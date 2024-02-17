Дух старой Пруссии. Калининград и область

Групповой тур в Калининграде
Друзья) Вы тоже соскучились уже по возможности почувствовать европейскую атмосферу? Хочется уютных милых европейских улочек и глинтвейна на старинных площадях? И границы закрыты, и даже в Таллин с Ригой уже не съездить на выходные?)Значит вам точно с нами!! Ведь Калининградская область это кусочек старой Пруссии в составе России!
Дух старой Пруссии. Калининград и область
Дух старой Пруссии. Калининград и область
Дух старой Пруссии. Калининград и область
Дух старой Пруссии. Калининград и область
Дух старой Пруссии. Калининград и область
Дух старой Пруссии. Калининград и область
Дух старой Пруссии. Калининград и область
Дух старой Пруссии. Калининград и область
Дух старой Пруссии. Калининград и область
Дух старой Пруссии. Калининград и область
Дух старой Пруссии. Калининград и область
Ближайшие даты:
17
фев
24
фев
3
мар
10
мар

Что вас ожидает:

Центр Кенигсберга
Центр Кенигсберга
Увидим все важные локации, компактно уместившиеся в самом западном городе России
Балтийское чудо
Балтийское чудо
Посетим одну из главных точек притяжения всей Прибалтики – Куршскую косу
Европейская архитектура
Европейская архитектура
Замки, соборы и древние особняки — всё в этих местах обладает неповторимым шармом

Программа тура по дням

1 день

Центр Калининграда. Амалиенау, кафедральный собор, мосты острова Кнайпхоф, музей янтаря

Можно прилететь в Калининград утренним рейсом, а можно вечером или ночью накануне – удобных рейсов в Калининград много!

Если приезжаете накануне: встречаемся в 10:20 в центре Калининграда в Рыбной деревне.

Если приезжаете в день начала тура: мы заберем вас на такси и поедем в центр Калининграда, чтобы начать нашу прогулку и знакомство с этим удивительным городом прямо из его сердца!

Центр старинного Кенигсберга компактен и сильно пострадал во Вторую Мировую войну. Но тем интереснее удивляться бережной реставрации и подмечать архитектурную непохожесть на остальные города этого самого западного нашего города!

Мы увидим и Кафедральный собор с могилой, пожалуй, самого известного местного горожанина, Иммануила Канта.

И сохранившиеся немецкие особняки района Амалиенау. И мосты острова Кнайпхоф. И, конечно, заглянем в единственный в мире музей янтаря!

Едем на ночевку, готовим все вместе и весело едим.

Играем в игры и спать. Завтра надо многое успеть!

2 день

Замок Нессельбек, дюны Эфа, Куршская коса. Зеленоградск

Сегодня у нас одна из главных точек притяжения всей Прибалтики – чудо природы посреди Балтийского моря!

Чтобы насладиться всем очарованием этих мест без толп туристов, мы постараемся встать утром пораньше!

По дороге заглянем в настоящий средневековый рыцарский замок Нессельбек, воссозданный по старинным чертежам — копия крепости Тевтонского ордена.

Благодаря раннему подъему мы увидим знаковые места на Куршской косе в их первозданной безлюдности и красоте. Тихие деревянные тропинки удивительного танцующего леса.

Смотровые площадки на половину мира на высотах дюны Эфа! И сами завораживающие песчаные дюны и поющие пески!

Во второй половине дня мы заедем в один из старейших курортов Калининградской области – город Зеленоградск, в прошлом Кранц. Этот курорт еще с 19-го века обрастал многочисленными пансионатами, санаториями, модными отелями и причудливыми частными домами.

Здесь просто приятно гулять и наслаждаться курортным духом!

3 день

Янтарный и Светлогорск

Сегодня держим путь к самым очаровательным курортам балтийского побережья – в городки Янтарный и Светлогорск.

В Янтарном все будет напоминать нам о том, что рядом находится единственный в мире комбинат по добыче янтаря. Туда мы и постараемся попасть, из первых уст узнаем истории добычи этой главной местной ювелирной достопримечательности.

А после увидим в Янтарном охотничий замок Шлосс и чудесный парк Беккера.

По пути в Светлогорск заедем в одно из красивейших мест Калининградской области – Филинскую бухту с крутыми обрывами над морем и песком ярко-рыжего цвета.

И, наконец, доедем в Светлогорск — популярный и невероятно живописный курорт на побережье, часто называемыйпрусской Швейцарией.

Обалденные виды на Балтийское море, уютные улочки и манящий хвойный воздух. Романтичный пешеходный серпантин и, конечно, прибрежные кафешки на светлогорском променаде, в которых время растворяется в шуме прибоя и крике чаек.

Насладившись курортной негой, ближе к вечеру вернемся в Кенигсберг, чтобы перед вылетом еще раз погрузиться в атмосферу духа старой Европы.

И, полные впечатлений, отправимся домой!

Варианты проживания

Гостиницы по маршруту

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное проживание
  • Питание по программе, завтраки.
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экскурсия по Куршской Косе
  • Янтарный
  • Экскурсия Мыс Гвардейский — Светлогорск — Мыс Таран
  • Балтийск
  • Экскурсия по району Амалиенау в Калининграде
  • Экскурсия по Зеленоградску
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Доплата за одноместное размещение
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Вещи от ветра и осадков.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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Можно с детьмиМногодневные туры3-дневные туры

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