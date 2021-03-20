Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Маяк Риндерорта. Один из трех сохранившихся маяков довоенной постройки в Калининградской области. Вы узнаете его историю 📖, подниметесь на башню маяка и полюбуетесь фантастическими видами.
Музей 🖼 «Дом рыбака». Вы услышите о традициях рыбного промысла в регионе и рассмотрите старинные рыболовные принадлежности, дошедшие до наших дней.
Пивоварня Бланкенштейна, основанная в далеком 1840 году. Вы раскроете, как варили пиво в Восточной Пруссии и какие технологии производства используют сейчас. А также продегустируете пенный напиток с богатой историей 📖.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌, в группе до 20 человек
Экскурсию ⛳ проведет один из гидов нашей команды
Дегустация и входные билеты 🎫 включены в стоимость
Начало и место завершения
🚩 на набережной Петра Великого
Экскурсия проводится в четверг в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию!😊