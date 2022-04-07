Об экскурсии

Мы с Вами отправимся в увлекательное путешествие по самым древним рукотворным озёрам (Обертайх и Шлостайх) в центре города, а также заглянем в один из самых сохранившихся районов Кёнигсберга — Марауненхоф. Осмотрим две оборонительные башни Врангеля и Дона. Порассуждаем, нужно ли восстанавливать Королевский замок, окунёмся в его историю. Будет интересно!

От Кёнигсберга осталось совсем мало, и с каждым годом все меньше этой сказки остается. Мы с вами оставим душный центр города позади и нырнем в его закоулки, где еще осталась та атмосфера старого города и его величие. Остатки оборонительных сооружений расскажут нам историю города крепости, которому уже больше 750-ти лет!

Со мной на экскурсиях вы узнаете много всего интересного и познавательного, а так же насладитесь красотой города. Я подскажу вам интересные места, куда бы вы могли сходить сами, а таких не мало!