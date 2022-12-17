Балтийский девичник: уютные курорты, SPA и безмятежность

Освободиться от лишних мыслей, подышать солоноватым бризом и найти новых подруг

Отдохнуть, перезагрузиться и ворваться в новую неделю лёгкими и наполненными? Да! Едем на выходные в Калининград, чтобы в дружной компании наслаждаться европейской атмосферой, спокойствием и чарующими пейзажами. Расслабимся в SPA прямо на берегу моря и побегаем по песку Куршской косы.

Погуляем по очаровательным Светлогорску, Зеленоградску и Янтарному, погладим котиков и полакомимся марципаном и местными деликатесами. Сделаем много улётных кадров и классно проведём время.
Балтийский девичник: уютные курорты, SPA и безмятежность
Балтийский девичник: уютные курорты, SPA и безмятежность
Балтийский девичник: уютные курорты, SPA и безмятежность
Балтийский девичник: уютные курорты, SPA и безмятежность
Балтийский девичник: уютные курорты, SPA и безмятежность
Балтийский девичник: уютные курорты, SPA и безмятежность
Балтийский девичник: уютные курорты, SPA и безмятежность
Ближайшие даты:
10
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Длительность путешествия 3 дня, благодаря чему мы захватываем всего один рабочий день — пятницу. В воскресенье вечером вы уже вернётесь в свой город.
Группа не более 8 человек, что позволит комфортно общаться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт, до 11:00
Завершение: Калининград, аэропорт, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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