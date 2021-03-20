Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Автобусная экскурсия «Легенды старого маяка»

Маяк Риндерорта на Куршском заливе, пивоварня 19 века и музей «Дом рыбака» за 1 день

5
1 отзыв
Анна
Анна – экскурсионное агентство из Калининграда
В группе до 20 человек вы отправитесь в малоизведанные уголки Калининградской области.

Проедете Самбийский полуостров 🏝️, подниметесь на башню старинного маяка Риндерорта и узнаете историю 📖 местного рыбного промысла.

А в пивоварне Бланкенштейна раскроете, как варили хмельные напитки в Восточной Пруссии.
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Автобусная экскурсия «Легенды старого маяка»
Автобусная экскурсия «Легенды старого маяка»

Что вас ожидает

Маяк Риндерорта. Один из трех сохранившихся маяков довоенной постройки в Калининградской области. Вы узнаете его историю 📖, подниметесь на башню маяка и полюбуетесь фантастическими видами.

Музей 🖼 «Дом рыбака». Вы услышите о традициях рыбного промысла в регионе и рассмотрите старинные рыболовные принадлежности, дошедшие до наших дней.

Пивоварня Бланкенштейна, основанная в далеком 1840 году. Вы раскроете, как варили пиво в Восточной Пруссии и какие технологии производства используют сейчас. А также продегустируете пенный напиток с богатой историей 📖.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌, в группе до 20 человек
  • Экскурсию ⛳ проведет один из гидов нашей команды
  • Дегустация и входные билеты 🎫 включены в стоимость
Начало и место завершения
🚩 на набережной Петра Великого
Автобусная экскурсия «Легенды старого маяка»
Автобусная экскурсия «Легенды старого маяка»
Автобусная экскурсия «Легенды старого маяка»
Автобусная экскурсия «Легенды старого маяка»

Экскурсия проводится в четверг в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию!😊
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1 реальный отзыв

20 мар 2021
Экскурсия была отлично организована. Фирма и экскурсовод очень внимательно отноятся к своим клиентам. Маршрут насыщенный и интересный. Спасибо, мы с Вами!

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