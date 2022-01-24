Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Вас ждет насыщенный однодневный тур по трем городам балтийского побережья – Балтийску, Янтарному и Светлогорску. В ходе экскурсии вы побываете на морском берегу, на военно-морской базе и в городе-курорте. Узнаете историю освоения побережья Балтийского моря с языческих времен до наших дней.

В ходе экскурсии вам будет предложено посещение смотровой площадки карьера Калининградского янтарного комбината и возможность приобретения янтарных украшений и сувениров. Эта экскурсия подходит тем, кто хочет увидеть больше за короткие выходные у моря.

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