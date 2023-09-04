Велотур в Калининград на 6 дней: пешеходные, автобусные и велосипедные экскурсии
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Шесть насыщенных дней в Калининграде.
Настоящее путешествие и приключение.
Неповторимая погода прибалтики.
Комфортные дистанции и новые велосипеды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Велосипедная прогулка по Калининграду, 45 км
- Велосипедная прогулка вдоль побережья Куршского залива, 45 км
- Велосипедная прогулка вдоль Мазурского канала, 65 км
- Велосипедная прогулка по Роминтенской Пуще, 70 км
- Экскурсия на электросамокатах по Светлогорску
- Экскурсия на маяк Риндерорт
- Экскурсия в Домик смотрителя Мазурского канала
- Экскурсия в кирху Фридланда
- Оформление пропуска в приграничную зону
- Сопровождение: гиды и турлидеры
- Велосипед Riverside 900
- Комплект снаряжения: светоотражатели, фляга для воды, рюкзак, шлем
- Проживание во FridayCenter, двухместное размещение в номере
- Ранний заезд в день приезда
- Поздний выезд в день отъезда
- Трёхразовое питание по программе
- Приветственный ужин
- Финальный ужин
- Переезды на комфортабельном автобусе по программе
- Что не входит
- Авиабилеты не включены
- Страховка не включена
- Трансферы из/в аэропорт не включены
- Для участия необходимы базовые навыки управления велосипедом
- Возможно одноместное размещение, доплата от 3000 рублей за весь период
- Программа может быть изменена (исходя из прогноза погоды)
- При отмене бронирования удерживается 100% от внесенной оплаты
- При официальном запрете на посещение Калининградской области – возврат 100%
- Возраст для участия 14+
- Место начала и завершения?
- Калининград, пр-т Победы 189 Б
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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