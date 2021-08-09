Балтийск и Балтийская коса: дружеская велопрогулка

Погулять по самобытному городу и покататься на велосипедах по пустынной косе

5
4 отзыва
Индивидуальная
Приглашаем в насыщенное и очень живописное путешествие по Калининградской области! Вы познакомитесь с «визитными карточками» Балтийска, искупаетесь в море, прокатитесь на пароме и проедете на велосипедах по взлетно-посадочной полосе немецкого аэродрома.

А также услышите о секретных подземных лабиринтах, увидите военные корабли, бункеры и убежища.
Балтийск и Балтийская коса: дружеская велопрогулка
Балтийск и Балтийская коса: дружеская велопрогулка
Балтийск и Балтийская коса: дружеская велопрогулка
Балтийск и Балтийская коса: дружеская велопрогулка
Балтийск и Балтийская коса: дружеская велопрогулка
Балтийск и Балтийская коса: дружеская велопрогулка
Балтийск и Балтийская коса: дружеская велопрогулка
Балтийск и Балтийская коса: дружеская велопрогулка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Колоритный Балтийск

Вы побываете на самом западе России и оцените знаковые достопримечательности Балтийска: маяк, форт-цитадель Пиллау, военные корабли и, конечно, море. Погуляете по живописной набережной, покормите лебедей и узнаете краткую историю города: как он раньше назывался, почему долгое время был закрыт от остального мира и какие тайные подземные ходы здесь были обнаружены.

Балтийская коса на велосипедах

Мы исследуем безлюдные места Балтийской косы: проедем по взлетно-посадочной полосе заброшенного аэродрома Нойтиф, осмотрим скрытые от посторонних глаз бункеры и убежища, прогуляемся по Западному форту и Южному молу. В завершение отдохнем на диких пляжах: искупаемся, насладимся теплым белоснежным песком и сделаем атмосферные фото.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам. Это не историческая поездка с погружением в прошлое и датами из Википедии, а приключение, в котором вас ждут живые эмоции, красивые виды и необычные места.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на легковом автомобиле, паром на Балтийскую косу и пледы для пляжного отдыха
  • Аренда велосипеда оплачивается дополнительно: 100-150 р. в час. Велопрогулка займет 3-4 часа.
  • По желанию мы можем приготовить для вас ланч-боксы для пикника на пляже. Доплата составит от 350 р. с человека.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
С
9 авг 2021
Всегда ищу экскурсии с изюминкой и в данном случае не ошиблась с выбором. Наши сопровождающие Маша и Денис сделали все чтобы нам с сыном было комфортно. Спасибо большое! Мы провели замечательно день с вами. Интересный маршрут на велосипедах,ребята оперативно решают все вопросы. Сын подросток немного недоверчиво относится к новым людям хорошо контактировал с Денисом он по наставнически взял его на себя, тем временем я приятно могла поболтать с Машей. Успехов вам!
Л
1 авг 2021
Просто прекрасная экскурсия! Спасибо больше Маше и Денису. Очень интересная и увлекательная экскурсия на велосипедах.
Всем советую)
Фая
30 июля 2021
Маша и Денис ❤️
Прости нас, что мы так поздно пишем вам отзыв. Но, реально, что мы с Сашей ещё находимся в состоянии как будто мы ещё в отпуске, проводим с вами душевные вечера.
Оставим тут наши воспоминания. Экскурсия на Балтийск и Балтийской косе - самая яркая и эмоциональная поездка для нас в самой необычной формате: велопрогулка, пикник у моря, собрать своими руками кусочки янтаря. Прокатились на пароме, покормили лебеди, посмотрели мы ангары, с высоты открылся невероятный вид, побывали в секретных подземных лабиринтах, увидели военные корабли, бункеры и убежища, и конечно же побывали на самой западной точке России. Очень хорошо сидели обедали с ребятами на берегу моря, пляж чистый, красивый и очень мало людей. Ощущение и эмоции от такой великолепной красоты Балтийска и Балтийской косы не передать словами и даже фотками либо видеороликами (лучше побывайте и почувствуйте сами).
Ребята организуют экскурсии от души, с целю познакомиться туристов с местной красотой, местной историей, культурой. Кроме этого посоветовали и дали очень хорошие рекомендации по поводу куда сходить, что смотреть, где лучше смотреть утром, и какое место лучше посещать вечером, … все все от души. Спасибо большое за все ребята, вы очень классные.
А
16 июня 2021
Мы не любители писать отзывы, но в данном случае не смогли устоять. Мы недавно вернулись с Калининграда, где проводили свой отпуск. С уверенностью говорим, что, что поездка с ребятами была одной из самых запоминающихся за все время отдыха!
Мы прокатились на велосипедах по Балтийской косе, увидели полуразрушенные ангары, длинный мол, подземные ходы и чистый пляж. Даже увезли с собой сувениры в виде собранного янтаря и шишек))
Спасибо Маше и Денису за интересный формат экскурсии, отличный отдых и общение! Если вернемся в Калининград, то за новыми впечатлениями только в вам!

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