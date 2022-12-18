Балтийск и дикая балтийская коса

Балтийск и дикая балтийская коса
Балтийск и дикая балтийская коса
Балтийск и дикая балтийская коса
Балтийск и дикая балтийская коса
Балтийск и дикая балтийская коса
Балтийск и дикая балтийская коса
Балтийск и дикая балтийская коса

Что вас ожидает 🤩

  • Военно-морской флот.
  • Цитадель Пиллау.
  • Двухсотлетний маяк первой категории.
  • Немецкий аэродром Нойтиф.
  • Бетонные Бункеры в дюнах.
  • Песчаный пляж и море.
  • Памятники Петру 1 и Елизавете Великой.
  • Музейное пространство "Старый Люнет".
  • Прусскую Архкитектуру 1890 года
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прокатиться на катере по военно-морской гавани и услышать полувековые тайны формирование портового города.
Посетить самый крупный аэродром Германии и узнать тонкости инженерии. Побывать на самой западной точке России, которая находится на крыше казарм прусского форта, построенного на берегу моря.
Посмотреть сохранившуюся архитектуру конца 19 века и прикоснуться к шведской "Цитадели Пиллау" построенной в 1626 году.
Посетить тайные немецкие бункеры, спрятанные в дюнах балтийской косы.
Посмотреть на шифровальную машинку "Энигма" в прусском Люнете.
Экскурсия на автомобиле, катере и пешком.
В городе Вас ждёт его историческая часть в виде потрясающей архитектуры, памятники и военные корабли, действующий маяк. Прогулка на катере по гавани. На косе осмотр достопримечательностей, самолётных ангаров, посещение не туристических немецких бункеров, пешая прогулка по пейзажным тропкам в дюнах и по красивейшему побережью. Посещение «Форт Западный» и музея «Люнет».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида/ трансфер
Что не входит
  • Экскурсия на катере по военной гавани 2500 ₽ с группы
  • Обратная переправа - 100 р. с человека
Место начала и завершения?
Площадь победы 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Я вас встречу в любой части области и отвезу куда скажете после экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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