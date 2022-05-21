Автовояж по Калининграду

Когда на улице холодно, лучшее путешествие по Калининграду - в теплом салоне автомобиля

Когда на улице холодно, лучшее путешествие по Калининграду — в теплом салоне автомобиля.

Мы проедем по основным проспектам города и увидим его главные достопримечательности.

Это площадь Победы, Рыбная деревня, стадион «Калининград», областной драмтеатр, кирха королевы Луизы, район вилл Амалиенау, портовая набережная и др.
Автовояж по Калининграду
Автовояж по Калининграду
Автовояж по Калининграду
Автовояж по Калининграду
Автовояж по Калининграду
Автовояж по Калининграду

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Победы
  • Здания бывшей Восточной ярмарки и земельного суда
  • Драматический театр
  • Кинотеатр «Заря»
  • Стадион «Калининград»
  • Зоопарк
  • Район немецких вилл Амалиенау
  • Рыбная деревня
  • Музей янтаря
  • Башня Дона
  • Росгартенские ворота
  • Набережная реки Преголя
  • Портовые сооружения, постройки XIX – начала XX века

Главные проспекты города

Проезжая по главным проспектам города, вы увидите центральную площадь Калининграда — площадь Победы, здания бывшей Восточной ярмарки и земельного суда, драматический театр и кинотеатр «Заря». Проедем рядом со старейшими в Европе стадионом и зоопарком.

Район немецких вилл Амалиенау

Амалиенау — город-сад, район вилл, где нет ни одной улицы под прямым углом.

Рыбная деревня

Вы увидите старинные немецкие дома в современном исполнении. Узнаете, чем была примечательна эта земля и близлежащие территории на протяжении предыдущих 7-8 веков. А любопытного в этой истории немало.

Музей янтаря

Башня Дона, где располагается Музей янтаря и находящиеся рядом Росгартенские ворота – часть сохранившегося оборонительно-валового сооружения немецкой постройки середины XIX века.

Набережная реки Преголя

У реки сохранились портовые сооружения, постройки XIX – начала XX века: вальцовая мельница, здания портовых складов и элеватора.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Наше увлекательное путешествие по Калининграду начнется в любом удобном для вас месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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