёный, неповторимый Амалиенау.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Экскурсия по Амалиенау начинается от живописного парка Луизенваль. В ходе нашей прогулки мы познакомимся с юным хомлином Антошкой в историческом районе Хуфен. Этот район порадует нас великолепной виллой Маковски и погрузит в увлекательную историю гауляйтера Коха, а также откроет множество других интересных фактов.
Важно знать
Данная экскурсия проходит в пешеходном формате, поэтому перед началом стоит учесть несколько важных моментов:
- Убедитесь, что ваша обувь удобна для длительной прогулки.
- Не забудьте взять с собой питьевую воду, а также зонтик или дождевик на случай непогоды.
- Проверьте, готов ли ваш гаджет к обилию фотографий — мы увидим много интересного!
- Какое у вас настроение? Это важный аспект для успешной экскурсии!
Приходите, и давайте вместе откроем новые горизонты и насладимся атмосферой этого удивительного места!
каждый день в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кирха памяти королевы Луизы
- Малыша-хомлина Антошку
- Старинные улицы, переулки и виллы района Амалиенау
- Вилла «Маковски»
- Сельский дом «Рут»
- Вилла «Яффа»
- Луизенплац
- Вилла «Шмидт» младший
- Вилла «Эрнста Меля»
- Вилла «Розенталь»
- Вилла «Михаэлис»
- Вилла «Арон»
- Вилла «Винтер»
- Вилла «Лео»
- Памятник Людвигу Реза
- Кирха Святого Адальберта
- Вилла «Шмидт» старший
- Вилла «Хонкамп»
- Вилла «Штински»
- Вилла "Коха" - "Иоахим"
- Приют Альбрехта
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Просп. Победы, 1
Завершение: Проспект Победы, 2Б
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Здравствуйте. Встречаемся у входа в центральный парк культуры и отдыха просп. Победы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 46 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
16 сен 2024
Хочу поблагодарить за прекрасную экскурсию. Руслан прекрасно владеет информацией, изящно и легко формулирует информацию, интеллигентен и вежлив. Благодаря хорошо спланированной экскурсии, Вы увидите и узнаете гораздо больше за меньшее время. Особенно приятно слышать историю края от коренного жителя.
В
Виктор
15 сен 2024
Гид крутой, очень интересно рассказывает
В
Вероника
15 сен 2024
Огромная благодарность нашему гиду Руслану за потрясающую экскурсию
Е
Елена
15 сен 2024
Руслан отличный гид. Сегодня прошли с ним по району Амалиенау, было очень интересно. Спасибо!
Е
Екатерина
15 сен 2024
Было интересно. Подолгу на одном месте не стояли. У гида хорошее чувство юмора.
Я
Яна
15 сен 2024
Были 15 сентября на экскурсии с гидом Русланом. Очень понравилось. Это была не лекция а увлекательный рассказ. Спасибо Руслану
У
Ульяна
15 сен 2024
Нам очень понравилась экскурсия с гидом Русланом. Огромное спасибо за помощь в выборе марципана
А
Алина
14 сен 2024
Спасибо за интересную экскурсию. Отдельное спасибо за подсказки по поводу литературы.
Р
Рима
14 сен 2024
Очень приятный гид Руслан. Экскурсия легкая и познавательная.
К
Ксения
14 сен 2024
Мы из Петербурга. Друзья рекомендовали пойти на экскурсию именно с Русланом. Мы очень довольны, спасибо
С
Светлана
13 сен 2024
Гид Руслан очень удачно спланировал экскурсию. За короткое время узнали и увидели очень много, спасибо
М
Михаил
12 сен 2024
Руслан отличный гид с хорошим чувством юмора
С
Сергей
8 сен 2024
Отлично. Никакой политики. С юмором
Ж
Жанна
6 сен 2024
Были с подругой на экскурсии. Экскурсию проводил гид Руслан. Хороший, интересный маршрут. всем рекомендуем
О
Оксана
5 сен 2024
Очень легкая экскурсия. Как прогулка с друзьями
Входит в следующие категории Калининграда
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