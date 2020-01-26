Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Со второй половины XIX века Кёнигсберг имел в Европе статус города-крепости первого ранга.



В рамках нашей обзорной экскурсии на автобусе Вы увидите разнообразные военные фортификационные постройки. 4.5 2 отзыва

Янтарная Мозаика Ваш гид в Калининграде

Ближайшие даты:

Описание экскурсии С момента основания в XIII веке город прожил 691год с именем Кёнигсберг. Он начинал свою историю в период крестовых походов с замка-крепости Тевтонского ордена и на случай возможной в дальнейшем войны обустраивался и укреплялся в последующие столетия. Со второй половины XIXвека в Европе Кёнигсберг становится городом-крепостью первого ранга. В сегодняшнем городе Калининграде сохранилось большое количество старинных фортификационных сооружений Кёнигсберга. У Вас будет возможность побывать на одном из фортов внешнего оборонительного пояса города. Вы посетите форт 1- один из наиболее сохранившихся. Пройдя по его помещениям, Вы узнаете, как были устроены подобные крепости. Надёжность и монументальность этих стен, основательность и продуманность до мелочей цитадели удивляют и внушают уважение к военным инженерам- фортификаторам и строителям, проектировавшим и возводившим подобные крепости. Фортификация считалась отдельной наукой, и лишь немногие страны Европы могли похвастать своей фортификационной школой- Пруссия была одной из сильнейших. Проезжая по улицам Калининграда, Вы увидите также оборонительные сооружения внутреннего оборонительного кольца: старинные ворота, бастионы, валы, рвы, оборонительную казарму «Кронпринц», башни Дона и Врангеля. А также Вы узнаете, как штурмовали город-крепость войска Красной Армии в апреле 1945го. Сложность этой операции была высоко оценена руководством Советского Союза и высшим командованием нашими войсками: была учреждена отдельная медаль «За взятие Кёнигсберга». Во время экскурсии Вы узнаете о героизме наших воинов и увидите памятники, установленные в их честь. О том, как проходил штурм Кёнигсберга, Вы узнаете, побывав на выставке-панораме «Кёнигсберг 45- последний штурм» в калининградском историко-художественном музее.

По вторникаи в 11:40 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Оборонительный ров

Вал

Бастионы "Астрономический", "Обертайх", "Грольманн"

Оборонительную казарму «Кронпринц»

Редюиты

Башню Дона

Городские ворота "Аусфальские", "Россгартенские", "Королевские", "Закхаймские", "Фридландские"

Памятникам героям Первой мировой войны

Мемориал «1200-ам гвардейцам»

Парк Победы

Колонна Победы Что включено Транспортное обслуживание,

Экскурсионное обслуживание, Что не входит в цену Личные расходы на еду и напитки Где начинаем и завершаем? Начало: Россия, Калининград, Ленинский проспект, 81 Завершение: Г. Калининград, Ленинский проспект, 81 Когда и сколько длится? Когда: По вторникаи в 11:40 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.