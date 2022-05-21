Главные проспекты города

Проезжая по главным проспектам города, вы увидите центральную площадь Калининграда — площадь Победы, здания бывшей Восточной ярмарки и земельного суда, драматический театр и кинотеатр «Заря». Проедем рядом со старейшими в Европе стадионом и зоопарком.

Район немецких вилл Амалиенау

Амалиенау — город-сад, район вилл, где нет ни одной улицы под прямым углом.

Рыбная деревня

Вы увидите старинные немецкие дома в современном исполнении. Узнаете, чем была примечательна эта земля и близлежащие территории на протяжении предыдущих 7-8 веков. А любопытного в этой истории немало.

Музей янтаря

Башня Дона, где располагается Музей янтаря и находящиеся рядом Росгартенские ворота – часть сохранившегося оборонительно-валового сооружения немецкой постройки середины XIX века.

Набережная реки Преголя

У реки сохранились портовые сооружения, постройки XIX – начала XX века: вальцовая мельница, здания портовых складов и элеватора.