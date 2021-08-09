Что вас ожидает

Колоритный Балтийск

Вы побываете на самом западе России и оцените знаковые достопримечательности Балтийска: маяк, форт-цитадель Пиллау, военные корабли и, конечно, море. Погуляете по живописной набережной, покормите лебедей и узнаете краткую историю города: как он раньше назывался, почему долгое время был закрыт от остального мира и какие тайные подземные ходы здесь были обнаружены.

Балтийская коса на велосипедах

Мы исследуем безлюдные места Балтийской косы: проедем по взлетно-посадочной полосе заброшенного аэродрома Нойтиф, осмотрим скрытые от посторонних глаз бункеры и убежища, прогуляемся по Западному форту и Южному молу. В завершение отдохнем на диких пляжах: искупаемся, насладимся теплым белоснежным песком и сделаем атмосферные фото.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам. Это не историческая поездка с погружением в прошлое и датами из Википедии, а приключение, в котором вас ждут живые эмоции, красивые виды и необычные места.

Организационные детали