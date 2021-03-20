Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Маяк Риндерорта. Один из трех сохранившихся маяков довоенной постройки в Калининградской области. Вы узнаете его историю 📖, подниметесь на башню маяка и полюбуетесь фантастическими видами.

Музей 🖼 «Дом рыбака». Вы услышите о традициях рыбного промысла в регионе и рассмотрите старинные рыболовные принадлежности, дошедшие до наших дней.

Пивоварня Бланкенштейна, основанная в далеком 1840 году. Вы раскроете, как варили пиво в Восточной Пруссии и какие технологии производства используют сейчас. А также продегустируете пенный напиток с богатой историей 📖.

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