Что вас ожидает:Наш маршрут пройдёт вдоль внутреннего оборонительного кольца, состоящего из городских ворот, равелинов и башен, мы заглянем в сохранившиеся кварталы Амалиенау и Ратсхоф.

Я расскажу о жизни современного города, об интересных местах, которые можно посетить самостоятельно, где можно купить подарки и сувениры 🎁, где можно вкусно пообедать.