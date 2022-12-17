Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Длительность путешествия 3 дня, благодаря чему мы захватываем всего один рабочий день — пятницу. В воскресенье вечером вы уже вернётесь в свой город. Группа не более 8 человек, что позволит комфортно общаться.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт, до 11:00
Завершение: Калининград, аэропорт, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виолетта — ваш гид в Калининграде
С детства у меня была мечта объездить весь мир. Путешествия - это то, что вдохновляет и наполняет. Я обожаю изучать новые направления, составлять маршруты, искать интересные локации, узнавать и погружаться в культуру разных народов. Я хочу, что бы как можно больше людей имели возможность увидеть насколько прекрасен и разнообразен наш мир. Моя цель - сделать путешествия комфортными и запоминающимися.