Закхайм – Калининград. Отправляемся!

Среди современных зданий Калининграда спрятаны старые бастионы, госпитали, школы, которые мы увидим с вами в ходе нашей прогулки. Встретимся мы у Закхаймских ворот. Посетив внутри выставку фотохудожников Калининграда, большой России и Европы, вы увидите, что ворота не только прекрасно сохранились, но и стали популярным арт-пространством.

Рядом расположилось здание Королевского сиротского дома. Его первый камень был заложен в далеком 1701 году. У здания действительно королевская история, о которой вы узнаете в ходе нашей беседы. Ближе к реке нам откроется другой объект милосердия – хорошо сохранившийся особняк приюта Йоханнеса для престарелых XIX в. На набережной Новой Преголи, среди современных катеров и яхт, мы отыщем редюит старого бастиона «Литауэн».

Дальше, во дворах Лёбенихтсткого госпиталя, найдем настоящий портал времени. Арка главного входа сама «путешествовала» по Кёнигсбергу. Я расскажу, где она была в XVIII веке, почему переехала в это место в XX веке, и вы увидите, как сегодня, в XXI веке, её бережно реставрируют калининградские мастера. Во дворах госпиталя сегодня охотно снимают военные сериалы.

Мимо здания школ Листа и Хайдемана, мы попадем в соседний район – Нойе Зорге. На узенькой улочке сохранилась атмосфера старого города.

В здании Восточного пожарного депо Кёнигсберга по-прежнему несут службу, но уже сотрудники МЧС Калининграда. А вот выставка гидрантов составлена из старых образцов.

Через арки с секретами и двор здания следующего приюта, приближаемся к конечной остановке. Редюит бастиона «Купфертайх» – последний свидетель мощи всего бастиона. Здесь я с удовольствием вручу приз за самый интересный вопрос. Конечно, это будет книга о Кёниге –остросюжетный детектив калининградского журналиста и писателя Александра Адерихина, основанный на архивных документах. События в книге разворачиваются в первые послевоенные в Калининграде. Читается на одном дыхании.

До встречи, друзья!