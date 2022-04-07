Балтийск, Янтарный, Светлогорск за один день

Балтийск, Янтарный, Светлогорск за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск за один день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск за один день

Что вас ожидает 🤩

  • Балтийск
  • Янтарный
  • Светлогорск
В путешествии вы охватите три совершенно разных города, находящихся на одном побережье Калининградской области. Познакомитесь с историей военной гавани Балтийск, в прошлом, грозной немецкой цитадели Пиллау. Узнаете о легендарном поселке, где добывается 98% мировых запасов янтаря. И откроете фешенебельный курорт Балтики — сказочный Светлогорск.
Самый западный город России. На страже границ
Вы побываете в гавани кораблей и лебедей, где бок-о-бок живут мирные птицы и военные судна. Мы покажем старинный, до сих пор действующий маяк, гостиницу, где останавливался Иосиф Бродский, старую лоцманскую вышку и реформистскую кирху, а ныне православный Морской собор. Поговорим о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и истории бывшего города Пиллау. Вы также пройдете по Северному молу, оберегающему пролив от обмеления и штормов, и осмотрите крупнейший памятник женщине на коне в мире. Если повезет, найдете янтарь на берегу. А при хорошей погоде, при желании, сможете покататься на яхте по морскому каналу.
Поселок Янтарный: дом солнечного талисмана
Затем вы посетите единственное место в мире, где ведется промышленная добыча янтаря. Узнаете об особенностях самого минерала и исторических способах его добычи. Осмотрите скромную архитектуру рабочего поселка и побываете на Площади мастеров. Прогуляетесь по великолепному парку вековых деревьев Морица Беккера и спуститесь к одному из лучших пляжей России, получивших сертификат «Голубой флаг».

Дух аристократии в Светлогорске

Кульминацией поездки станет погружение в атмосферу роскоши, комфорта и благоухания сочной зелени в курортном Светлогорске. Здесь мы познакомим вас с сохранившимися нетронутыми шикарными виллами и особняками богатейших жителей Кенигсберга — сегодня это частные жилые дома или корпуса санаториев и гостиниц. А также проведем по верхней и нижней частям города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Посещение музеев
  • Питание
Место начала и завершения?
Шевченко д. 2
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно

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