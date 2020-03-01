Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Секреты местного функционализма

Наша прогулка начнется на площади Победы, где некогда располагались обширные павильоны Немецкой Восточной ярмарки. Я раскрою, почему ярмарка была так важна для послевоенного Кенигсберга, какие задачи она была призвана решить и как ей удалось повлиять на жизнь и архитектуру города. Вы пройдете по бывшей ярмарочной территории и увидите здания, уцелевшие после бомбардировок и штурма города. Я расскажу о Хансе Хоппе, создателе этого комплекса, и о местных особенностях функционального стиля архитектуры.

Баухаус и современная архитектура

Свернув на неприметные улочки, вы рассмотрите жилые дома на несколько семей ХХ века. Узнаете о соперничестве архитекторов-модернистов Кенигсберга и увидите замечательное ленточное остекление бывшего здания Восточно-прусского архива. Кроме того, я помогу ощутить смелость сочетания разных объемов в новаторской постройке Восточно-прусской ремесленной школы для девушек и поясню, почему Дом радио был идеально спроектирован с учетом своего предназначения. В завершение вы найдете отголоски Баухауса в современной архитектуре и познакомитесь с главным ангелом Калининграда, охраняющим покой города.