Экскурсия "Лес Генриха" - в край императорских угодий"

Вы посетите небольшой, но очень интересный краеведческий музей

4.7
11 отзывов
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Вы посетите небольшой, но очень интересный краеведческий музей, который расскажет о жизни и быте жителей Хайнрихсвальде и их окрестностях, а также о советском периоде освоения этих земель.
Экскурсия "Лес Генриха" - в край императорских угодий"
Экскурсия "Лес Генриха" - в край императорских угодий"
Экскурсия "Лес Генриха" - в край императорских угодий"
Экскурсия "Лес Генриха" - в край императорских угодий"
Экскурсия "Лес Генриха" - в край императорских угодий"
Экскурсия "Лес Генриха" - в край императорских угодий"

Что вас ожидает 🤩

  • Город Славск
  • Краеведческий музей
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Описание

Город Славск основан в 1292г. как селение Хайнрихсвальде — «лес Генриха».
Славский район располагает природными богатствами, которые издавна привлекали любителей рыбалки и охоты на благородную дичь. Сюда приезжали отдохнуть от государственных дел и поохотиться самые высокопоставленные и именитые люди Германии и Европы. Это было излюбленное место отдыха и охоты кайзера Вильгельма II.
Мы посетим небольшой, но очень интересный краеведческий музей, который расскажет о жизни и быте жителей Хайнрихсвальде и окрестностей, а также о советском периоде освоения этих земель. Так же Славский район — это часть огромной дельты реки Неман, на которой в течении столетий создавалась и поддерживалась сложная мелиоративная система каналов и насосных станций, уникальный польдерный ландшафт. Одну из таких станций №39 мы посетим.
С 1890г. нынешний Славск становится климатическим курортом Восточной Пруссии. В 1936г. был построен бассейн с минеральной водой (минеральные воды курорта до 1945г. поставлялись в Дрезден), который мы посетим и сможем окунуться (взять полотенце!), если позволяет погода, и наберем воды с собой.
На местном предприятии «Коляда» нас ждет дегустация великолепных колбасных изделий. Вы попробуете и сможете купить всевозможные колбасы и мясные деликатесы, которые производятся из местного сырья.
От пруссов до наших дней люди веровали в разных Богов на этой земле. Мы посетим красивейшую лютеранскую кирху 1869г. и православный храм в честь святого праведного Иоанна Кронштадского, освященный в 2012 г. А в поселке Приозерье мы увидим женский Свято-Елисаветинский монастырь. Для нас проведут экскурсию и расскажут об этом благодатном месте. На территории монастыря расположено несколько храмов, оборудованы источники с купелями, в которые можно окунуться, находится самый высокий православный крест в России — Поклонный крест.
В трапезной нас ждет обед — блинчики с монастырским чаем. Вблизи монастыря расположено подсобное животноводческое хозяйство — страусиная ферма. Если вы возьмете с собой морковку, яблоки, капусту, то сможете покормить многочисленную живность: коз, кроликов, страусов и др. В уютной монастырской чайной можно заказать омлет из страусиных яиц (200 р. порция) и вкуснейший чай на травах с блинчиками (100 р. порция).
В сувенирной лавке можно приобрести разные поделки, памятные подарки и даже самому раскрасить страусиное яйцо.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Посещение монастыря
  • Билеты в Славский музей
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Октябрьская 8 / ул. Октябрьская 57
Завершение: ул. Октябрьская 57
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!
  • Важно: В программе экскурсии планируется посещение монастыря. Женщинам желательно иметь с собой головной убор. При желании можно окунуться в купели (взять с собой полотенце) и набрать минеральной или святой воды

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
1
П
17 июля 2018
Очень понравился маршрут — буквально все: и экскурсия по дороге в Славск, и сам монастырь, все что на его территории — храмы и купели и гид, конечно — прекрасный рассказчик.
Г
13 июня 2019
Осталась довольна поездкой, а в особенности посещением монастыря. Было дано время и погулять по комплексу, и сфотографироваться. Очень впечатлила архитектура храмов. Также хотелось бы отметить гида Анатолия Мажуго — настоящий профессионал своего дела.
Ш
20 авг 2019
Разнообразная по наполнению экскурсия, есть все — и музей с выставкой про Советский союз и монастырь и колбасный завод. Не плохой маршрут, не по пожалел, что поехал.
O
23 авг 2019
Интересная экскурсия, отличный экскурсовод!
К
12 июля 2018
Великолепная экскурсия, совершенно не жалко потраченного времени. Маршрут достаточно разнообразный, но этим и подкупает. В особенности было интересно узнать исторические факты о Славске и посетить краеведческий музей. Гид Анатолий просто потрясающий, харизматичный и с увлекательной подачей.
А
5 июня 2018
Очень давно хотела побывать в Славске и с турфирмой «Юнона» мне это наконец-то удалось. Маршрут был продуманный — помимо самого города мы посетили Свято-Елизаветинский монастырь, находящийся в посёлке Приозерье. Впечатлил тот факт, что во время путешествия предусмотрен осмотр храмов разных религий — лютеранской и православной. Особо хотелось бы отметить профессионализм гида Анатолия. Информация была подана со вкусом, сразу видно, что человек увлечен своей деятельностью и любит то, что делает. В целом экскурсия была достаточно насыщенной и интересной, потраченного времени не жалко совсем!
М
1 июня 2018
Экскурсия оставила только положительные эмоции, понравился грамотно разработанный маршрут. Особое впечатление произвела кирха, расположенная в самом Славске, а также краеведческий музей, где рассказывается о фактах из жизни города. В целом, экскурсия интересная и занимательная.
П
15 мая 2018
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за замечательную экскурсию «Лес Генриха — край императорских угодий»!!! Анатолий Мажуга увлекательно с юмором рассказал об истории, природе и религии нашего края — Славского района Калининградской области. Посетили старинный замок в городе Славске, водо-напорную станцию,кооператив «КОЛЯДА», где продегустировали и купили вкусные колбасные изделия. Посетили» Свято-Елисаветинский Женский Монастырь», где монахиня провела беседу в трёх храмах, рассказывая о святых и об иконах. Посетили монастырское подворье «Город Мастеров», где нас напоили монастырским вкусным чаем из лекарственных трав и накормили омлетом из страусиных яиц. На подворье любовались величественными птицами — страусами. Поездка очень понравилась! Спасибо Анатолию Мажуга и «ЮНОНЕ»!!! Я за два лета почти все экскурсии от фирмы «ЮНОНА» посетила. Надеюсь в следующий раз побывать на экскурсии в Польше и Литве!!! СПАСИБО, что ВЫ ЕСТЬ!!!
Д
9 сен 2017
Отличная экскурсия, очень понравилось. Спасибо экскурсоводу Анатолию за познавательный и увлекательный «экскурс в историю»!
С
29 июля 2017
Возвращаемся с великолепной экскурсии «Лес Генриха — край императорских угодий». Огромное спасибо экскурсоводу Анатолию за проведение экскурсии! Познавательный маршрут, интересный рассказ, все как обычно на высоком профессиональном уровне! Будем ждать новых встреч с турфирмой Юнона и замечательным гидом Анатолием! Ещё раз огромное спасибо!
Н
12 июля 2017
Спасибо «Юноне» за объемную экскурсию «Лес Генриха». Содержательный рассказ по истории Славского района. Отдельное спасибо хранителю Славского музея. Особенное впечатление произвело посещение насосной станции. Получила духовную радость от посещения Свято-Елисаветинского монастыря. Спасибо Анатолию за интересный рассказ во время экскурсии.

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