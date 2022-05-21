Большие истории малых городов. Прусское наследие Калининградской области

Я приглашаю вас прогуляться по сохранившимся мощённым улочкам и рыночным площадям городов с многовековой историей

Я приглашаю вас прогуляться по сохранившимся мощённым улочкам и рыночным площадям городов с многовековой историей.

Отправляясь в длительное путешествие на юго-восток Калининградской области, в малые города и поселки, ранее входившие в состав Восточной Пруссии, будем говорить о поистине великих людях и вспоминать события, которые оказали значительное влияние на ход истории.
Большие истории малых городов. Прусское наследие Калининградской области
Большие истории малых городов. Прусское наследие Калининградской области
Большие истории малых городов. Прусское наследие Калининградской области
Большие истории малых городов. Прусское наследие Калининградской области
Большие истории малых городов. Прусское наследие Калининградской области
Большие истории малых городов. Прусское наследие Калининградской области
Большие истории малых городов. Прусское наследие Калининградской области

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Гвардейск
  • П. Знаменск
  • П. Дружба
  • П. Железнодорожный
  • Г. Правдинск

Об экскурсии

В дальней дороге скучать не придется точно. Вспомним племена, которые изначально населяли эти земли, немного поговорим о рыцарях Тевтонского ордена: кто они, где и когда возник орден, о великих магистрах и о тех значимых военных столкновениях, которые сначала утвердили рыцарское государство на этой земле, а позднее привели его к упадку. Рыцарей нет сегодня на этой земле, а наследие осталось, уникальное наследие, которое можно встретить только в Калининградской области, и мы обязательно к нему прикоснемся. Не только приход рыцарей когда-то сказался на развитии этих территорий, но и дальнейшие военные события мирового масштаба не обошли стороной Пруссию.
Много о чём и о ком будем говорить, перемещаясь от одного населенного пункта к другому, и прогуливаясь по улочкам бывших прусских городов. Пётр I, Елизавета Петровна, королева Луиза и Фридрих Вильгельм III, Александр I, Наполеон и многие другие – все они оставили след в летописи здешних мест.
Наше путешествие будет наполнено открытиями и впечатлениями: мы послушаем часы на старой ратуше в бывшем Тапиау, узнаем, что связывает Василия Тёркина с городом Гвардейском, вкусно пообедаем на ферме в Заменске (Велау) – живописнейшем месте, где сходятся две реки: Лава и Преголя, узнаем что общего у всемирно известного великого немецкого модельера и маленького поселка Дружба, перенесемся в прошлое под звуки патефонов в Гердауэне (п. Железнодорожный), вместе вспомним в каком известном произведении русского классика встречается описание городка Фридланд, а также полюбуемся с башни храма Святого Георгия (самой высокой башни орденской кирхи на территории Калининградской области между прочим!) на город Правдинск. И заканчивая наше путешествие в городе, бывшее название которого переводится как Мирная земля, стоя у ангела мира, пожелаем всем и, в первую очередь, себе мира и добра!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед (в п. Железнодорожный в кафе-музее патефонов можно выпить чай/кофе и перекусить)
Место начала и завершения?
Калининград, место пребывания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни кроме понедельника в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия индивидуальная
  • 1-4 человека. Возможно проведение для большего количества человек
  • Но условия обговариваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Все дни кроме понедельника в 8:00

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