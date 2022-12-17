Виолетта — ваш гид в Калининграде

С детства у меня была мечта объездить весь мир. Путешествия - это то, что вдохновляет и наполняет. Я обожаю изучать новые направления, составлять маршруты, искать интересные локации, узнавать и погружаться в культуру разных народов. Я хочу, что бы как можно больше людей имели возможность увидеть насколько прекрасен и разнообразен наш мир. Моя цель - сделать путешествия комфортными и запоминающимися.