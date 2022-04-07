Мы с Вами отправимся в увлекательное путешествие по самым древним рукотворным озёрам (Обертайх и Шлостайх) в центре города, а также заглянем в один из самых сохранившихся районов Кёнигсберга — Марауненхоф. Осмотрим две оборонительные башни Врангеля и Дона. Порассуждаем, нужно ли восстанавливать Королевский замок, окунёмся в его историю. Будет интересно!
От Кёнигсберга осталось совсем мало, и с каждым годом все меньше этой сказки остается. Мы с вами оставим душный центр города позади и нырнем в его закоулки, где еще осталась та атмосфера старого города и его величие. Остатки оборонительных сооружений расскажут нам историю города крепости, которому уже больше 750-ти лет!
Со мной на экскурсиях вы узнаете много всего интересного и познавательного, а так же насладитесь красотой города. Я подскажу вам интересные места, куда бы вы могли сходить сами, а таких не мало!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь, 2, Калининград
Завершение: Улица Тельмана, 48, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Экскурсия пешеходная
Так что одеваться нужно по погоде! По вопросам о месте встречи и времени
Прошу уточнить по телефону. Отвечаю быстро
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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