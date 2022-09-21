Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты

Побывать в Ржавом городе, увидеть «Танцующий лес» и помедитировать на берегу моря

Хотите узнать нетипичный Калининград и открыть места, о которых не прочитать в путеводителях? Янтарному побережью есть, чем вас удивить. Отправляемся прочь от толп туристов и исхоженных достопримечательностей.

Отдохнём от цивилизации и почувствуем атмосферу постапокалипсиса в Ржавом городе, прокатимся с ветерком по взлётной полосе заброшенного аэродрома, насладимся спокойствием на песчаном пляже и увидим затонувший лес на дне Синявинского озера. Такой Калининград вы ещё не видели!
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Ближайшие даты:
25
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29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, 12:00
Завершение: Светлогорск, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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