Люсьен проводит ещё 2 экскурсии

Замок 🏰 Вальдау в Низовье, где останавливалось Великое посольство Петра I. В музее замка вы раскроете историю 📖 заселения этих земель и увидите артефакты разных эпох.
Замок 🏰 Нессельбек, умело стилизованный под старину. Вы узнаете о его прототипах и услышите легенду о Крапивном ручье.
Чаепитие в замке Шаакен — вы оцените необычную восьмиугольную форму замка, не характерную для архитектуры Тевтонского ордена. Погуляете по его руинам и узнаете, что было на месте Шаакена раньше. А также посетите музей 🖼 инквизиции в подвале, сфотографируетесь 📸 в рыцарских доспехах, познакомитесь с хозяйкой замка и отведаете вкуснейший пирог с горячим чаем.
Организационные детали
Угощения в замке Шаакен включены в стоимость
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Калининград»
Экскурсия проводится во вторник в 09:15
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Более 10 лет мы проводим экскурсии по Калининградской области и организуем туры по России и Европе. Предлагаем вам отправится на познавательную экскурсию по калининградскому краю. С нами ваш отдых будет ярким и запоминающимся, лишенным всяких хлопот. Мы любим свою работу и сделаем все возможное для того, чтобы вы ее оценили по достоинству!