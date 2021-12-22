Дворы древнего Закхайма, спрятанные в Калининграде. Прогулка по району приютов, школ и… бедокуров

Среди современных зданий Калининграда спрятаны старые бастионы, госпитали, школы, которые мы увидим с вами

Индивидуально
для 5 чел.
Среди современных зданий Калининграда спрятаны старые бастионы, госпитали, школы, которые мы увидим с вами в ходе нашей прогулки.

Встретимся мы у Закхаймских ворот.

Посетив внутри выставку фотохудожников Калининграда, большой России и Европы, вы увидите, что ворота не только прекрасно сохранились, но и стали популярным арт-пространством.
Дворы древнего Закхайма, спрятанные в Калининграде. Прогулка по району приютов, школ и… бедокуров
Дворы древнего Закхайма, спрятанные в Калининграде. Прогулка по району приютов, школ и… бедокуров
Дворы древнего Закхайма, спрятанные в Калининграде. Прогулка по району приютов, школ и… бедокуров
Дворы древнего Закхайма, спрятанные в Калининграде. Прогулка по району приютов, школ и… бедокуров
Дворы древнего Закхайма, спрятанные в Калининграде. Прогулка по району приютов, школ и… бедокуров
Дворы древнего Закхайма, спрятанные в Калининграде. Прогулка по району приютов, школ и… бедокуров
Дворы древнего Закхайма, спрятанные в Калининграде. Прогулка по району приютов, школ и… бедокуров

Что вы увидите 🤩

  • Закхаймские ворота
  • Здание Королевского сиротского дома
  • Здание приюта Йоханнеса для престарелых
  • Редюит бастиона «Литауэн»
  • Комплекс зданий Нового Лёбенихтского госпиталя
  • Здание школ Листа и Хайдемана
  • Здание Восточного пожарного депо Кёнигсберга
  • Комплекс зданий приюта Дризена
  • Здание редюита бастиона «Купфертайх»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Закхайм – Калининград. Отправляемся!

Среди современных зданий Калининграда спрятаны старые бастионы, госпитали, школы, которые мы увидим с вами в ходе нашей прогулки. Встретимся мы у Закхаймских ворот. Посетив внутри выставку фотохудожников Калининграда, большой России и Европы, вы увидите, что ворота не только прекрасно сохранились, но и стали популярным арт-пространством.
Рядом расположилось здание Королевского сиротского дома. Его первый камень был заложен в далеком 1701 году. У здания действительно королевская история, о которой вы узнаете в ходе нашей беседы. Ближе к реке нам откроется другой объект милосердия – хорошо сохранившийся особняк приюта Йоханнеса для престарелых XIX в. На набережной Новой Преголи, среди современных катеров и яхт, мы отыщем редюит старого бастиона «Литауэн».
Дальше, во дворах Лёбенихтсткого госпиталя, найдем настоящий портал времени. Арка главного входа сама «путешествовала» по Кёнигсбергу. Я расскажу, где она была в XVIII веке, почему переехала в это место в XX веке, и вы увидите, как сегодня, в XXI веке, её бережно реставрируют калининградские мастера. Во дворах госпиталя сегодня охотно снимают военные сериалы.
Мимо здания школ Листа и Хайдемана, мы попадем в соседний район – Нойе Зорге. На узенькой улочке сохранилась атмосфера старого города.
В здании Восточного пожарного депо Кёнигсберга по-прежнему несут службу, но уже сотрудники МЧС Калининграда. А вот выставка гидрантов составлена из старых образцов.
Через арки с секретами и двор здания следующего приюта, приближаемся к конечной остановке. Редюит бастиона «Купфертайх» – последний свидетель мощи всего бастиона. Здесь я с удовольствием вручу приз за самый интересный вопрос. Конечно, это будет книга о Кёниге –остросюжетный детектив калининградского журналиста и писателя Александра Адерихина, основанный на архивных документах. События в книге разворачиваются в первые послевоенные в Калининграде. Читается на одном дыхании.
До встречи, друзья!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение выставки фотохудожников в арт-пространстве «Ворота»
  • Посещение выставки пожарных гидрантов под открытым небом
  • Приз за самый интересный вопрос гиду.
Что не входит
  • Кофе и десерт в арт-пространстве «Ворота»
  • В конце прогулки обед в пивном ресторане «Редюит».
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Литовский Вал, 61, Калининград
Завершение: Улица Литовский Вал, 27, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Дополнительных требований к подготовке нет.
  • Просто одевайтесь по балтийской погоде - она меняется каждые полчаса!)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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