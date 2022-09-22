Большое путешествие по Янтарному краю

Вас ждет насыщенный маршрут: Калининград

Вас ждет насыщенный маршрут: Калининград — Куршская коса — Светлогорск — Янтарный — Зеленоградск — Балтийск — Советск — Черняховск. Посетите все самые главные достопримечательности и узнаете историю этих мест. Данный тур участвует в программе CashBack.
Большое путешествие по Янтарному краю
Большое путешествие по Янтарному краю
Большое путешествие по Янтарному краю
Большое путешествие по Янтарному краю
Большое путешествие по Янтарному краю
Большое путешествие по Янтарному краю
Большое путешествие по Янтарному краю
Большое путешествие по Янтарному краю
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Что вас ожидает 🤩

  • Рыбной деревне и острову Кнайпхоф
  • Оролевские и Росгартенские ворота, Башня Дона и Врангеля, район немецких особняков Амалиенау, многочисленные мосты острова Кнайпхоф, Кёнигсбергский собор и могила Канта.
  • Светлогорск и Янтарный
  • Филинская бухта
  • Куршскую косу
  • Зеленоградск и замок Нессельбек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Данный тур участвует в программе CashBack для путешествий по России

Чтобы получить кешбэк:

  1. Забронируйте тур на нашем сайте без предоплаты.
  2. Если у вас нет карты «Мир», оформите её в одном из банков-участников.
  3. Зарегистрируйте вашу карту на официальном сайте.
  4. Произведите полную оплату тура по ссылке, которую Вам направит тур. оператор после подтверждения бронирования.
Сроки проведения: с 25 августа 2022 года по 10 сентября 2022 года. (кешбэк будет начислен за услуги, оплаченные в этот период)
Даты тура: с 1 октября и вернитесь не позднее 25 декабря 2022 г.
Условия начисления возврата: составит 20 процентов от суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей за одну транзакцию.

Маршрут

Калининград — Куршская коса — Светлогорск — Янтарный — Зеленоградск — Балтийск — Советск — Черняховск

Программа:

  • День 1.
  • Прибытие в Калининград. Трансфер до отеля (по желанию, за доп. плату). Заселение в отель.
  • День 2.
  • Завтрак в отеле (по желанию, за доп. плату).
  • 14:00 Наша фирменная обзорная экскурсия по Калининграду на автобусе с остановками для фото у главных мест притяжения города и прогулкой по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Вы увидите все главные достопримечательности нашего города. Королевские и Росгартенские ворота, Башня Дона и Врангеля, район немецких особняков Амалиенау, многочисленные мосты острова Кнайпхоф, Кёнигсбергский собор и могила Канта. В ходе экскурсии Вы ощутите дух бывшего Кёнигсберга. И при этом увидите и узнаете, чем живут Калининград и его жители сегодня. Наш гид в ходе экскурсии даст массу советов и рекомендаций. После экскурсии помимо впечатлений вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что попробовать, куда сходить, где попить самый вкусный кофе.
  • 17:30 Окончание экскурсии. Свободное время.
  • День 3.
  • Завтрак в отеле (по желанию, за доп. плату).
  • 09:30 Экскурсия к самым очаровательным курортам нашего побережья — Светлогорск и Янтарный, а также его самая инстаграмная локация — Филинская бухта. Первым делом мы отправляемся в посёлок с говорящим названием — Янтарный. В пути расскажем, чем живёт этот уникальный посёлок, поговорим не только об истории курорта и добыче янтаря, но и о современном положении дел, развитии туризма, рынке янтаря. По приезду нас ждет прогулка по главным местам притяжения Янтарного: первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, инстаграмный Парк Беккера и особняк отеля Шлосс, красивейшая Казанская церковь и Площадь мастеров. По желанию Вы сможете посетить смотровую площадку карьера единственного в Мире Янтарного комбината. По пути от Светлогорска к Янтарному мы посетим одно из красивейших мест Калининградской области — Филинскую бухту. После мы отправимся в Светлогорск. Популярный и невероятно живописный курорт на побережье. Обалденные виды на Балтийское море, уютные улочки и манящий хвойный воздух. Нас ждёт пешеходная прогулка и предостаточно свободного времени, чтобы пообедать в одном из заведений города и прогуляться по его колоритным улочкам.
  • 17:30 Окончание экскурсии. Свободное время.
  • День 4.
  • Завтрак в отеле (по желанию, за доп. плату).
  • 07:30 Экскурсия на Куршскую косу, Зеленоградск и замок Нессельбек! Благодаря раннему выезду, мы гуляем по Танцующему лесу, поднимаемся на высоту Эфа и посещаем самое инстаграмное место на всём побережье Косы практически одни. Друзья, это незабываемые эмоции! Ранний подъём стоит того! Всего 10-15 минут после выезда и Вас ждёт первая остановка — чарующий замок Нессельбек. Сделаем яркие фото и отправимся к, безусловно, главной изюминке нашего региона — на Куршскую косу. Ранний выезд позволит нам насладиться невероятными местами силы национального парка, посетить смотровые площадки и пройти пешие маршруты без толп туристов. Как правило, кроме нас почти никого на маршрутах нет. А уже спустя час-два там не протолкнуться. Мы прогуляемся по удивительному танцующему лесу, где начнём покорять своих подписчиков в Инстаграм просто сногсшибательными фото. Насладимся уникальными песчаными дюнами со смотровой площадки Высоты Эфа и подышим потрясающим воздухом на берегу Балтийского моря в одном из самых фотогеничных мест косы. Экскурсия проходит в комфортном темпе, на всех остановках свободного времени предостаточно. Мы никуда не спешим. Далее мы отправимся в один из старейших курортов Калининградской области — город Зеленоградск. Пропитанный историей город, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей кошек и смотровая, после чего прогуляемся по главным местам притяжения города — пешеходной улице и променаду.
  • 14:30 Окончание экскурсии. Свободное время.
  • По желанию (за доп. плату) экскурсии на выбор: Балтийск и Балтийская коса, Неман + Советск, От Арнау до Тапиау — очарование кёнигсбергской провинции, Лабиау и Рагнит.
  • День 5.
  • Свободный день.
По желанию (за доп. плату) экскурсии на выбор: Форты и крепости Кёнигсберга, Тайны подземного Кёнигсберга, Вечерний Калининград, Ночной Калининград

День 6

Свободный день.
По желанию (за доп. плату) экскурсии на выбор: Балтийск - Балтийская коса, Неман + Советск, От Арнау до Тапиау — очарование кёнигсбергской провинции, Лабиау и Рагнит.

День 7

Свободный день.
Трансфер до аэропорта/вокзала (по желанию, за доп. плату)
Проживание (цены указаны на человека при двухместном размещении)

отель River Side 3* 14730 рублей

отель Ибис 3* 17680 рублей

отель Европа 3* 22790 рублей

отель Mercure 4* 24390 рублей

отель Рэдиссон 4* 25470 рублей

Организационные детали:

Порядок выезда на экскурсии может меняться в зависимости от времени прилета/вылета туристов и в зависимости от расписания экскурсий.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле (5-6 ночей)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Экологический сбор
Что не входит
  • Завтраки в выбранном отеле
  • Ужины в выбранном отеле
  • Трансферы до и от отеля (1200р. в одну сторону)
  • Дополнительные экскурсии (по желанию):
  • Балтийск (1550 руб.), Неман-Советск (1990 руб.), Черняховск-Гусев (2200 руб.), Лабиау и Рагнит (2500 руб.), Форты и крепости (990 руб.), Подземный Кёнигсберг (1200 руб.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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