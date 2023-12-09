Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии

Групповой тур в Калининграде

Экскурсионный тур «Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии» на 8 дней

Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии
Ближайшие даты:
9
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10
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17
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даты

Что вас ожидает:

Балтийское взморье
Балтийское взморье
Это крики чаек, дуновение ветра и кафешки на берегу
Интересный туристический опыт
Интересный туристический опыт
Поживем в глемпинге с красивыми видами
Прошлое Кенигсберга и настоящее Калининграда
Прошлое Кенигсберга и настоящее Калининграда
Познакомимся с уникальным городом

Описание

Поехать в Калининградскую область — значит не только провести несколько дней в европейском стиле, но и вдохнуть запах Балтики. Тем более, что базироваться мы будем в Светлогорске, на самом берегу Балтийского моря. Это именно то, что нужно для перезагрузки!

Прошлое Кенигсберга и настоящее Калининграда — это переплетение современной архитектуры и средневековой немецкой. Балтийское взморье – это крики чаек, дуновение ветра и кафешки на берегу!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, трансфер в Светлогорск

Прилет в любое время.

Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале включена.

Трансфер в Светлогорск, заселение в глемпинг БалтикСпорт или с доплатой — в глемпинг Шалаш.

Свободное время.

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2 день

Экскурсия по Светлогорску

Завтрак (включен только в БалтикСпорт)

Пешеходная экскурсия по Светлогорску.

Знакомство с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики.

«Янтарь-холл» — уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал Музея Мирового Океана, развлекательный центр.

Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена — водонапорной башне грязелечебницы.

Свободное время.

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3 день

Свободный день

Завтрак (включен только в БалтикСпорт).

Свободное время для отдыха.

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4 день

Свободный день

Завтрак (включен только в БалтикСпорт).

Свободное время для отдыха.

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5 день

Свободный день

Завтрак (включен только в БалтикСпорт).

Свободное время для отдыха.

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6 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Завтрак (включен только в БалтикСпорт).

Выезжаем в Калининград.

Обзорная экскурсия по Калининграду.

«Калининград: прошлое, настоящее, будущее».

Маршрут: Литовский вал — Закхаймские ворота — Королевские ворота — Музей Мирового океана — Рыбная деревня — Кафедральный собор.

Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв.

Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор.

А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном.

Время на обед.

Посещение музея «Секретный Бункер», расположенного в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров — немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.

Возвращение в Светлогорск.

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7 день

Куршская Коса, замок Шаакен

Завтрак (включен только в БалтикСпорт).

Отправляемся на экскурсию «Куршская Коса».

Посещение маршрута «Танцующий лес».

Это встреча с удивительным миром Куршской Косы — узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив; это путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.

Выход к высоте Эфа, где можно услышать знаменитые “поющие пески”…

А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия Природы: перед вами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское!

Здесь вы сделаете замечательные фотографии и выйдете на морской берег.

Далее выезжаем на экскурсию по замку Шаакен.

Замок Шаакен — один из многочисленных замков Калининградской области.

Музейный комплекс содержит в себе непосредственно само здание замка, небольшую уютную трапезную в каноничной отделке и двор, на котором расположены всяческие увеселительные атрибуты, вроде качелей, художественной инсталляции с собачкой, всяких любопытных деревянных инструментов, лука с мишенями, а также небольшая выставка оружия и загончик с домашней живностью, которую иногда выпускают погулять и по самому двору.

Посещение сыроварни Шаакендорф, по возможностям сыроварни – дегустация сыров и бокал вина.

Возвращение в Светлогорск.

Куршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок ШаакенКуршская Коса, замок Шаакен
8 день

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал

Завтрак (включен только в БалтикСпорт).

Освобождение номеров до 12:00.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал — к любым рейсам и поездам.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Глэмпинг Балтик Спорт» (примерно с мая по конец октября, в зависимости от погодных условий). «Барнхаус» (с коррекцией цены).«Глемпинг Шалаш» (с коррекцией цены, без завтрака).

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Глемпинг БалтикСпорт

7 ночей
Уютные иглу, удобства внутри.
Глемпинг БалтикСпортГлемпинг БалтикСпортГлемпинг БалтикСпортГлемпинг БалтикСпортГлемпинг БалтикСпортГлемпинг БалтикСпортГлемпинг БалтикСпорт

Трейлер БалтикСпорт

7 ночей

Отдельно стоящий Коттедж с двумя односпальными кроватями. Коттедж оснащен телевизором с плоским экраном. В каждом Коттедж обустроена собственная ванная комната с душем, туалетно-косметическими принадлежностями.

Трейлер БалтикСпортТрейлер БалтикСпортТрейлер БалтикСпортТрейлер БалтикСпортТрейлер БалтикСпорт

Барнхаус

7 ночей

Отдельно стоящий Коттедж с двумя односпальными кроватями. Коттедж оснащен телевизором с плоским экраном. В каждом Коттедж обустроена собственная ванная комната с душем, туалетно-косметическими принадлежностями.

БарнхаусБарнхаусБарнхаусБарнхаусБарнхаусБарнхаусБарнхаусБарнхаусБарнхаусБарнхаусБарнхаус

Глемпинг Шалаш

7 ночей

10 комфортабельных деревянных домиков со всеми удобствами для максимального единения с природой.

Глемпинг ШалашГлемпинг ШалашГлемпинг ШалашГлемпинг ШалашГлемпинг ШалашГлемпинг ШалашГлемпинг Шалаш

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 7 ночей в отеле Глемпинг БалтикСпорт при 2-х местном размещении, стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении
  • Возможна установка 2 дополнительных кроватей в иглу в БалтикСпорт
  • Завтраки (только в глемпинге БалтикСпорт)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура
  • Входные билеты
Что не входит
  • Авиа-и ж/д билеты до начала маршрута и обратно
  • Одноместное размещение - от 10000 руб, зависит от сезона и тарифов
  • Доплаты за проживание в барнхаусе БалтикСпорт, глемпинге Шалаш - под запрос
  • Личные расходы
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Калининградская область, аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны, Калининград (Храброво) терминал А
Билеты включены в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Могут ли быть изменения в программе?

Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий. Тур состоится от 2 участников.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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