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Центр Калининграда. Амалиенау, кафедральный собор, мосты острова Кнайпхоф, музей янтаря

Можно прилететь в Калининград утренним рейсом, а можно вечером или ночью накануне – удобных рейсов в Калининград много!

Если приезжаете накануне: встречаемся в 10:20 в центре Калининграда в Рыбной деревне.

Если приезжаете в день начала тура: мы заберем вас на такси и поедем в центр Калининграда, чтобы начать нашу прогулку и знакомство с этим удивительным городом прямо из его сердца!

Центр старинного Кенигсберга компактен и сильно пострадал во Вторую Мировую войну. Но тем интереснее удивляться бережной реставрации и подмечать архитектурную непохожесть на остальные города этого самого западного нашего города!

Мы увидим и Кафедральный собор с могилой, пожалуй, самого известного местного горожанина, Иммануила Канта.

И сохранившиеся немецкие особняки района Амалиенау. И мосты острова Кнайпхоф. И, конечно, заглянем в единственный в мире музей янтаря!

Едем на ночевку, готовим все вместе и весело едим.

Играем в игры и спать. Завтра надо многое успеть!