Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Куршская коса — must see в Калининградской области. В группе до 45 человек вы отправитесь исследовать этот волшебный уголок природы. Раскроете, как образовалась коса и что угрожало ее существованию, кто такие курши и что здесь делали викинги. А в старинном замке Шаакен узнаете об инквизиторах и тевтонских рыцарях.

Описание

Что вас ожидает

Танцующий лес. Таинственное место, где не поют птицы, почти не встречаются животные, а деревья причудливо изогнулись и словно застыли в танце. Мы поделимся версиями, объясняющими загадку леса: от вполне реалистичных биологических до связанных с НЛО и секретными разработками.

Высота Эфа. Вы подниметесь на нее по деревянным ступеням лесной экотропы и насладитесь лучшим видом на дюны, Куршский залив и Балтийское море. Мы расскажем, как дюны уничтожали близлежащие поселки и что делают сотрудники парка для укрепления песков.

Замок Шаакен. Настоящее погружение в Средневековье. Вы увидите орудия пыток инквизиторов и оружие, которым сражались тевтонские рыцари. Раскроете, что здесь делал Петр I и как в 80-е жителями замка стали обычные люди. А еще узнаете, какое известное телешоу здесь снимали.

Организационные детали