Попробуем историю на вкус

Узнаем о знаменитом Кёнигсбергском марципане, почему это лакомство стало кулинарной визиткой Кенигсберга–Калининграда и благодаря кому он начал экспортироваться в Императорскую Россию. Пройдём по центральным улицам района: живописному и утопающему в зелени проспекту Победы, Каштановой аллее и роскошной ул. Кутузова. Здесь всё необычное и даже дорога, мы обязательно разберёмся в особенностях Кёнигсбергской брусчатки.

«Драгоценное ожерелье» из вилл

Соберём коллекцию вилл, и на память у вас останется «драгоценное ожерелье» — готическая Вилла Шмидта ст., сказочная Вилла Лео, возвышенная Вилла Хонкамп, величественная Вилла Винтер, загадочная вилла Михаэлис и многие другие. Найдём «хранителей Амалиенау». Отыщем ботанические сокровища города-сада среди цветов, кустарников и деревьев. А на фасадах домов и кованых оградах найдём ботанические артефакты.

Завершим экскурсию в кафе в северном Амалиенау, где вы насладитесь вкусным кофе и попробуете тот самый марципан. И всё это в оригинальной и уютной атмосфере и красивом интерьере. В завершении экскурсии вас ждёт приятный подарок от меня на память об услышанных историях.

Важная информация: