Люсьен проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Замок 🏰 Вальдау в Низовье, где останавливалось Великое посольство Петра I. В музее замка вы раскроете историю 📖 заселения этих земель и увидите артефакты разных эпох.

Замок 🏰 Нессельбек, умело стилизованный под старину. Вы узнаете о его прототипах и услышите легенду о Крапивном ручье.

Чаепитие в замке Шаакен — вы оцените необычную восьмиугольную форму замка, не характерную для архитектуры Тевтонского ордена. Погуляете по его руинам и узнаете, что было на месте Шаакена раньше. А также посетите музей 🖼 инквизиции в подвале, сфотографируетесь 📸 в рыцарских доспехах, познакомитесь с хозяйкой замка и отведаете вкуснейший пирог с горячим чаем.

Организационные детали