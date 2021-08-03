Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Автобусная экскурсия «Зеленоградск и Светлогорск за 1 день»

Познакомиться со старейшими курортами побережья Балтийского моря в компании профессионального гида

В группе до 20 человек вы отправитесь наслаждаться архитектурой и природой Калининградской области. Вас ждут песчаные пляжи, ухоженные набережные, курортные парки и деревянные виллы.

Мы расскажем, какие интересные события происходили в Зеленоградске и Светлогорске на протяжении столетий, как менялся их облик и какие известные люди здесь отдыхали.
Автобусная экскурсия «Зеленоградск и Светлогорск за 1 день»
Автобусная экскурсия «Зеленоградск и Светлогорск за 1 день»
Автобусная экскурсия «Зеленоградск и Светлогорск за 1 день»
Автобусная экскурсия «Зеленоградск и Светлогорск за 1 день»
Автобусная экскурсия «Зеленоградск и Светлогорск за 1 день»
Автобусная экскурсия «Зеленоградск и Светлогорск за 1 день»
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Описание

Что вас ожидает

Зеленоградск. Вы увидите главные символы курорта: водонапорную башню, аллею Дружбы, бювет королевы Луизы и виллу Макса Крелла. Прогуляетесь по променаду, оцените старинное здание почтамта и узнаете, как кирха Святого Адальберта стала православным храмом. Мы расскажем о временах, когда Зеленоградск был немецким Кранцем, и о современной жизни города.

Светлогорск. Мы пройдем по уютным улочкам и рассмотрим особняки XIX — начала XX веков с характерными башенками, куполами, красными черепичными крышами и флюгерами. Кроме того, вы оцените Солнечные часы, принцессу-лягушку, Лиственничный парк, органный зал «Макаров» и театр эстрады «Янтарь-холл». Раскроете, как складывалась история курорта и что определяет его самобытный облик сегодня.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 20 человек
  • Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Дома советов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3 авг 2021
Начну с того, что изначально выезд из Калининграда планировался в 10.00. Видимо, ждали туристов, которые прилетали утренним рейсом, перенесли на 12.30. Ну ОК, погулял в музее мирового океана. Пока собирали народ из гостиниц по городу, в Светлогорск прибыли в 14.00. Далее - местная девушка провела нам экскурсию полтора часа. Если честно, больше там смотреть нечего. Потом у нас было ещё 40 минут на самостоятельный обед, сувениры и прогулку по променаду на море. Особо отмечу, что спуск к морю - это 45 метров с дюны, 250 ступенек. И потом соответственно вверх, к автобусу.
В 17.00 прибыли в Зеленоградск. 1,5 часа экскурсия (уже с другим гидом), было очень много подробностей по особенностям архитектуры, по берегу моря прогулялись всего 20 минут. В город вернулись в 20.00.
Эта экскурсия логична для тех, кто живёт в Светлогорске/Зеленоградске. Из Калининграда смысла нет ехать, слишком много времени на дорогу и мало времени на море

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