И как посетить Калининград, не сфотографировав таинственные замки. Интересная, насыщенная и неутомительная экскурсия по замкам с дегустацией сыров, шоколада и сладостей на сыроварне «Шаакендорф» в пос. Некрасово.

В программе предусмотрено свободное время на покупки в магазине при производстве. Калининградская область - единственный регион Российской Федерации, где есть рыцарские замки. Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое. В подвалах замка Шаакен Вы побываете в музее инквизиции; экспозиция музея замка расскажет об истории крепости, где неоднократно бывал российский император Пётр I и другие известные исторические личности; в оружейной замка Вы сможете сделать эффектные фото в рыцарском шлеме и с оружием той эпохи. У Вас будет возможность увидеть восстанавливаемый замок Нойхаузен в г. Гурьевск, который входил в ближайшую линию средневековой обороны Кёнигсберга (теперь Калининград), потом был резиденцией соборного капитула (высший церковный совет) замландского епископства, позже в XVI веке станет резиденцией герцогини- супруги герцога Альбрехта, великого правителя Пруссии. Также Вы остановитесь на фотопаузу перед современным замком Нессельбек в пос. Орловка, который был построен как комфортабельный отель и пивоваренный ресторан в рыцарском стиле. Сюда Вам непременно захочется ещё вернуться на пивные ванны в спа-центре замка, а может на рыцарское шоу-турнир в один из вечеров Вашего отпуска.

