Федор проводит ещё 1 экскурсию

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Архитектура Кёнигсберга и природа области

Немецкий район-сад, Форт № 3, замок Нессельбек, Зеленоградск и Куршская коса в одном маршруте

Федор
Федор – Гид из Калининграда
Вы откроете пять самых ярких объектов от квартала со старинными виллами до национального парка.

Услышите историю 📖 Марауненхофа, посетите крупнейший форт города и узнаете о «Ночной перине Калининграда».

Осмотрите фотогеничный средневековый замок-новодел.

Также я расскажу о деревушке, ставшей королевским курортом Кранц, и познакомлю с визитными карточками Куршской косы.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 700 ₽ за экскурсию

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Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области

Что вас ожидает

Старый немецкий район
Я покажу очаровательные виллы Марауненхофа и расскажу историю 📖 возникновения северного района Кёнигсберга. Вы увидите застройку с редкими старинными особняками, отыщете оригинальные украшения-барельефы, узнаете, кто и как жил в этом квартале города, и выясните, что сейчас происходит с красивыми 🤩 образцами в стиле модерна и сельского романтизма.

Форт № 3 и замок 🏰 Нессельбек
У мощного оборонительного сооружения поговорим о фортовом кольце из 12 сооружений и рубежах города. Вы осмотрите заброшенный форт и узнаете, какие события сохранились в памяти его кирпичных стен. А позже я отвезу вас к новому строению — замку, построенному в старых традициях Пруссии. Здесь вы сможете сделать яркие снимки на фоне красивых фасадов.

Королевский курорт Кранц (Зеленоградск)
Вы прогуляетесь 👣 по пирсу курорта, рассмотрите красивую архитектуру города и, конечно, насладитесь панорамами Балтийского моря 🌊. По пути я расскажу, как рыбацкое поселение стало первым курортом Земландии и какие традиции отдыха здесь существовали.

Куршская коса
Красота и природные богатства национального парка достойны отдельного дня, но для общего представления я покажу вам самые красивые места косы. В программе — загадки Танцующего леса, высоты Мюллера и Эфа, а также дегустации рыбных блюд и поиски дикого янтаря.

Организационные детали

  • Я заберу вас на автомобиле 🚘 от места вашей остановки в Калининграде и доставлю обратно после экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются: экологический сбор — 150 руб. /чел., 300 руб. /авто, обед и входные билеты 🎫 в музеи 🖼 (посещение по желанию)
  • За отдельную плату возможен трансфер из других городов Калининградской области
Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области
Архитектура Кёнигсберга и природа области

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Федор
Федор
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Федор. С радостью покажу все самые удивительные места Калининградской области и расскажу о них интересные факты.
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Федор проводит ещё 1 экскурсию

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