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Добро пожаловать в Калининград!

Галина Ф.
Галина Ф. – Гид из Калининграда
Я познакомлю вас с городом двух имён и двух историй — Кёнигсберг и Калининград — реальным и мифическим. Вы увидите город-крепость, город-сад и город-порт.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!

Что вы увидите

  • Рыбная деревня
  • остров Канта
  • колония вилл Амалиенау
  • рабочий квартал Ратсхоф
  • пл. Победы
  • ворота Королевские
  • ворота Бранденбургские
Что вас ожидает:Наш маршрут пройдёт вдоль внутреннего оборонительного кольца, состоящего из городских ворот, равелинов и башен, мы заглянем в сохранившиеся кварталы Амалиенау и Ратсхоф.
Я расскажу о жизни современного города, об интересных местах, которые можно посетить самостоятельно, где можно купить подарки и сувениры 🎁, где можно вкусно пообедать.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Пл. Победы, 1
Место завершения
🏁 ул. Октябрьская,1
Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!
Добро пожаловать в Калининград!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Галина Ф.
Галина Ф.
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