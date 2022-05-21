Об экскурсии

В дальней дороге скучать не придется точно. Вспомним племена, которые изначально населяли эти земли, немного поговорим о рыцарях Тевтонского ордена: кто они, где и когда возник орден, о великих магистрах и о тех значимых военных столкновениях, которые сначала утвердили рыцарское государство на этой земле, а позднее привели его к упадку. Рыцарей нет сегодня на этой земле, а наследие осталось, уникальное наследие, которое можно встретить только в Калининградской области, и мы обязательно к нему прикоснемся. Не только приход рыцарей когда-то сказался на развитии этих территорий, но и дальнейшие военные события мирового масштаба не обошли стороной Пруссию.

Много о чём и о ком будем говорить, перемещаясь от одного населенного пункта к другому, и прогуливаясь по улочкам бывших прусских городов. Пётр I, Елизавета Петровна, королева Луиза и Фридрих Вильгельм III, Александр I, Наполеон и многие другие – все они оставили след в летописи здешних мест.

Наше путешествие будет наполнено открытиями и впечатлениями: мы послушаем часы на старой ратуше в бывшем Тапиау, узнаем, что связывает Василия Тёркина с городом Гвардейском, вкусно пообедаем на ферме в Заменске (Велау) – живописнейшем месте, где сходятся две реки: Лава и Преголя, узнаем что общего у всемирно известного великого немецкого модельера и маленького поселка Дружба, перенесемся в прошлое под звуки патефонов в Гердауэне (п. Железнодорожный), вместе вспомним в каком известном произведении русского классика встречается описание городка Фридланд, а также полюбуемся с башни храма Святого Георгия (самой высокой башни орденской кирхи на территории Калининградской области между прочим!) на город Правдинск. И заканчивая наше путешествие в городе, бывшее название которого переводится как Мирная земля, стоя у ангела мира, пожелаем всем и, в первую очередь, себе мира и добра!