Федор проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Старый немецкий район

Я покажу очаровательные виллы Марауненхофа и расскажу историю 📖 возникновения северного района Кёнигсберга. Вы увидите застройку с редкими старинными особняками, отыщете оригинальные украшения-барельефы, узнаете, кто и как жил в этом квартале города, и выясните, что сейчас происходит с красивыми 🤩 образцами в стиле модерна и сельского романтизма.

Форт № 3 и замок 🏰 Нессельбек

У мощного оборонительного сооружения поговорим о фортовом кольце из 12 сооружений и рубежах города. Вы осмотрите заброшенный форт и узнаете, какие события сохранились в памяти его кирпичных стен. А позже я отвезу вас к новому строению — замку, построенному в старых традициях Пруссии. Здесь вы сможете сделать яркие снимки на фоне красивых фасадов.

Королевский курорт Кранц (Зеленоградск)

Вы прогуляетесь 👣 по пирсу курорта, рассмотрите красивую архитектуру города и, конечно, насладитесь панорамами Балтийского моря 🌊. По пути я расскажу, как рыбацкое поселение стало первым курортом Земландии и какие традиции отдыха здесь существовали.

Куршская коса

Красота и природные богатства национального парка достойны отдельного дня, но для общего представления я покажу вам самые красивые места косы. В программе — загадки Танцующего леса, высоты Мюллера и Эфа, а также дегустации рыбных блюд и поиски дикого янтаря.

Организационные детали