  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Дорогами древних пруссов: Самбия и Светлогорск

Егор Е.
Егор Е. – Гид из Калининграда
Вы станете участником экспедиции по древним дорогам пруссов к курорту Светлогорск.

Мы увидим древние городища, узнаем их историю 📖 борьбы с рыцарями тевтонского ордена.

Посетим заброшенную кирху и найдем там старые фрески.

Увидим места боёв времен войны.

Познакомимся со Светлогорском, с его красивыми 🤩 старыми виллами и милыми улицами, узнаем где придумали игру "Что?Где?Когда?" и как погиб отец Ксении Собчак.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 400 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Дорогами древних пруссов: Самбия и Светлогорск
Дорогами древних пруссов: Самбия и Светлогорск

Что вы увидите

  • городище XX века "Варген"
  • кирха в пос. Кумачево
  • архитектурные достопримечательности г. Светлогорска
По следам древних пруссов
Мы отправимся из Калининграда в Светлогорск маршрутом, который использовали древние пруссы. Познакомимся с историей 📖 загадочного тевтонского ордена, который вел свою деятельность в этих землях. Наша первая остановка — живописное прусское городище-замок Варген. Здесь мы поговорим об конфликтах между тевтонцами и пруссами.
Остановимся в меленьком поселке Кумачево. Здесь нас интересует древняя кирха, основанная еще в XIV веке. Это кирпичное готическое здание. Здесь сохранились фрески, изображающие сцены Страшного суда.
Светлогорск, «маленькая Швейцария»
Наконец мы доберемся до Светлогорска. Здесь вас ждет обзорная экскурсия ⛳ по основным достопримечательностям и знакомство с историей города.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • питание
Начало и место завершения
🚩 Калининград, Советский пр-т, д. 6а
Дорогами древних пруссов: Самбия и Светлогорск
Дорогами древних пруссов: Самбия и Светлогорск
Дорогами древних пруссов: Самбия и Светлогорск
Дорогами древних пруссов: Самбия и Светлогорск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Егор Е.
Егор Е.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
1 200
6 часов
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
898 отзывов
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
600
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
709 отзывов
Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
440 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
343 отзыва
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900
5 865
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
319 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
244 отзыва
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау