Что вы увидите
- Рыбная деревня
- остров Канта
- колония вилл Амалиенау
- рабочий квартал Ратсхоф
- пл. Победы
- ворота Королевские
- ворота Бранденбургские
Что вас ожидает:Наш маршрут пройдёт вдоль внутреннего оборонительного кольца, состоящего из городских ворот, равелинов и башен, мы заглянем в сохранившиеся кварталы Амалиенау и Ратсхоф.
Я расскажу о жизни современного города, об интересных местах, которые можно посетить самостоятельно, где можно купить подарки и сувениры 🎁, где можно вкусно пообедать.
Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Место завершения
🏁 ул. Октябрьская,1
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Галина Ф.
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