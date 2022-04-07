Приглашаем совершить экскурсионную прогулку по Балтийску (ранее Пиллау). Мы увидим 100-летний маяк известного архитектора Шинкеля, православный Свято-Георгиевский морской собор и памятник императрице Елизавете Петровне. Пройдем по набережной к Елизаветинскому форту, доберемся до Северного мола, насладимся открытой панорамой Балтийской косы и морской гавани.

Балтийск – это самая западная военно-морская база России. В 1945 году из порта Пиллау эвакуировались немецкие жители. По одной из версий, Янтарная комната ушла на дно вместе с пассажирским лайнером "Вильгельм Густлов".

Нас ждет паромная переправа и знакомство с Балтийской косой. В рамках экскурсии мы осмотрим развалины комплекса крепости "Пиллау" форта "Западный", музей Вислинской косы (обзорно), Северный мол и немецкие ангары для гидросамолетов аэродрома "Нойтиф".