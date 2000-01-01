Люсьен проводит ещё 2 экскурсии

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Автобусная экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках»

Погрузиться во времена Средневековья, посетить музей инквизиции и угоститься пирогом в замке Шаакен

Люсьен
Люсьен – представитель из Калининграда
История 📖 Калининграда уходит корнями в глубокую древность.

В группе до 30 человек вы проедете по самым интересным старинным замкам региона и увидите готическую кирху Арнау.

Вспомните Великое посольство Петра I, примерите рыцарские доспехи и услышите о Тевтонском ордене.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках»
Автобусная экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках»

Что вас ожидает

Замок 🏰 Вальдау в Низовье, где останавливалось Великое посольство Петра I. В музее замка вы раскроете историю 📖 заселения этих земель и увидите артефакты разных эпох.

Замок 🏰 Нессельбек, умело стилизованный под старину. Вы узнаете о его прототипах и услышите легенду о Крапивном ручье.

Чаепитие в замке Шаакен — вы оцените необычную восьмиугольную форму замка, не характерную для архитектуры Тевтонского ордена. Погуляете по его руинам и узнаете, что было на месте Шаакена раньше. А также посетите музей 🖼 инквизиции в подвале, сфотографируетесь 📸 в рыцарских доспехах, познакомитесь с хозяйкой замка и отведаете вкуснейший пирог с горячим чаем.

Организационные детали

  • Угощения в замке Шаакен включены в стоимость
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Калининград»
Автобусная экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках»
Автобусная экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках»
Автобусная экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках»
Автобусная экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках»
Автобусная экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках»
Автобусная экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках»
Автобусная экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках»
Автобусная экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках»
Автобусная экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках»

Экскурсия проводится во вторник в 09:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Люсьен
Люсьен
Более 10 лет мы проводим экскурсии по Калининградской области и организуем туры по России и Европе. Предлагаем вам отправится на познавательную экскурсию по калининградскому краю. С нами ваш отдых будет ярким и запоминающимся, лишенным всяких хлопот. Мы любим свою работу и сделаем все возможное для того, чтобы вы ее оценили по достоинству!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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