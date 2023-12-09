7 день

Куршская Коса, замок Шаакен

Завтрак (включен только в БалтикСпорт).

Отправляемся на экскурсию «Куршская Коса».

Посещение маршрута «Танцующий лес».

Это встреча с удивительным миром Куршской Косы — узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив; это путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.

Выход к высоте Эфа, где можно услышать знаменитые “поющие пески”…

А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия Природы: перед вами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское!

Здесь вы сделаете замечательные фотографии и выйдете на морской берег.

Далее выезжаем на экскурсию по замку Шаакен.

Замок Шаакен — один из многочисленных замков Калининградской области.

Музейный комплекс содержит в себе непосредственно само здание замка, небольшую уютную трапезную в каноничной отделке и двор, на котором расположены всяческие увеселительные атрибуты, вроде качелей, художественной инсталляции с собачкой, всяких любопытных деревянных инструментов, лука с мишенями, а также небольшая выставка оружия и загончик с домашней живностью, которую иногда выпускают погулять и по самому двору.

Посещение сыроварни Шаакендорф, по возможностям сыроварни – дегустация сыров и бокал вина.

Возвращение в Светлогорск.