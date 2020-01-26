В рамках нашей обзорной экскурсии на автобусе Вы увидите разнообразные военные фортификационные постройки.
Описание экскурсииС момента основания в XIII веке город прожил 691год с именем Кёнигсберг. Он начинал свою историю в период крестовых походов с замка-крепости Тевтонского ордена и на случай возможной в дальнейшем войны обустраивался и укреплялся в последующие столетия. Со второй половины XIXвека в Европе Кёнигсберг становится городом-крепостью первого ранга. В сегодняшнем городе Калининграде сохранилось большое количество старинных фортификационных сооружений Кёнигсберга. У Вас будет возможность побывать на одном из фортов внешнего оборонительного пояса города. Вы посетите форт 1- один из наиболее сохранившихся. Пройдя по его помещениям, Вы узнаете, как были устроены подобные крепости. Надёжность и монументальность этих стен, основательность и продуманность до мелочей цитадели удивляют и внушают уважение к военным инженерам- фортификаторам и строителям, проектировавшим и возводившим подобные крепости. Фортификация считалась отдельной наукой, и лишь немногие страны Европы могли похвастать своей фортификационной школой- Пруссия была одной из сильнейших. Проезжая по улицам Калининграда, Вы увидите также оборонительные сооружения внутреннего оборонительного кольца: старинные ворота, бастионы, валы, рвы, оборонительную казарму «Кронпринц», башни Дона и Врангеля. А также Вы узнаете, как штурмовали город-крепость войска Красной Армии в апреле 1945го. Сложность этой операции была высоко оценена руководством Советского Союза и высшим командованием нашими войсками: была учреждена отдельная медаль «За взятие Кёнигсберга». Во время экскурсии Вы узнаете о героизме наших воинов и увидите памятники, установленные в их честь. О том, как проходил штурм Кёнигсберга, Вы узнаете, побывав на выставке-панораме «Кёнигсберг 45- последний штурм» в калининградском историко-художественном музее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оборонительный ров
- Вал
- Бастионы "Астрономический", "Обертайх", "Грольманн"
- Оборонительную казарму «Кронпринц»
- Редюиты
- Башню Дона
- Городские ворота "Аусфальские", "Россгартенские", "Королевские", "Закхаймские", "Фридландские"
- Памятникам героям Первой мировой войны
- Мемориал «1200-ам гвардейцам»
- Парк Победы
- Колонна Победы
Что включено
- Транспортное обслуживание,
- Экскурсионное обслуживание,
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Калининград, Ленинский проспект, 81
Завершение: Г. Калининград, Ленинский проспект, 81
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникаи в 11:40
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анатолий
26 янв 2020
Неплохие экскурсии. Молодые, но знающие гиды, хорошо рассказывают
G
Gennady
25 дек 2019
Были на экскурсиях с туроператором "Янтарная мозайка", всё очень понравилось! Большое спасибо экскурсаводам Ирине Владимировне и Анне, а так же водителям Михаилу и Виктору. Всем рекомендуем этого туроператора!
Входит в следующие категории Калининграда
