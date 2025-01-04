Чарующий мир Куршской косы: тур с выбором гида

Чарующий мир Куршской косы
Куршская коса недаром пользуется такой популярностью.

Этот уголок заповедной природы уникален, и на экскурсии вы сможете посетить все главные точки притяжения в парка в компании понравившегося гида.

Вы сможете насладиться умиротворяющей атмосферой побережья, белоснежных дюн и необычного Танцующего леса.
4.96
68 отзывов
Чарующий мир Куршской косы: тур с выбором гида
Чарующий мир Куршской косы: тур с выбором гида
Чарующий мир Куршской косы: тур с выбором гида
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание экскурсии

Экскурсия на Куршскую косу

Из Калининграда мы отправимся в сердце Куршской косы — удивительного заповедника, который человек и природа веками создавали бок о бок. Это уникальное место, где каждый уголок хранит свою историю и атмосферу.

Путешествие по заповеднику

Во время экскурсии вы проедете по знаменитым местам косы, которые сформировали её уникальный облик и экосистему. Это позволит вам не только насладиться красотой природы, но и узнать о том, как она взаимодействует с человеческой деятельностью.

Прогулка с местным жителем

Вас будет сопровождать местный житель, который проведет вас по неизведанным тропам. Он не будет перегружать вас лишней информацией, а скорее поделится своими впечатлениями и вместе с вами насладится потрясающими видами. Это создаст атмосферу единения с природой и позволит вам по-настоящему отдохнуть.

Для тех, кто хочет сбросить негатив

Экскурсия предназначена для тех, кто живет в большом городе и хочет сбросить накопившийся негатив. Это возможность отключить ум и включить тело, насладиться моментом и вновь открыть для себя удивление от окружающего мира.

Для искателей новых впечатлений

Если вы уже много путешествовали и видели разные уголки мира, эта экскурсия станет для вас настоящим открытием. Погружение в атмосферу Куршской косы подарит вам новые эмоции и вдохновение.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя красоту природы!

Ежедневно по договоренности

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Куршская косаот 11 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный парк «Куршская коса»
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Высота Мюллера
  • Балтийское море
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Экологический сбор на Куршскую косу: 300 руб. /чел., 450 руб. /авто
  • Обед
  • Входные билеты в музеи (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 68 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
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1
О
4 янв 2025
Отправились в путешествие с Евгенией на Куршскую косу. Очень приятная,общительная. Фотографировала,рассказывала о местах,где были. Фотографии пока ждём, но думаю,что все будет отлично👍 Не пожалели,что выбрали именно её.
О
19 ноя 2024
Р
15 окт 2024
Глубокое погружение в современную историю Калининграда было восхитительно
К
10 окт 2024
Евгений супер гид! Очень тактичный, вежливый, понимающий) индивидуальная экскурсия прошла по индивидуальному настроению! Впечатления на всю жизнь! Благодарю
С
28 сен 2024
Замечательная экскурсия. Алексей прекрасно говорит, ровно в том объеме, который возможно усвоить. Образная подача без излишеств. Реальная заинтересованность в том, чтобы гостям было комфортно и не скучно. Понравилось ОЧЕНЬ ВСЕ!
А
13 сен 2024
Спасибо Евгению за отличную поездку на Куршскую косу! Он очень комфортно водит и ненапряжно обо всем рассказывает. Также были продуманы такие мелочи, как корм для уток, бинокль, полотенце для сидения
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на пляже. Гид забрал нас у отеля в Зеленоградске. Мы посетили орнитологическую станцию, высоту Эфа, озёра, танцующий лес. Также он завозил нас в менее популярные и людные места. Помимо этого, Евгений забронировал для нас место для обеда в ресторане на заливе с красивым видом. Удалось даже увидеть диких животных - оленей, кабанов, лис и цаплю! Также было достаточно свободного времени. Огромное спасибо за чудесно проведенный день!

Е
10 сен 2024
Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию, интересные исторические факты и полученные нами невероятные впечатления!
Д
30 авг 2024
Все понравилось.
К
27 авг 2024
Экскурсия прошла в очень комфортном и неспешном темпе, дружественной атмосфере. Евгений показал все запланированные достопримечательности и рассказал интересные факты. Даже предоставил бинокль для наблюдения за птицами и более дальними точками на горизонте) Забрал нас в ранее обговоренное время и доставил обратно, вождение также было очень комфортным. Данный формат экскурсии точно понравится тем, кто не любит толпы людей и душные автобусы.
Т
9 авг 2024
Все понравилось. Очень удобный и комфортный формат экскурсии. Гид прекрасен!
И
8 авг 2024
Ездили с Евгением! Экскурсия безумно понравилась и, конечно, во многом это зависело от гида. Ровный, спокойный, много знает, ответил на все вопросы по экскурсии и не только! Очень с ним
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было уютно, приятно. Экскурсию корректировали во время поездки, в зависимости от нашего желания. Если бы быть уверенным, что всегда будут такие гиды, то всегда бы брали такие экскурсии на маленькую компанию, нас какраз четверо всегда.

Е
1 июл 2024
Прекрасная экскурсия. Евгений — отличный гид. Помимо Куршской косы мы хотели посмотреть что-то ещё, и Евгений чутко услышал наши запросы: показал нам кирху Святой Барбары XIV века и замок Шаакен,
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хотя это не входило в первоначальный план экскурсии. Дорога проходила в непринуждённой атмосфере на комфортном автомобиле. Евгений много знает о регионе и его истории, поэтому слушать его особенно интересно. Отмечу, что Евгений подстраивался под наш темп и не торопил, пока мы делали фотографии, сидели на пляже и перекусывали. Всю экскурсию царила приятная дружеская обстановка. Сама программа экскурсии просто замечательная. Орнитологическая станция и пляж на Куршской косе запомнятся нам надолго. Сами бы мы вряд ли посетили столько интересных мест за один день. Однозначно рекомендую!

Е
26 июн 2024
Все было хорошо. Евгений пунктуален, приветлив, ответил на все наши вопросы, помог забронировать ресторан на обед. Внепланов по нашей просьбе заехали на орнитологическую станцию. Куршская коса красива, рекомендую всем посмотреть
А
26 июн 2024
Спасибо Жене за замечательную поездку. Именно с нее начали наше путешествие в Калининград. фотографии замечательные. смотрю и радуюсь:) И спасибо за приятную атмосферу во время прогулки и съемки, время пролетело совсем незаметно
Е
23 июн 2024
Ездили на экскурсию на Куршскую косу. Это была индивидуальная экскурсия. Нас сопровождал гид Евгений. Приехал вовремя, на комфортной машине. Экскурсия оказалась очень интересная и познавательная. Евгений много рассказал, провез по
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всем интересным местам заповедника. У нас было время спокойно все посмотреть, сделать много классный фотографий. По плану экскурсии - мы смогли посетить пляж косы и целый час насладится природой, морем и солцем. Заезжали в орнитологический музей и не пожалели - нам показали как кольцевывают зяблика, но бонус нас ждал впереди-в сети попал дрозд. Нам очень повезло - увидели весь процесс еще раз. После этой замечательной экскурсии-можем рекомендовать организацию и проведение экскурсий в фирме Спутник, а также квалифицированного и приятного в общении гида Евгения!

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