Амалиенау - вдохновение Кёнигсберга

Экскурсия по Амалиенау - настоящему «городу в городе»

Экскурсия по Амалиенау — настоящему «городу в городе».

Особая планировка района, где виллы, словно россыпь драгоценных камней, спрятаны в глубине садов.

У вилл есть имена.

Растительный мир города-сада можно увидеть в садах, которыми окутаны виллы, но и на кованых оградах и на фасадах домов, а диковинные растения встречаются на каждом шагу.

Старинный парк, где гуляла царственная особа.
Амалиенау - вдохновение Кёнигсберга
Амалиенау - вдохновение Кёнигсберга
Амалиенау - вдохновение Кёнигсберга
Амалиенау - вдохновение Кёнигсберга
Амалиенау - вдохновение Кёнигсберга
Амалиенау - вдохновение Кёнигсберга
Амалиенау - вдохновение Кёнигсберга

Что вы увидите 🤩

  • Кирха королевы Луизы
  • Дом художника
  • Вилла Шмидт
  • Вилла Лео
  • Вилла Винтер
  • Вилла Михаэлис и другие
  • Антикварный магазин и кафетерий
  • Музей-квартира Altes Haus (по желанию)

Попробуем историю на вкус

Узнаем о знаменитом Кёнигсбергском марципане, почему это лакомство стало кулинарной визиткой Кенигсберга–Калининграда и благодаря кому он начал экспортироваться в Императорскую Россию. Пройдём по центральным улицам района: живописному и утопающему в зелени проспекту Победы, Каштановой аллее и роскошной ул. Кутузова. Здесь всё необычное и даже дорога, мы обязательно разберёмся в особенностях Кёнигсбергской брусчатки.

«Драгоценное ожерелье» из вилл

Соберём коллекцию вилл, и на память у вас останется «драгоценное ожерелье» — готическая Вилла Шмидта ст., сказочная Вилла Лео, возвышенная Вилла Хонкамп, величественная Вилла Винтер, загадочная вилла Михаэлис и многие другие. Найдём «хранителей Амалиенау». Отыщем ботанические сокровища города-сада среди цветов, кустарников и деревьев. А на фасадах домов и кованых оградах найдём ботанические артефакты.
Завершим экскурсию в кафе в северном Амалиенау, где вы насладитесь вкусным кофе и попробуете тот самый марципан. И всё это в оригинальной и уютной атмосфере и красивом интерьере. В завершении экскурсии вас ждёт приятный подарок от меня на память об услышанных историях.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия
Что не входит
  • Посещение музея-квартиры Altes Haus (не входит в стоимость)
Где начинаем и завершаем
Начало: пр-т Победы, 1, Калининград
Завершение: ул. Красная
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, пятница, суббота, воскресенье с 10:00, 14:00, 18:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Четверг, пятница, суббота, воскресенье с 10:00, 14:00, 18:00

Екатерина К.
Екатерина К.
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