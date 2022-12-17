Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Автобусная экскурсия «Куршская коса и средневековый замок Шаакен»

Посетить одно из самых красивых мест страны, погулять по дюнам и насладиться морскими видами

Куршская коса — must see в Калининградской области. В группе до 45 человек вы отправитесь исследовать этот волшебный уголок природы.

Раскроете, как образовалась коса и что угрожало ее существованию, кто такие курши и что здесь делали викинги. А в старинном замке Шаакен узнаете об инквизиторах и тевтонских рыцарях.
Автобусная экскурсия «Куршская коса и средневековый замок Шаакен»
Автобусная экскурсия «Куршская коса и средневековый замок Шаакен»
Автобусная экскурсия «Куршская коса и средневековый замок Шаакен»
Автобусная экскурсия «Куршская коса и средневековый замок Шаакен»
Автобусная экскурсия «Куршская коса и средневековый замок Шаакен»
Автобусная экскурсия «Куршская коса и средневековый замок Шаакен»
Автобусная экскурсия «Куршская коса и средневековый замок Шаакен»
Автобусная экскурсия «Куршская коса и средневековый замок Шаакен»
Автобусная экскурсия «Куршская коса и средневековый замок Шаакен»
Автобусная экскурсия «Куршская коса и средневековый замок Шаакен»
Автобусная экскурсия «Куршская коса и средневековый замок Шаакен»
Автобусная экскурсия «Куршская коса и средневековый замок Шаакен»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Что вас ожидает

Танцующий лес. Таинственное место, где не поют птицы, почти не встречаются животные, а деревья причудливо изогнулись и словно застыли в танце. Мы поделимся версиями, объясняющими загадку леса: от вполне реалистичных биологических до связанных с НЛО и секретными разработками.

Высота Эфа. Вы подниметесь на нее по деревянным ступеням лесной экотропы и насладитесь лучшим видом на дюны, Куршский залив и Балтийское море. Мы расскажем, как дюны уничтожали близлежащие поселки и что делают сотрудники парка для укрепления песков.

Замок Шаакен. Настоящее погружение в Средневековье. Вы увидите орудия пыток инквизиторов и оружие, которым сражались тевтонские рыцари. Раскроете, что здесь делал Петр I и как в 80-е жителями замка стали обычные люди. А еще узнаете, какое известное телешоу здесь снимали.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек
  • Предусмотрены остановки со свободным временем
  • Все сборы включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

👥Групповые🧒Можно с детьми🚌На автобусе🌊Куршская Коса🏰Дворцы, замки и особняки☀️На весь день🗽Популярные места🏡Выездные

Похожие туры в Калининграде

Куршская коса, Королевский бор и средневековый Шаакен
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Арчертур
Арчертур
5
7 отзывов
Куршская коса, Королевский бор и средневековый Шаакен
Посещая Куршскую косу, каждый найдёт для себя что-то особенное
Заберем вас с вашего адреса
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
от 10 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Зеленоградск, сыроварня Шаакен Дорф + замок Шаакен
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
2 отзыва
Куршская коса, Зеленоградск, сыроварня Шаакен Дорф + замок Шаакен
В путешествие по уникальной Куршской косе насладитесь пейзажами Балтийского моря
Калининград ул. Шевченко 2
от 8 995 за всё до 3 чел.
Куршская коса в вашем темпе
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Куршская коса в вашем темпе
Куршская коса - один из самых маленьких, но самых красивых национальных парков страны
По договоренности
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
от 8 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса, замок Шаакен, Кранц и Марауненхоф
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Семён
Семён
Нет отзывов
Куршская коса, замок Шаакен, Кранц и Марауненхоф
Насыщенная экскурсия в размеренном темпе позволит вам насладиться красотами Куршской косы
Площадь Победы, 10, Калининград
9 000 за всё до 6 чел.
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4.9
227 отзывов
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
Провести день на лоне природы и увидеть самые красивые места региона на авто-пешеходной экскурсии
в вашем отеле или по договоренности
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
100007 000 за всё до 3 чел.
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня Шаакен Дорф в мини-группе
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии König_Gid
König_Gid
5
2 отзыва
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня Шаакен Дорф в мини-группе
Насыщенная экскурсия в размеренном темпе и комфортном формате мини-группы позволит вам насладиться красотами Куршской
Площадь Победы, 10, Калининград
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
2 500 за 1 человека
Великолепная Куршская коса и величественный замок Нессельбек
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
4.7
13 отзывов
Великолепная Куршская коса и величественный замок Нессельбек
Посетить одно из самых живописных мест страны в компании профессионального журналиста
18 дек
19 дек
20 дек
21 дек
117005 850 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Национальный парк «Куршская коса» + г. Зеленоградск
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
2 отзыва
Экскурсия в Национальный парк «Куршская коса» + г. Зеленоградск
Приглашаю Вас на экскурсию в Национальный парк Куршская коса, внесённый в список наследия ЮНЕСКО
г. Калининград, по месту проживания гостей (отель)
10 500 за всё до 4 чел.
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
10 часов
🚗 На машине
Групповая
до 16 чел.
Организатор экскурсии Арчертур
Арчертур
4.7
15 отзывов
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Приглашаем вас в однодневное путешествие по Калининградской области
Улица Шевченко, 2, Калининград
30 дек
31 дек
1 янв
2 янв
от 2 900 за 1 человека
Экскурсия на Куршскую косу
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.9
93 отзыва
Экскурсия на Куршскую косу
Окунуться в чарующую атмосферу косы, насладиться ее природой и получить невероятный заряд бодрости
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
от 9 100 за всё до 3 чел.
Куршская Коса с личным гидом
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
5
30 отзывов
Куршская Коса с личным гидом
Куршская коса - невероятно красивое место
Ленинский проспект, 81
5 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
7 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
44 отзыва
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Куршская коса - узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря
ул. Шевченко 2, по договорённости
от 7 640 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ