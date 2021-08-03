Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

В группе до 20 человек вы отправитесь наслаждаться архитектурой и природой Калининградской области. Вас ждут песчаные пляжи, ухоженные набережные, курортные парки и деревянные виллы. Мы расскажем, какие интересные события происходили в Зеленоградске и Светлогорске на протяжении столетий, как менялся их облик и какие известные люди здесь отдыхали.

Описание

Что вас ожидает

Зеленоградск. Вы увидите главные символы курорта: водонапорную башню, аллею Дружбы, бювет королевы Луизы и виллу Макса Крелла. Прогуляетесь по променаду, оцените старинное здание почтамта и узнаете, как кирха Святого Адальберта стала православным храмом. Мы расскажем о временах, когда Зеленоградск был немецким Кранцем, и о современной жизни города.

Светлогорск. Мы пройдем по уютным улочкам и рассмотрим особняки XIX — начала XX веков с характерными башенками, куполами, красными черепичными крышами и флюгерами. Кроме того, вы оцените Солнечные часы, принцессу-лягушку, Лиственничный парк, органный зал «Макаров» и театр эстрады «Янтарь-холл». Раскроете, как складывалась история курорта и что определяет его самобытный облик сегодня.

Организационные детали