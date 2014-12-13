Светлогорск и Зеленоградск — самые популярные курорты янтарного побережья. Их часто сравнивают, но вам не придется мучиться с выбором — наша экскурсия познакомит вас с обоими городами. Помимо увлекательного рассказа гида у вас будет свободное время, чтобы погулять и проникнуться атмосферой курортной жизни.

Зеленоградск

Наше путешествие начнется с Зеленоградска (в прошлом Кранц) — города, который хранит удивительные истории. И нам не терпится рассказать вам про времена викингов, про то, почему тевтонцы разобрали здесь свой замок, и как город получил статус Королевского курорта. И про котиков.

Зеленоградск — город мурчащих: здесь множество граффити с «пушистыми», памятник котам и даже кошачий светофор. А в Водонапорной башне 1905 года находится музей кошек «Мурариум» с самой большой в России коллекцией. Можем подняться на смотровую площадку башни, с которой открывается отличный вид на город. Прогулка по променаду и фото в самых знаковых местах вам обеспечены.

Светлогорск

Далее нас ждет уютный и европейский Светлогорск (бывш. Раушен). Курортная жизнь зародилась здесь 200 лет назад, когда в Европе появился тренд на отдых с купанием в море. Вы увидите виллы, построенные в начале прошлого века, с башенками и флюгерами, надышитесь хвойным воздухом. Каждое здание буквально вкраплено в лес: по легенде городу предназначалось название Зеленоградск, но вышла путаница.

Во время экскурсии вы узнаете о знаменитых курортниках и о том, какой объект Светлогорска попал в книгу рекордов Гиннеса. Еще в нашем маршруте: променад, органный зал, скульптура «Нимфа», а также открыточное и самое инстаграмное место города — знаменитая башня Водолечебницы 1907 года.