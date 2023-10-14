Небольшой экскурс в историю

Название Инстербург произошло от названия реки Инстер (Интсруч), а советское название Черняховск было дано в честь полководца И. Д. Черняховского.

В Инстербурге в 1697 году было проездом Великое русское посольство. Петр I посетил город в составе посольства и лично. В конце 19 – начале 20 века Инстербург стал ключевым железнодорожным узлом в восточной части Пруссии. В 20-е годы 20 века построен канал для судоходного сообщения. Примечательно, что в 1927 году именно в Инстербурге появилась первая в Германии троллейбусная линия.

Главные достопримечательности Черняховска

Справа от замка Инстербург находиться старинная мельница 1336 года и Мельничное озеро. Также неподалеку находится памятный знак уланам двенадцатого Инстербургского Литовского полка, которые погибли в Первую Мировую войну.

Для эффектной фотосессии и повышения культурного уровня мы посетим памятник Михаилу Барклаю де Толли. Кроме конной статуи генерала-фельдмаршала князя де Толли полезно увидеть памятную доску о посещении города Наполеоном.

Нельзя не отметить великолепную неоготическую кирху архитектора Хайтманна. Это Храм Св. Бруно Кверфуртского, который был миссионером среди печенегов и пруссов, в Польше, Венгрии, Киевской Руси и умер как мученик в Судовии в 1009 году. Здание и ныне принадлежит приходу римско-католической церкви.

Бывшая лютеранская кирха, а ныне Свято-Михайловский собор (Архангела Михаила) — это прекрасный образец новороманского стиля. Первое, что видно при въезде в город, это колокольня кирхи. Она была заложена в 1883 году по случаю 300-летия Инстербурга как города.

Старинный почтамт: третий ярус здания достроен чуть позже в 1918 году. Сейчас в здании нельзя отправить посылку, но можно посетить баню.

Древнейшее сооружение города и области замок Инстербург изначально был построен из дерева в 1336 году, а в 1380 отстроен уже из камня. Мы увидим только руины замка в виде оборонительной стены и хозпостроек, поскольку он был разрушен войной. Но это не умаляет его роль как культурного центра города — здесь работает музей под открытым небом и рыцарский клуб.

В Черняховске иметься и второй орденский замок — Геогренбург. Укрепление Георгенбург основано в 1264 году рыцарями Немецкого ордена. В 1812 году замок куплен купцом, а позже разводчиками лошадей. С северной стороны замка можно увидеть постройки конезавода.

Кстати, конезавод «Георгенбург» развивается и здесь можно совершить отличную конную прогулку!

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