Город Славск основан в 1292г. как селение Хайнрихсвальде — «лес Генриха».

Славский район располагает природными богатствами, которые издавна привлекали любителей рыбалки и охоты на благородную дичь. Сюда приезжали отдохнуть от государственных дел и поохотиться самые высокопоставленные и именитые люди Германии и Европы. Это было излюбленное место отдыха и охоты кайзера Вильгельма II.

Мы посетим небольшой, но очень интересный краеведческий музей, который расскажет о жизни и быте жителей Хайнрихсвальде и окрестностей, а также о советском периоде освоения этих земель. Так же Славский район — это часть огромной дельты реки Неман, на которой в течении столетий создавалась и поддерживалась сложная мелиоративная система каналов и насосных станций, уникальный польдерный ландшафт. Одну из таких станций №39 мы посетим.

С 1890г. нынешний Славск становится климатическим курортом Восточной Пруссии. В 1936г. был построен бассейн с минеральной водой (минеральные воды курорта до 1945г. поставлялись в Дрезден), который мы посетим и сможем окунуться (взять полотенце!), если позволяет погода, и наберем воды с собой.

На местном предприятии «Коляда» нас ждет дегустация великолепных колбасных изделий. Вы попробуете и сможете купить всевозможные колбасы и мясные деликатесы, которые производятся из местного сырья.

От пруссов до наших дней люди веровали в разных Богов на этой земле. Мы посетим красивейшую лютеранскую кирху 1869г. и православный храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадского, освященный в 2012 г. А в поселке Приозерье мы увидим женский Свято-Елисаветинский монастырь. Для нас проведут экскурсию и расскажут об этом благодатном месте. На территории монастыря расположено несколько храмов, оборудованы источники с купелями, в которые можно окунуться, находится самый высокий православный крест в России — Поклонный крест.

В трапезной нас ждет обед — блинчики с монастырским чаем. Вблизи монастыря расположено подсобное животноводческое хозяйство — страусиная ферма. Если вы возьмете с собой морковку, яблоки, капусту, то сможете покормить многочисленную живность: коз, кроликов, страусов и др. В уютной монастырской чайной можно заказать омлет из страусиных яиц (200 р. порция) и вкуснейший чай на травах с блинчиками (100 р. порция).

В сувенирной лавке можно приобрести разные поделки, памятные подарки и даже самому раскрасить страусиное яйцо.