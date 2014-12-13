Балтийская рапсодия: Светлогорск и Зеленоградск

Светлогорск и Зеленоградск - самые популярные курорты янтарного побережья

В группе
до 18 чел.
Светлогорск и Зеленоградск — самые популярные курорты янтарного побережья.

Их часто сравнивают, но вам не придется мучиться с выбором — наша экскурсия познакомит вас с обоими городами.

Помимо увлекательного рассказа гида у вас будет свободное время, чтобы погулять и проникнуться атмосферой курортной жизни.
Балтийская рапсодия: Светлогорск и Зеленоградск
Балтийская рапсодия: Светлогорск и Зеленоградск
Балтийская рапсодия: Светлогорск и Зеленоградск
Балтийская рапсодия: Светлогорск и Зеленоградск
Балтийская рапсодия: Светлогорск и Зеленоградск
Балтийская рапсодия: Светлогорск и Зеленоградск
Балтийская рапсодия: Светлогорск и Зеленоградск

Что вы увидите 🤩

  • Зеленоградск:
  • Кирха Святого Адальберта — Водонапорная башня — памятник «Зеленоградским котам» — Курортный проспект — Скульптура «Курортница» — Здание торгового дома «Штернфельд» — Сквер для кормления котов «Котофейня» — Почтамт Кранца — Сквер королевы Луизы — Домовладение Фридриха Баста — Вилла Крелля.
  • Светлогорск:
  • Скульптура «Царевна-лягушка» — Охотничий домик — Курхаус Раушена — Памятный Знак Томасу Манну — Водонапорная башня Раушена — Органный Зал Макаровых — Янтарь холл — Солнечные часы — Скульптура «Нимфа» — Скульптура «Ундина».
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Светлогорск и Зеленоградск — самые популярные курорты янтарного побережья. Их часто сравнивают, но вам не придется мучиться с выбором — наша экскурсия познакомит вас с обоими городами. Помимо увлекательного рассказа гида у вас будет свободное время, чтобы погулять и проникнуться атмосферой курортной жизни.

Зеленоградск

Наше путешествие начнется с Зеленоградска (в прошлом Кранц) — города, который хранит удивительные истории. И нам не терпится рассказать вам про времена викингов, про то, почему тевтонцы разобрали здесь свой замок, и как город получил статус Королевского курорта. И про котиков.
Зеленоградск — город мурчащих: здесь множество граффити с «пушистыми», памятник котам и даже кошачий светофор. А в Водонапорной башне 1905 года находится музей кошек «Мурариум» с самой большой в России коллекцией. Можем подняться на смотровую площадку башни, с которой открывается отличный вид на город. Прогулка по променаду и фото в самых знаковых местах вам обеспечены.

Светлогорск

Далее нас ждет уютный и европейский Светлогорск (бывш. Раушен). Курортная жизнь зародилась здесь 200 лет назад, когда в Европе появился тренд на отдых с купанием в море. Вы увидите виллы, построенные в начале прошлого века, с башенками и флюгерами, надышитесь хвойным воздухом. Каждое здание буквально вкраплено в лес: по легенде городу предназначалось название Зеленоградск, но вышла путаница.
Во время экскурсии вы узнаете о знаменитых курортниках и о том, какой объект Светлогорска попал в книгу рекордов Гиннеса. Еще в нашем маршруте: променад, органный зал, скульптура «Нимфа», а также открыточное и самое инстаграмное место города — знаменитая башня Водолечебницы 1907 года.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном микроавтобусе в группе до 18 человек
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание (по желанию)
Место начала и завершения?
Парковка у Дома Советов
Когда и сколько длится
Когда: Среда, пятница, в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Среда, пятница, в 10:00

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