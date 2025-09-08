Отправляйтесь с нами на экскурсию в Калининградскую область — единственный регион Российской Федерации, где можно увидеть подлинные строения эпохи европейского Средневековья: замки, построенные рыцарями Тевтонского ордена.
Описание экскурсии
И как посетить Калининград, не сфотографировав таинственные замки. Интересная, насыщенная и неутомительная экскурсия по замкам с дегустацией сыров, шоколада и сладостей на сыроварне «Шаакендорф» в пос. Некрасово.
В программе предусмотрено свободное время на покупки в магазине при производстве. Калининградская область - единственный регион Российской Федерации, где есть рыцарские замки. Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое. В подвалах замка Шаакен Вы побываете в музее инквизиции; экспозиция музея замка расскажет об истории крепости, где неоднократно бывал российский император Пётр I и другие известные исторические личности; в оружейной замка Вы сможете сделать эффектные фото в рыцарском шлеме и с оружием той эпохи. У Вас будет возможность увидеть восстанавливаемый замок Нойхаузен в г. Гурьевск, который входил в ближайшую линию средневековой обороны Кёнигсберга (теперь Калининград), потом был резиденцией соборного капитула (высший церковный совет) замландского епископства, позже в XVI веке станет резиденцией герцогини- супруги герцога Альбрехта, великого правителя Пруссии. Также Вы остановитесь на фотопаузу перед современным замком Нессельбек в пос. Орловка, который был построен как комфортабельный отель и пивоваренный ресторан в рыцарском стиле. Сюда Вам непременно захочется ещё вернуться на пивные ванны в спа-центре замка, а может на рыцарское шоу-турнир в один из вечеров Вашего отпуска.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Руины замка Шаакен в пос. Некрасово
- Сыроварня Шаакендорф
- Замок Нессельбек в пос. Орловка
- Замок Нойхаузен в г. Гурьевск
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты по программе
- Дегустация сыра и шоколада с бокалом вина.
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду и напитки
- Спа-процедуры в замке.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Калининград, Ленинский проспект, 81
Завершение: Калининград, Ленинский проспект, 81
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 10:20
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина
8 сен 2025
Светлана
25 июл 2025
Очень интересная экскурсия, замки, реставрированные, внутри замков есть что посмотреть, интересно рассказывает эскурсовод
Татьяна
1 июн 2025
Ирина
16 мая 2025
Инна
8 янв 2025
Экскурсия очень продумана, логична и ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНА! Экскурсовод Анна- очень эрудированный и коммуникабельный человек, умеющий донести логику исторических событий! Прекрасно владеет материалом, который доносит до своих гостей легко, непринужденно! Очень красивые встречи группы на каждой остановке. Всем огромное спасибо! Теперь летом хотим вернуться и попасть на « рыцарский вечер»!
Вячеслав
19 сен 2024
Дегустация очень понравилась
Игорь
21 авг 2024
Все понравилось.
Елена
22 мая 2024
Пахалов
16 апр 2024
Интересно. Вкусно. Сложить своё мнение точно стоит.
Андриенко
20 сен 2023
В описании экскурсии было написано, что в стоимость экскурсии входит дегустация пива(кваса) в замке Нессельбек. Но экскурсионная фирма "Янтарная мозаика" очень этому удивилась и сказала, что никогда у них такого
Юлия
20 сен 2023
