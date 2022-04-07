Балтийск и Балтийская коса

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Наличие при себе паспорта обязательно!
Балтийск и Балтийская коса
Балтийск и Балтийская коса
Балтийск и Балтийская коса
Балтийск и Балтийская коса
Балтийск и Балтийская коса

Что вас ожидает 🤩

  • 100-летний маяк Шинкеля
  • Памятник императрице Елизавете Петровне
  • Свято-Георгиевский морской собор
  • Набережная Балтийска
  • Елизаветинский форт
  • Северный мол
  • Открытая панорама морской гавани и Балтийской косы
  • Балтийская коса
  • Крепость «Пиллау» форта «Западный»
  • Аэродром «Нойтиф»
  • Музей Вислинской косы (обзорно)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем совершить экскурсионную прогулку по Балтийску (ранее Пиллау). Мы увидим 100-летний маяк известного архитектора Шинкеля, православный Свято-Георгиевский морской собор и памятник императрице Елизавете Петровне. Пройдем по набережной к Елизаветинскому форту, доберемся до Северного мола, насладимся открытой панорамой Балтийской косы и морской гавани.

Балтийск – это самая западная военно-морская база России. В 1945 году из порта Пиллау эвакуировались немецкие жители. По одной из версий, Янтарная комната ушла на дно вместе с пассажирским лайнером "Вильгельм Густлов".

Нас ждет паромная переправа и знакомство с Балтийской косой. В рамках экскурсии мы осмотрим развалины комплекса крепости "Пиллау" форта "Западный", музей Вислинской косы (обзорно), Северный мол и немецкие ангары для гидросамолетов аэродрома "Нойтиф".

Программа

ВАЖНО: Паромная переправа может быть отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями, что сделаем невозможным посещение Балтийской косы. В этом случае будет замена на экскурсию в пос. Янтарный.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 10:00

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