Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

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Исследовать местный функционализм и найти уцелевшие здания в стиле Баухаус

Анастасия
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Анастасия – представитель гидов
В современном Калининграде есть дома, которые многие принимают за постройки послевоенного советского периода, хотя они были созданы в 20-е годы ХХ века на основе принципов новаторской немецкой школы Баухаус.

Вы не только увидите эти здания, но и услышите любопытные факты об их создателях и поймете, в чем особенность функционального стиля архитектуры.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча на площади Победы
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Архитектурная прогулка по Калининграду
Архитектурная прогулка по Калининграду

Что вас ожидает

Секреты местного функционализма
Наша прогулка начнется на площади Победы, где некогда располагались обширные павильоны Немецкой Восточной ярмарки. Я раскрою, почему ярмарка была так важна для послевоенного Кенигсберга, какие задачи она была призвана решить и как ей удалось повлиять на жизнь и архитектуру города. Вы пройдете по бывшей ярмарочной территории и увидите здания, уцелевшие после бомбардировок и штурма города. Я расскажу о Хансе Хоппе, создателе этого комплекса, и о местных особенностях функционального стиля архитектуры.

Баухаус и современная архитектура
Свернув на неприметные улочки, вы рассмотрите жилые дома на несколько семей ХХ века. Узнаете о соперничестве архитекторов-модернистов Кенигсберга и увидите замечательное ленточное остекление бывшего здания Восточно-прусского архива. Кроме того, я помогу ощутить смелость сочетания разных объемов в новаторской постройке Восточно-прусской ремесленной школы для девушек и поясню, почему Дом радио был идеально спроектирован с учетом своего предназначения. В завершение вы найдете отголоски Баухауса в современной архитектуре и познакомитесь с главным ангелом Калининграда, охраняющим покой города.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.

Архитектурная прогулка по Калининграду
Архитектурная прогулка по Калининграду
Архитектурная прогулка по Калининграду
Архитектурная прогулка по Калининграду
Архитектурная прогулка по Калининграду
Архитектурная прогулка по Калининграду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Победы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Коренная жительница Калининграда. Историк по образованию, окончила БФУ им. Канта. Будущий искусствовед, интересуюсь развитием локального уличного искусства. Дипломированный экскурсовод, работаю в команде таких же влюблённых в город единомышленников. С удовольствием поделимся увлекательными историями и секретами с гостями наших западных балтийских берегов.
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Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

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Исторические экскурсии в Калининграде

Амалиенау — атмосфера старого КёнигсбергаАмалиенау — атмосфера старого КёнигсбергаАмалиенау — атмосфера старого Кёнигсберга
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177 отзывов
Прогуляться среди живописных немецких вилл, погружаясь в историю и жизнь города начала ХХ века
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Амалиенау: с любовью к КенигсбергуАмалиенау: с любовью к КенигсбергуАмалиенау: с любовью к Кенигсбергу
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