Экскурсионный тур «Дышать морем: глэмпинг в Светлогорске + 3 экскурсии» на 8 дней
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Что вас ожидает:
Описание
Поехать в Калининградскую область — значит не только провести несколько дней в европейском стиле, но и вдохнуть запах Балтики. Тем более, что базироваться мы будем в Светлогорске, на самом берегу Балтийского моря. Это именно то, что нужно для перезагрузки!
Прошлое Кенигсберга и настоящее Калининграда — это переплетение современной архитектуры и средневековой немецкой. Балтийское взморье – это крики чаек, дуновение ветра и кафешки на берегу!
Программа тура по дням
Встреча, трансфер в Светлогорск
Прилет в любое время.
Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале включена.
Трансфер в Светлогорск, заселение в глемпинг БалтикСпорт или с доплатой — в глемпинг Шалаш.
Свободное время.
Экскурсия по Светлогорску
Завтрак (включен только в БалтикСпорт)
Пешеходная экскурсия по Светлогорску.
Знакомство с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики.
«Янтарь-холл» — уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал Музея Мирового Океана, развлекательный центр.
Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена — водонапорной башне грязелечебницы.
Свободное время.
Свободный день
Завтрак (включен только в БалтикСпорт).
Свободное время для отдыха.
Свободный день
Завтрак (включен только в БалтикСпорт).
Свободное время для отдыха.
Свободный день
Завтрак (включен только в БалтикСпорт).
Свободное время для отдыха.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Завтрак (включен только в БалтикСпорт).
Выезжаем в Калининград.
Обзорная экскурсия по Калининграду.
«Калининград: прошлое, настоящее, будущее».
Маршрут: Литовский вал — Закхаймские ворота — Королевские ворота — Музей Мирового океана — Рыбная деревня — Кафедральный собор.
Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв.
Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор.
А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном.
Время на обед.
Посещение музея «Секретный Бункер», расположенного в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров — немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.
Возвращение в Светлогорск.
Куршская Коса, замок Шаакен
Завтрак (включен только в БалтикСпорт).
Отправляемся на экскурсию «Куршская Коса».
Посещение маршрута «Танцующий лес».
Это встреча с удивительным миром Куршской Косы — узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив; это путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.
Выход к высоте Эфа, где можно услышать знаменитые “поющие пески”…
А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия Природы: перед вами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское!
Здесь вы сделаете замечательные фотографии и выйдете на морской берег.
Далее выезжаем на экскурсию по замку Шаакен.
Замок Шаакен — один из многочисленных замков Калининградской области.
Музейный комплекс содержит в себе непосредственно само здание замка, небольшую уютную трапезную в каноничной отделке и двор, на котором расположены всяческие увеселительные атрибуты, вроде качелей, художественной инсталляции с собачкой, всяких любопытных деревянных инструментов, лука с мишенями, а также небольшая выставка оружия и загончик с домашней живностью, которую иногда выпускают погулять и по самому двору.
Посещение сыроварни Шаакендорф, по возможностям сыроварни – дегустация сыров и бокал вина.
Возвращение в Светлогорск.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал
Завтрак (включен только в БалтикСпорт).
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал — к любым рейсам и поездам.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Глэмпинг Балтик Спорт» (примерно с мая по конец октября, в зависимости от погодных условий). «Барнхаус» (с коррекцией цены).«Глемпинг Шалаш» (с коррекцией цены, без завтрака).
Варианты проживания
Глемпинг БалтикСпорт
Трейлер БалтикСпорт
Отдельно стоящий Коттедж с двумя односпальными кроватями. Коттедж оснащен телевизором с плоским экраном. В каждом Коттедж обустроена собственная ванная комната с душем, туалетно-косметическими принадлежностями.
Барнхаус
Отдельно стоящий Коттедж с двумя односпальными кроватями. Коттедж оснащен телевизором с плоским экраном. В каждом Коттедж обустроена собственная ванная комната с душем, туалетно-косметическими принадлежностями.
Глемпинг Шалаш
10 комфортабельных деревянных домиков со всеми удобствами для максимального единения с природой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 7 ночей в отеле Глемпинг БалтикСпорт при 2-х местном размещении, стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении
- Возможна установка 2 дополнительных кроватей в иглу в БалтикСпорт
- Завтраки (только в глемпинге БалтикСпорт)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура
- Входные билеты
- Что не входит
- Авиа-и ж/д билеты до начала маршрута и обратно
- Одноместное размещение - от 10000 руб, зависит от сезона и тарифов
- Доплаты за проживание в барнхаусе БалтикСпорт, глемпинге Шалаш - под запрос
- Личные расходы
- Обеды и ужины
- Место начала и завершения?
- Калининградская область, аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны, Калининград (Храброво) терминал А
- Билеты включены в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Могут ли быть изменения в программе?
Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий. Тур состоится от 2 участников.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору