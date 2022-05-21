Портовые сооружения, постройки XIX – начала XX века
Главные проспекты города
Проезжая по главным проспектам города, вы увидите центральную площадь Калининграда — площадь Победы, здания бывшей Восточной ярмарки и земельного суда, драматический театр и кинотеатр «Заря». Проедем рядом со старейшими в Европе стадионом и зоопарком.
Район немецких вилл Амалиенау
Амалиенау — город-сад, район вилл, где нет ни одной улицы под прямым углом.
Рыбная деревня
Вы увидите старинные немецкие дома в современном исполнении. Узнаете, чем была примечательна эта земля и близлежащие территории на протяжении предыдущих 7-8 веков. А любопытного в этой истории немало.
Музей янтаря
Башня Дона, где располагается Музей янтаря и находящиеся рядом Росгартенские ворота – часть сохранившегося оборонительно-валового сооружения немецкой постройки середины XIX века.
Набережная реки Преголя
У реки сохранились портовые сооружения, постройки XIX – начала XX века: вальцовая мельница, здания портовых складов и элеватора.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Место начала и завершения?
По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Наше увлекательное путешествие по Калининграду начнется в любом удобном для вас месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Калининграде
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них