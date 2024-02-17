фев
фев
мар
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Центр Калининграда. Амалиенау, кафедральный собор, мосты острова Кнайпхоф, музей янтаря
Можно прилететь в Калининград утренним рейсом, а можно вечером или ночью накануне – удобных рейсов в Калининград много!
Если приезжаете накануне: встречаемся в 10:20 в центре Калининграда в Рыбной деревне.
Если приезжаете в день начала тура: мы заберем вас на такси и поедем в центр Калининграда, чтобы начать нашу прогулку и знакомство с этим удивительным городом прямо из его сердца!
Центр старинного Кенигсберга компактен и сильно пострадал во Вторую Мировую войну. Но тем интереснее удивляться бережной реставрации и подмечать архитектурную непохожесть на остальные города этого самого западного нашего города!
Мы увидим и Кафедральный собор с могилой, пожалуй, самого известного местного горожанина, Иммануила Канта.
И сохранившиеся немецкие особняки района Амалиенау. И мосты острова Кнайпхоф. И, конечно, заглянем в единственный в мире музей янтаря!
Едем на ночевку, готовим все вместе и весело едим.
Играем в игры и спать. Завтра надо многое успеть!
Замок Нессельбек, дюны Эфа, Куршская коса. Зеленоградск
Сегодня у нас одна из главных точек притяжения всей Прибалтики – чудо природы посреди Балтийского моря!
Чтобы насладиться всем очарованием этих мест без толп туристов, мы постараемся встать утром пораньше!
По дороге заглянем в настоящий средневековый рыцарский замок Нессельбек, воссозданный по старинным чертежам — копия крепости Тевтонского ордена.
Благодаря раннему подъему мы увидим знаковые места на Куршской косе в их первозданной безлюдности и красоте. Тихие деревянные тропинки удивительного танцующего леса.
Смотровые площадки на половину мира на высотах дюны Эфа! И сами завораживающие песчаные дюны и поющие пески!
Во второй половине дня мы заедем в один из старейших курортов Калининградской области – город Зеленоградск, в прошлом Кранц. Этот курорт еще с 19-го века обрастал многочисленными пансионатами, санаториями, модными отелями и причудливыми частными домами.
Здесь просто приятно гулять и наслаждаться курортным духом!
Янтарный и Светлогорск
Сегодня держим путь к самым очаровательным курортам балтийского побережья – в городки Янтарный и Светлогорск.
В Янтарном все будет напоминать нам о том, что рядом находится единственный в мире комбинат по добыче янтаря. Туда мы и постараемся попасть, из первых уст узнаем истории добычи этой главной местной ювелирной достопримечательности.
А после увидим в Янтарном охотничий замок Шлосс и чудесный парк Беккера.
По пути в Светлогорск заедем в одно из красивейших мест Калининградской области – Филинскую бухту с крутыми обрывами над морем и песком ярко-рыжего цвета.
И, наконец, доедем в Светлогорск — популярный и невероятно живописный курорт на побережье, часто называемыйпрусской Швейцарией.
Обалденные виды на Балтийское море, уютные улочки и манящий хвойный воздух. Романтичный пешеходный серпантин и, конечно, прибрежные кафешки на светлогорском променаде, в которых время растворяется в шуме прибоя и крике чаек.
Насладившись курортной негой, ближе к вечеру вернемся в Кенигсберг, чтобы перед вылетом еще раз погрузиться в атмосферу духа старой Европы.
И, полные впечатлений, отправимся домой!
Варианты проживания
Гостиницы по маршруту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное проживание
- Питание по программе, завтраки.
- Услуги гидов и турлидеров
- Экскурсия по Куршской Косе
- Янтарный
- Экскурсия Мыс Гвардейский — Светлогорск — Мыс Таран
- Балтийск
- Экскурсия по району Амалиенау в Калининграде
- Экскурсия по Зеленоградску
- Транспортное обслуживание по программе
- Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Страховка
- Доплата за одноместное размещение
- Место начала и завершения?
- Россия, Калининград
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Вещи от ветра и осадков.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору