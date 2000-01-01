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Экскурсия на Куршскую косу с заездом в Зеленоградск.

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19 отзывов
Руслан Ш.
Руслан Ш. – Гид из Калининграда
Куршская коса – уникальное природное явление.

Длинный песчаный пляж 🏖️, отделяющий Куршский залив от Балтийского моря 🌊.

Простирается от Калининградской области до Литвы.

Именно здесь снимали фильм 🎥 «Остров сокровищ» 1982-ого года.

Здесь добывают нефть, здесь расположена граница Литвы и России, но объединяет их одно – восхитительные природные ландшафты, которые обе страны берегут и чтут.

С 2000 года Куршскую косу включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы предлагаем вам познакомиться с этим удивительным местом поближе!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗На автомобиле
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсия на Куршскую косу с заездом в Зеленоградск.
Экскурсия на Куршскую косу с заездом в Зеленоградск.

Что вы увидите

  • Национальный парк "Куршская коса": высота Эфа, высота Мюллера, танцующий лес, орнитологическую станцию, море, дюны, Королевский бор.
  • В Зеленоградске: пляж и променад, бювет «Королева Луиза», здание Администрации Кранца, водонапорная башня Кранца а ныне музей кошек "Мурариум", памятник зеленоградским котам, городские часы Зеленоградска, домик ангелов, Кирха Святого Адальберта.
Экскурсия на Куршскую косу начинается со старого Заркау (пос. Лесное),
где немецкими археологами были обнаружены остатки стоянок эпохи ранней бронзы.
Затем навестим Росситтен (пос. Рыбачий), овеянный смутными преданиями о том, что сооруженный Тевтонским Орденом замок 🏰 Росситтен был заложен на месте прусского святилища Rosa, а стоявший там идол был низвергнут.
Кстати об идолах, не заглянуть ли нам по пути в Росситтен в музей 🖼 русских суеверий? А заодно и посетить музейный комплекс «Куршская коса». Наставления бабы Яги перед посещением бала нам ой как пригодятся.
Как, я не сказал? Мы отправляемся на бал, на бал где «танцующий лес» проведёт для нас танцевальный мастер- класс. Мы не задержимся, это как раз по дороге к дюне Эфа.
Там, на высоте Эфа, со смотровых площадок мы удивимся дюнам мистической красоты. Здесь же мы увидим пример человеческой изобретательности и настойчивости. Я имею в виду проект по укреплению и остановке блуждающих дюн Франца Эфа. В волю надышавшись красотами высочайших дюн в Европе, мы отправимся на орнитологическую станцию Фрингилла и, если «строгий» орнитолог будет не против, возможно окольцуем кого-то из пернатых.
Итак, Росситтен ставший после Первой мировой войны местом встречи летчиков-планеристов, ставивших здесь свои рекорды.
Не забудем заглянуть и в Пиллкоппен (пос. Морское).
А дальше, дальше заканчивается территория Российской Федерации и начинается Литва. Но это уже совсем другая история;-)
Приезжайте, у нас интересно.
Что входит
  • индивидуальная экскурсия с персональным гидом
Что не входит
  • стоимость въезда на косу
  • стоимость посещения музеев
  • питание
Начало
🚩 От отеля в котором проживает гость.
Место завершения
🏁 В отеле, в котором проживает гость.
Экскурсия на Куршскую косу с заездом в Зеленоградск.
Экскурсия на Куршскую косу с заездом в Зеленоградск.
Экскурсия на Куршскую косу с заездом в Зеленоградск.
Экскурсия на Куршскую косу с заездом в Зеленоградск.
Экскурсия на Куршскую косу с заездом в Зеленоградск.
Экскурсия на Куршскую косу с заездом в Зеленоградск.
Экскурсия на Куршскую косу с заездом в Зеленоградск.
Экскурсия на Куршскую косу с заездом в Зеленоградск.
Экскурсия на Куршскую косу с заездом в Зеленоградск.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан Ш.
Руслан Ш.
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19 отзывов оставили туристы

Руслан Ш. проводит ещё 2 экскурсии

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