По следам древних пруссов

Мы отправимся из Калининграда в Светлогорск маршрутом, который использовали древние пруссы. Познакомимся с историей 📖 загадочного тевтонского ордена, который вел свою деятельность в этих землях. Наша первая остановка — живописное прусское городище-замок Варген. Здесь мы поговорим об конфликтах между тевтонцами и пруссами.

Остановимся в меленьком поселке Кумачево. Здесь нас интересует древняя кирха, основанная еще в XIV веке. Это кирпичное готическое здание. Здесь сохранились фрески, изображающие сцены Страшного суда.

Светлогорск, «маленькая Швейцария»

Наконец мы доберемся до Светлогорска. Здесь вас ждет обзорная экскурсия ⛳ по основным достопримечательностям и знакомство с историей города.