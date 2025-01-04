Этот уголок заповедной природы уникален, и на экскурсии вы сможете посетить все главные точки притяжения в парка в компании понравившегося гида.
Вы сможете насладиться умиротворяющей атмосферой побережья, белоснежных дюн и необычного Танцующего леса.
Описание экскурсии
Экскурсия на Куршскую косу
Из Калининграда мы отправимся в сердце Куршской косы — удивительного заповедника, который человек и природа веками создавали бок о бок. Это уникальное место, где каждый уголок хранит свою историю и атмосферу.
Путешествие по заповеднику
Во время экскурсии вы проедете по знаменитым местам косы, которые сформировали её уникальный облик и экосистему. Это позволит вам не только насладиться красотой природы, но и узнать о том, как она взаимодействует с человеческой деятельностью.
Прогулка с местным жителем
Вас будет сопровождать местный житель, который проведет вас по неизведанным тропам. Он не будет перегружать вас лишней информацией, а скорее поделится своими впечатлениями и вместе с вами насладится потрясающими видами. Это создаст атмосферу единения с природой и позволит вам по-настоящему отдохнуть.
Для тех, кто хочет сбросить негатив
Экскурсия предназначена для тех, кто живет в большом городе и хочет сбросить накопившийся негатив. Это возможность отключить ум и включить тело, насладиться моментом и вновь открыть для себя удивление от окружающего мира.
Для искателей новых впечатлений
Если вы уже много путешествовали и видели разные уголки мира, эта экскурсия станет для вас настоящим открытием. Погружение в атмосферу Куршской косы подарит вам новые эмоции и вдохновение.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя красоту природы!
Ежедневно по договоренности
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Куршская коса
|от 11 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк «Куршская коса»
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Высота Мюллера
- Балтийское море
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экологический сбор на Куршскую косу: 300 руб. /чел., 450 руб. /авто
- Обед
- Входные билеты в музеи (по желанию)