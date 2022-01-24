Балтийский берег

Вас ждет насыщенный однодневный тур по трем городам балтийского побережья - Балтийску, Янтарному и Светлогорску

Индивидуально
для 4 чел.
Вас ждет насыщенный однодневный тур по трем городам балтийского побережья – Балтийску, Янтарному и Светлогорску.

В ходе экскурсии вы побываете на морском берегу, на военно-морской базе и в городе-курорте.

Узнаете историю освоения побережья Балтийского моря с языческих времен до наших дней.
Балтийский берег
Балтийский берег
Балтийский берег
Балтийский берег
Балтийский берег
Балтийский берег
Балтийский берег
Балтийский берег

Что вы можете увидеть 🤩

  • Крепость Пиллау
  • Военно-морская база Балтийского флота
  • Свято-Георгиевский морской собор
  • Карьер Калининградского янтарного комбината
  • Парк им. Морица Беккера
  • Янтарный пляж
  • Город-курорт Светлогорск
  • Новый променад и панорамный лифт Светлогорска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Вас ждет насыщенный однодневный тур по трем городам балтийского побережья – Балтийску, Янтарному и Светлогорску. В ходе экскурсии вы побываете на морском берегу, на военно-морской базе и в городе-курорте. Узнаете историю освоения побережья Балтийского моря с языческих времен до наших дней.
В ходе экскурсии вам будет предложено посещение смотровой площадки карьера Калининградского янтарного комбината и возможность приобретения янтарных украшений и сувениров. Эта экскурсия подходит тем, кто хочет увидеть больше за короткие выходные у моря.

Важно знать

  • Экскурсия обычно начинается в Калининграде, но мы можем начать в любом из трех указанных городов при сохранении полной оплаты.
  • Для посещения города Балтийска необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер во время экскурсии
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение гидом на всем маршруте
  • Подробный рассказ о местах и событиях.
Что не входит
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Обед и кофе-пауза
  • Билеты на канатную дорогу или лифт
  • Сувениры
  • Билеты в музеи, выставочные залы, на карьер янтарного комбината (350 руб. /чел., есть льготы)
  • В летнее время возможно катание на катере в Балтийске (за дополнительную плату).
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашего отеля в пределах Калининграда
Завершение: По вашему желанию в пределах Калининграда, либо в одном из указанных городов на побережье
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия обычно начинается в Калининграде
  • но мы можем начать в любом из трех указанных городов при сохранении полной оплаты. Для посещения города Балтийска необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 09:00

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