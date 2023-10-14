Большое путешествие: Черняховск (Инстербург) и малые прусские города

Большое путешествие

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Черняховск (до 1946 г. Инстербург) был основан в 1336 году рыцарями Тевтонского ордена. В это же время была заложена одноименная крепость на месте соединения рек Инстер и Ангеррапп. Позднее селение получило права города.

В наше время в Черняховске находится немало интересных памятников культуры и истории, датируемых от 13 до 20 веков. Предлагаю совершить прогулку по самым интересным из них!
Большое путешествие: Черняховск (Инстербург) и малые прусские города
Большое путешествие: Черняховск (Инстербург) и малые прусские города
Большое путешествие: Черняховск (Инстербург) и малые прусские города
Большое путешествие: Черняховск (Инстербург) и малые прусские города
Большое путешествие: Черняховск (Инстербург) и малые прусские города
Большое путешествие: Черняховск (Инстербург) и малые прусские города
Большое путешествие: Черняховск (Инстербург) и малые прусские города
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Что вас ожидает:

  • Черняховск
  • Старинная мельница
  • Памятник Михаилу Барклаю де Толли
  • Храм Св. Бруно Кверфуртского
  • Свято-Михайловский собор
  • Старинный почтамт
  • Замок Инстербург
  • Замок Геогренбург
  • Конезавод «Георгенбург»
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Описание

Небольшой экскурс в историю

Название Инстербург произошло от названия реки Инстер (Интсруч), а советское название Черняховск было дано в честь полководца И. Д. Черняховского.
В Инстербурге в 1697 году было проездом Великое русское посольство. Петр I посетил город в составе посольства и лично. В конце 19 – начале 20 века Инстербург стал ключевым железнодорожным узлом в восточной части Пруссии. В 20-е годы 20 века построен канал для судоходного сообщения. Примечательно, что в 1927 году именно в Инстербурге появилась первая в Германии троллейбусная линия.

Главные достопримечательности Черняховска

Справа от замка Инстербург находиться старинная мельница 1336 года и Мельничное озеро. Также неподалеку находится памятный знак уланам двенадцатого Инстербургского Литовского полка, которые погибли в Первую Мировую войну.
Для эффектной фотосессии и повышения культурного уровня мы посетим памятник Михаилу Барклаю де Толли. Кроме конной статуи генерала-фельдмаршала князя де Толли полезно увидеть памятную доску о посещении города Наполеоном.
Нельзя не отметить великолепную неоготическую кирху архитектора Хайтманна. Это Храм Св. Бруно Кверфуртского, который был миссионером среди печенегов и пруссов, в Польше, Венгрии, Киевской Руси и умер как мученик в Судовии в 1009 году. Здание и ныне принадлежит приходу римско-католической церкви.
Бывшая лютеранская кирха, а ныне Свято-Михайловский собор (Архангела Михаила) — это прекрасный образец новороманского стиля. Первое, что видно при въезде в город, это колокольня кирхи. Она была заложена в 1883 году по случаю 300-летия Инстербурга как города.
Старинный почтамт: третий ярус здания достроен чуть позже в 1918 году. Сейчас в здании нельзя отправить посылку, но можно посетить баню.
Древнейшее сооружение города и области замок Инстербург изначально был построен из дерева в 1336 году, а в 1380 отстроен уже из камня. Мы увидим только руины замка в виде оборонительной стены и хозпостроек, поскольку он был разрушен войной. Но это не умаляет его роль как культурного центра города — здесь работает музей под открытым небом и рыцарский клуб.
В Черняховске иметься и второй орденский замок — Геогренбург. Укрепление Георгенбург основано в 1264 году рыцарями Немецкого ордена. В 1812 году замок куплен купцом, а позже разводчиками лошадей. С северной стороны замка можно увидеть постройки конезавода.
Кстати, конезавод «Георгенбург» развивается и здесь можно совершить отличную конную прогулку!

Важно:

  • Детали маршрута согласуются с Вами по Вашему запросу и времени и сезона.
  • Группа до 4 человек. Варианты фото путешествия обсуждаются — больше красивых фотографий в популярных местах и мало передвижений или больше скрытых исторических объектов и потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка по интересным локациям
  • Серия авторских профессиональных фотографий в цветокоррекции в электронном виде
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Калининград, у Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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